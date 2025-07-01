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В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления - РИА Новости Крым, 01.07.2025
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В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления
В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления - РИА Новости Крым, 01.07.2025
В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления
В Сочи ожидается непогода, 1 июля на участке Магри-Веселое над морем возможно появление смерчей. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T10:42
2025-07-01T11:02
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погода
новости
штормовое предупреждение
кубань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Сочи ожидается непогода, 1 июля на участке Магри-Веселое над морем возможно появление смерчей. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом предупредили в городской администрации.На море – шторм, купание на пляжах временно ограничено решением городского оперативного штаба, добавили в администрации.По данным краевого МЧС, местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.Также, по данным спасателей, на малых реках и водотоках юго-западной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок."Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112", – добавили в городской администрации.Ранее сообщалось, что в середине июня Сочи накрыло ливневым штормом, улицы превратились в реки, частично в городе пропало электричество. После чего утром в горах на высоте 2 тысяч метров пошел мокрый снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский деньВ Крыму объявили затяжное штормовое предупреждениеСильнейший шторм обрушился на Францию
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сочи, погода, новости, штормовое предупреждение, кубань, краснодарский край
В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления

В Сочи закрыли пляжи - ожидается град и смерчи

10:42 01.07.2025 (обновлено: 11:02 01.07.2025)
 
© фото из группы Вконтакте Молодежь ТемрюкаСмерч в Краснодарском крае
Смерч в Краснодарском крае
© фото из группы Вконтакте Молодежь Темрюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Сочи ожидается непогода, 1 июля на участке Магри-Веселое над морем возможно появление смерчей. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом предупредили в городской администрации.
"1 июля на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", – сказано в сообщении.
На море – шторм, купание на пляжах временно ограничено решением городского оперативного штаба, добавили в администрации.
По данным краевого МЧС, местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.
Также, по данным спасателей, на малых реках и водотоках юго-западной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок.
"Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112", – добавили в городской администрации.
Ранее сообщалось, что в середине июня Сочи накрыло ливневым штормом, улицы превратились в реки, частично в городе пропало электричество. После чего утром в горах на высоте 2 тысяч метров пошел мокрый снег.
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