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Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске – есть пострадавшие
Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 01.07.2025
Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске – есть пострадавшие
В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника, в результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр... РИА Новости Крым, 01.07.2025
2025-07-01T10:21
2025-07-01T10:21
2025-07-01T10:21
ижевск
беспилотник (бпла, дрон)
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происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Ижевске одно из предприятий подверглось атаке украинского беспилотника, в результате происшествия есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.По словам Бречалова, на данный момент пожарные устраняют очаги возгорания.По данным Минобороны РФ, в ночь на вторник средства ПВО сбили 60 украинских беспилотников над семью регионами России, в том числе 17 – над Крымом, 16 – над Ростовской областью, а также 14 – над акваториями Азовского и Черного морей Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские военные продавливают оборону противникаПутин: беспилотные системы России являются передовыми в миреРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ижевск, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости, новости сво
Беспилотник атаковал предприятие в Ижевске – есть пострадавшие
В результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть пострадавшие – глава республики