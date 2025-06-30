В Крыму объявили затяжное штормовое из-за чрезвычайной пожарной опасности
В Крыму объявили затяжное штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности
12:37 30.06.2025 (обновлено: 12:45 30.06.2025)
© Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар
© Минприроды Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Крыму на 1 – 3 июля объявили штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 – 3 июля в западных, южных районах, в горах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в восточных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – сказано в сообщении.
В воскресенье в Алуште вспыхнул крупный ландшафтный пожар в районе горы Кастель. О возгорании спасателям сообщили в 15:03. Изначально площадь пожара составляла один гектар. Из-за сильного ветра площадь возгорания выросла до пяти гектаров.
Дальнейшего распространения пожара не допущено, угрозы населенному пункту нет. Ситуация взята на контроль прокуратурой Крыма. Одна из предварительных версий – человеческий фактор, сообщили РИА Новости Крым в Главном управлении МЧС России по Крыму.
В понедельник днем начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин сообщил, что в ликвидации возгорания задействованы 186 человек и больше 50 единиц техники. Специалисты продолжают работу по проливке отдельных очагов, готовятся в том числе и к ухудшению погодных условий.
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