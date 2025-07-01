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Когда прогреется море в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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Когда прогреется море в Крыму
Когда прогреется море в Крыму - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Когда прогреется море в Крыму
Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра. Как сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T20:48
2025-07-01T20:48
эксклюзивы риа новости крым
татьяна любецкая
крымский гидрометцентр
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра. Как сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в ближайшее время можно ожидать ее прогрева до отметок выше 20 градусов.В соответствии с данными на сайте регионального гидрометцентра, во вторник морская вода у берегов Феодосии прогрелась до 17 градусов тепла, в Ялте - до 18 градусов, в Алуште и Евпатории +19, в Севастополе +21. В Керченском проливе и Азовском море вода теплее - до +23.Дожди и низкие температуры в Крыму к концу недели сменятся по-настоящему летней погодой, в субботу на полуострове ожидается до +33 градусов, со следующей недели уже до +35, сообщала Любецкая ранее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопленияВ Крыму объявили затяжное штормовое предупреждениеКогда в Крым может прийти засуха – мнение
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татьяна любецкая, крымский гидрометцентр, крым, новости крыма
Когда прогреется море в Крыму

Вода в море у берегов Крыма прогреется к концу недели – Гидрометцентр

20:48 01.07.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЯлта
Ялта
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Температура воды в Черном море у берегов Крыма будет расти к концу недели из-за перемены ветра. Как сообщила РИА Новости Крым начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, в ближайшее время можно ожидать ее прогрева до отметок выше 20 градусов.
"Сейчас средняя температура морской воды +18 градусов. Но она зависит не только от температуры воздуха, но и от направления ветра. К концу недели – в субботу и воскресенье – на 2-3 градуса будет выше, поскольку направление ветра изменится", – прогнозирует Любецкая.
В соответствии с данными на сайте регионального гидрометцентра, во вторник морская вода у берегов Феодосии прогрелась до 17 градусов тепла, в Ялте - до 18 градусов, в Алуште и Евпатории +19, в Севастополе +21. В Керченском проливе и Азовском море вода теплее - до +23.
Дожди и низкие температуры в Крыму к концу недели сменятся по-настоящему летней погодой, в субботу на полуострове ожидается до +33 градусов, со следующей недели уже до +35, сообщала Любецкая ранее.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымТатьяна ЛюбецкаяКрымский гидрометцентрКрымНовости Крыма
 
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