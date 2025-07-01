https://crimea.ria.ru/20250701/kogda-progreetsya-more-v-krymu-1147617103.html

Когда прогреется море в Крыму

Когда прогреется море в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Когда прогреется море в Крыму

Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра. Как сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T20:48

2025-07-01T20:48

2025-07-01T20:48

эксклюзивы риа новости крым

татьяна любецкая

крымский гидрометцентр

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146474316_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c9925027552ced005deddf7b739cf2a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра. Как сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в ближайшее время можно ожидать ее прогрева до отметок выше 20 градусов.В соответствии с данными на сайте регионального гидрометцентра, во вторник морская вода у берегов Феодосии прогрелась до 17 градусов тепла, в Ялте - до 18 градусов, в Алуште и Евпатории +19, в Севастополе +21. В Керченском проливе и Азовском море вода теплее - до +23.Дожди и низкие температуры в Крыму к концу недели сменятся по-настоящему летней погодой, в субботу на полуострове ожидается до +33 градусов, со следующей недели уже до +35, сообщала Любецкая ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопленияВ Крыму объявили затяжное штормовое предупреждениеКогда в Крым может прийти засуха – мнение

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма