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Температура воды в Крыму: почему не прогревается море

Температура воды в Крыму: почему не прогревается море - РИА Новости Крым, 02.07.2025

Температура воды в Крыму: почему не прогревается море

Черное море у берегов Крыма все еще не прогревается до комфортных для купания температурных значений из-за регулярного вторжения холодного воздуха и подъема... РИА Новости Крым, 02.07.2025

2025-07-02T15:54

2025-07-02T15:54

2025-07-02T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Черное море у берегов Крыма все еще не прогревается до комфортных для купания температурных значений из-за регулярного вторжения холодного воздуха и подъема холодных водных масс из глубин моря к его поверхности. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор Южного отделения Института Океанологии РАН им. П. П. Ширшова, руководитель лаборатории гидрофизики и моделирования, кандидат географических наук Сергей Куклев."Почему не прогревается море? Климатически сложилось так. Была холодная зима. Сейчас низовка идет. Не прогревается вода", - сказал он.В свою очередь доктор географических наук, профессор, завкафедрой географии и геоморфологии КФУ им. В. И. Вернадского Борис Вахрушев напомнил, что купальный сезон открывается раньше в районах мелководья — это Азовское море, Керченский пролив, а также на западном побережье, в Евпатории, где есть отмелые побережья. Там вода быстрее прогревается до температуры, комфортной для купания.При этом на ЮБК море глубокое и прогревается достаточно медленно, из-за чего купальный сезон здесь начинается позже, зато осенью оно также медленно остывает: воздух уже прохладный, а купаться комфортно, сезон продлевается, уточнил он.Общий температурный режим связан с климатическими факторами, с ветровым режимом, который, в свою очередь, связан с циклонической деятельностью, добавил собеседник.По его словам, вдольбереговые течения в Крыму достаточно постоянны. Также существует основное Черноморское течение, которое движется с востока, со стороны Тамани, Кавказа, вдоль крымского побережья, и уходит в сторону западной части Черного моря, делая оборот.В схеме течений Черного моря выделяют два огромных замкнутых круговорота с длиной волны 350—400 км. В честь океанолога Николая Книповича, который первым описал эту схему, ее назвали "Очки профессора Книповича", объяснил ученый.Ранее начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщала РИА Новости Крым, что в ближайшее время можно ожидать прогрева морской воды до отметок выше 20 градусов. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Крым может прийти засуха – мнениеНа Земле повышается температура – Гидрометцентр назвал главную причинуВ Крыму степи могут превратиться в зоны полупустынь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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