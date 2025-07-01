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Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске – есть пострадавшие

Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 01.07.2025

Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске – есть пострадавшие

В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника, в результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T10:21

2025-07-01T10:21

2025-07-01T10:21

ижевск

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника, в результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.По словам Бречалова, на данный момент пожарные устраняют очаги возгорания.По данным Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские военные продавливают оборону противникаПутин: беспилотные системы России являются передовыми в миреРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

ижевск

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ижевск, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво