Когда прогреется море в Крыму
Вода в море у берегов Крыма прогреется к концу недели – Гидрометцентр
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра. Как сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в ближайшее время можно ожидать ее прогрева до отметок выше 20 градусов.
"Сейчас средняя температура морской воды +18 градусов. Но она зависит не только от температуры воздуха, но и от направления ветра. К концу недели – в субботу и воскресенье – на 2-3 градуса будет выше, поскольку направление ветра изменится", – прогнозирует Любецкая.
В соответствии с данными на сайте регионального гидрометцентра, во вторник морская вода у берегов Феодосии прогрелась до 17 градусов тепла, в Ялте - до 18 градусов, в Алуште и Евпатории +19, в Севастополе +21. В Керченском проливе и Азовском море вода теплее - до +23.
Дожди и низкие температуры в Крыму к концу недели сменятся по-настоящему летней погодой, в субботу на полуострове ожидается до +33 градусов, со следующей недели уже до +35, сообщала Любецкая ранее.
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