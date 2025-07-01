https://crimea.ria.ru/20250701/kak-budut-otdykhat-rossiyane-v-2026-godu---kalendar-1147611497.html

Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь

Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Как будут отдыхать россияне в 2026 году - календарь

Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, документ вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T09:42

2025-07-01T09:42

2025-07-01T09:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Минтруд разработал проект календаря праздничных и выходных дней на 2026 год, документ вынесен на общественное обсуждение и размещен на официальном портале правовых документов.В соответствии с календарем, новогодние каникулы продлятся 12 дней – с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. В феврале нерабочими будут три дня – с 21 по 23 число, в честь Дня защитника Отечества.Следующие трехдневные выходные запланированы в марте по случаю Международного женского дня – с 7 по 9 число. В мае россияне будут отдыхать дважды по три дня – с 1 по 3 и с 9 по 11, в июне дополнительными выходными предлагаются сделать дни с 12 по 14 число. Также нерабочий праздничный день, согласно проекту, – 4 ноября, по случаю Дня народного единства. 31 декабря - нерабочий день.В Крыму ежегодно традиционно устанавливают дополнительные региональные выходные по случаю Пасхи, Курбан-байрам, Ураза-байрам и Святой Троицы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, выходной в крыму, отдых, минтруд рф, календарь, производственный календарь, новости, инфографика