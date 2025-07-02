Рейтинг@Mail.ru
Температура воды в Крыму: почему не прогревается море - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250702/temperatura-vody-v-krymu-pochemu-ne-progrevaetsya-more-1147646396.html
Температура воды в Крыму: почему не прогревается море
Температура воды в Крыму: почему не прогревается море - РИА Новости Крым, 02.07.2025
Температура воды в Крыму: почему не прогревается море
Черное море у берегов Крыма все еще не прогревается до комфортных для купания температурных значений из-за регулярного вторжения холодного воздуха и подъема... РИА Новости Крым, 02.07.2025
2025-07-02T15:54
2025-07-02T15:54
эксклюзивы риа новости крым
температура морской воды в крыму
крым
новости крыма
черное море
сергей куклев
борис вахрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145935495_129:0:1151:575_1920x0_80_0_0_4bf0dea0086c151457e37c2909a90695.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Черное море у берегов Крыма все еще не прогревается до комфортных для купания температурных значений из-за регулярного вторжения холодного воздуха и подъема холодных водных масс из глубин моря к его поверхности. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Южного отделения Института Океанологии РАН им. П. П. Ширшова, руководитель лаборатории гидрофизики и моделирования, кандидат географических наук Сергей Куклев."Почему не прогревается море? Климатически сложилось так. Была холодная зима. Сейчас низовка идет. Не прогревается вода", - сказал он.В свою очередь доктор географических наук, профессор, завкафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев напомнил, что купальный сезон открывается раньше в районах мелководья — это Азовское море, Керченский пролив, а также на западном побережье, в Евпатории, где есть отмелые побережья. Там вода быстрее прогревается до температуры, комфортной для купания.При этом на ЮБК море глубокое и прогревается достаточно медленно, из-за чего купальный сезон здесь начинается позже, зато осенью оно также медленно остывает: воздух уже прохладный, а купаться комфортно, сезон продлевается, уточнил он.Общий температурный режим связан с климатическими факторами, с ветровым режимом, который, в свою очередь, связан с циклонической деятельностью, добавил собеседник.По его словам, вдольбереговые течения в Крыму достаточно постоянны. Также существует основное Черноморское течение, которое движется с востока, со стороны Тамани, Кавказа, вдоль крымского побережья, и уходит в сторону западной части Черного моря, делая оборот.В схеме течений Черного моря выделяют два огромных замкнутых круговорота с длиной волны 350—400 км. В честь океанолога Николая Книповича, который первым описал эту схему, ее назвали "Очки профессора Книповича", объяснил ученый.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала РИА Новости Крым, что в ближайшее время можно ожидать прогрева морской воды до отметок выше 20 градусов. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/18/1145935495_257:0:1024:575_1920x0_80_0_0_1efe8bd7b0c57b16a62b18233eded8e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
температура морской воды в крыму, крым, новости крыма, черное море, сергей куклев, борис вахрушев
Температура воды в Крыму: почему не прогревается море

Температура воды в Черном море зависит от воздушных масс, ветра и низовки

15:54 02.07.2025
 
© РИА Новости КрымТропа Голицына в Судаке, Крым
Тропа Голицына в Судаке, Крым - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Черное море у берегов Крыма все еще не прогревается до комфортных для купания температурных значений из-за регулярного вторжения холодного воздуха и подъема холодных водных масс из глубин моря к его поверхности. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Южного отделения Института Океанологии РАН им. П. П. Ширшова, руководитель лаборатории гидрофизики и моделирования, кандидат географических наук Сергей Куклев.
"Почему не прогревается море? Климатически сложилось так. Была холодная зима. Сейчас низовка идет. Не прогревается вода", - сказал он.
По словам специалиста, процесс подъема холодных водных масс из глубин моря к его поверхности, является достаточно спонтанным, "год на год не приходится, сейчас вот сложилась такая ситуация, колебания идут". Но подобные годы прежде уже бывали, как и наоборот: случалось, что и в мае температура морской воды в Крыму достигала +28 градусов.
В свою очередь доктор географических наук, профессор, завкафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев напомнил, что купальный сезон открывается раньше в районах мелководья — это Азовское море, Керченский пролив, а также на западном побережье, в Евпатории, где есть отмелые побережья. Там вода быстрее прогревается до температуры, комфортной для купания.
При этом на ЮБК море глубокое и прогревается достаточно медленно, из-за чего купальный сезон здесь начинается позже, зато осенью оно также медленно остывает: воздух уже прохладный, а купаться комфортно, сезон продлевается, уточнил он.
Общий температурный режим связан с климатическими факторами, с ветровым режимом, который, в свою очередь, связан с циклонической деятельностью, добавил собеседник.
"Идеальную картину (прогрева морской воды - ред.) могут нарушать, например, вдольбереговые течения, которые приносят как менее прогретую, так и более теплую воду из других регионов. Также есть такой процесс как апвеллинг (низовка - ред.), поднятие глубинных холодных вод к берегам", - сказал Вахрушев, отметив, что на глубине около 200 метров температура воды круглый год составляет +8 градусов.
По его словам, вдольбереговые течения в Крыму достаточно постоянны. Также существует основное Черноморское течение, которое движется с востока, со стороны Тамани, Кавказа, вдоль крымского побережья, и уходит в сторону западной части Черного моря, делая оборот.
В схеме течений Черного моря выделяют два огромных замкнутых круговорота с длиной волны 350—400 км. В честь океанолога Николая Книповича, который первым описал эту схему, ее назвали "Очки профессора Книповича", объяснил ученый.
Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала РИА Новости Крым, что в ближайшее время можно ожидать прогрева морской воды до отметок выше 20 градусов. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Крым может прийти засуха – мнение
На Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причину
В Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымТемпература морской воды в КрымуКрымНовости КрымаЧерное мореСергей КуклевБорис Вахрушев
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38Балаклавскую яхтенную марину вернули в госсобственность
17:27В Крыму предложили ужесточить миграционное законодательство
17:02Посла России в Баку Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана
16:43Зеленский лишил митрополита УПЦ Онуфрия гражданства Украины
16:34Угроза жилым домам – пожарные отбивают от огня село под Симферополем
16:22В Симферополе обесточено больше 20 улиц
16:12Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работают
16:04Сильный пожар под Симферополем – что известно
15:54Температура воды в Крыму: почему не прогревается море
15:38Путин провел встречу с лидером Киргизии – главное
15:23В Турции произошло сильное землетрясение
15:15Армия РФ ударила по местам скопления ВСУ в 139 районах в зоне СВО
15:00Москва призывает Баку вернуться к стратегическому союзничеству - МИД
14:52Лесной пожар под Алуштой потушили на 8 гектарах
14:32Еще четыре беспилотника сбили над Крымом
14:15Крымский мост сегодня: новости последнего часа
13:23В Алуште экс-чиновница пойдет под суд за взятки и халатность
13:08РФ будет защищать интересы своих граждан в Азербайджане - Кремль
12:48В Крыму молодые аграрии получают 250 тысяч и гарантированную работу
12:32В Феодосии больше 60 улиц остались без воды из-за аварии
Лента новостейМолния