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Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь
Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь
Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, документ вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T09:42
2025-07-01T09:42
2025-07-01T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, документ вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.В соответствии с календарем, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В феврале нерабочими будут три дня – с 21 по 23 число, в честь Дня защитника Отечества.Следующие трехдневные выходные запланированы в марте по случаю Международного женского дня – с 7 по 9 число. В мае россияне будут отдыхать дважды по три дня – с 1 по 3 и с 9 по 11, в июне дополнительными выходными предлагаются сделать дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день, согласно проекту, – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря - нерабочий день.В Крыму ежегодно традиционно устанавливают дополнительные региональные выходные по случаю Пасхи, Курбан-байрам, Ураза-байрам и Святой Троицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
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Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь
Календарь праздничных и выходных дней на 2026 год подготовил Минтруд