https://crimea.ria.ru/20250206/v-krymu-obyavili-dopolnitelnye-vykhodnye-iz-za-religioznykh-prazdnikov-1143953566.html

В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников

В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников - РИА Новости Крым, 06.02.2025

В Крыму объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников

Власти Крыма ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ... РИА Новости Крым, 06.02.2025

2025-02-06T09:49

2025-02-06T09:49

2025-02-06T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Власти Крыма ввели четыре дополнительных выходных дня в 2025 году, приуроченных к христианским и мусульманским религиозным праздникам. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Также указом главы Крыма праздничными нерабочими днями определены 6 июня – в связи с празднованием Курбан-байрама и 9 июня – в связи с празднованием дня Святой Троицы.Дополнительные нерабочие праздничные дни по случаю указанных праздников объявляют в Крыму ежегодно. Кроме того, в марте в республике дополнительно установлен еще один нерабочий праздничный день – День воссоединения с Россией. Он отмечается ежегодно 18 марта.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут отдыхать россияне в 2025 году - инфографикаКак по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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