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В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления

В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления - РИА Новости Крым, 01.07.2025

В Сочи закрыты пляжи: ожидается шторм, смерчи, град и подтопления

В Сочи ожидается непогода, 1 июля на участке Магри-Веселое над морем возможно появление смерчей. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T10:42

2025-07-01T10:42

2025-07-01T11:02

сочи

погода

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штормовое предупреждение

кубань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Сочи ожидается непогода, 1 июля на участке Магри-Веселое над морем возможно появление смерчей. Все службы работают в режиме повышенной готовности. Об этом предупредили в городской администрации.На море – шторм, купание на пляжах временно ограничено решением городского оперативного штаба, добавили в администрации.По данным краевого МЧС, местами ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-25 м/с.Также, по данным спасателей, на малых реках и водотоках юго-западной территории края ожидаются подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок."Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, а также предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае ЧС необходимо звонить по номеру 112", – добавили в городской администрации.Ранее сообщалось, что в середине июня Сочи накрыло ливневым штормом, улицы превратились в реки, частично в городе пропало электричество. После чего утром в горах на высоте 2 тысяч метров пошел мокрый снег.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклон над Крымом: чего ждать от погоды в первый июльский деньВ Крыму объявили затяжное штормовое предупреждениеСильнейший шторм обрушился на Францию

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краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сочи, погода, новости, штормовое предупреждение, кубань, краснодарский край