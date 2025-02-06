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В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников - РИА Новости Крым, 06.02.2025
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В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников
В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников - РИА Новости Крым, 06.02.2025
В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников
Власти Крыма ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 06.02.2025
2025-02-06T09:49
2025-02-06T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Также указом главы Крыма праздничными нерабочими днями определены 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
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праздники и памятные даты, крым, новости крыма, сергей аксенов, отдых, выходной в крыму, инфографика
В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников

В Крыму в 2025 году установили 4 дополнительных выходных дня из-за религиозных праздников

09:49 06.02.2025 (обновлено: 10:09 06.02.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"В 2025 году в Крыму устанавливаются дополнительные нерабочие праздничные дни: 31 марта в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 апреля в связи с празднованием Светлого Христова Воскресения (Пасхи)", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале
Также указом главы Крыма праздничными нерабочими днями определены 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.
Дополнительные нерабочие праздничные дни в Крыму в 2025 годуДополнительные нерабочие праздничные дни в Крыму в 2025 году
Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографика
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Праздники и памятные датыКрымНовости КрымаСергей АксеновОтдыхВыходной в Крыму
 
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