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В Крыму объявили затяжное штормовое из-за чрезвычайной пожарной опасности

В Крыму объявили затяжное штормовое из-за чрезвычайной пожарной опасности - РИА Новости Крым, 30.06.2025

В Крыму объявили затяжное штормовое из-за чрезвычайной пожарной опасности

В Крыму на 1 – 3 июля объявили штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС. РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T12:37

2025-06-30T12:37

2025-06-30T12:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на 1 – 3 июля объявили штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.В воскресенье в Алуште вспыхнул крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. О возгорании спасателям сообщили в 15:03. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров.Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма. Одна из предварительных версий – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.В понедельник днем начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин сообщил, что в ликвидации возгорания задействованы 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты продолжают работу по проливке отдельных очагов, готовятся в том числе и к ухудшению погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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