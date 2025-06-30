https://crimea.ria.ru/20250630/novosti-svo-rossiyskie-voennye-prodavlivayut-oboronu-protivnika-1147595963.html

Новости СВО: российские военные продавливают оборону противника

Новости СВО: российские военные продавливают оборону противника - РИА Новости Крым, 30.06.2025

Новости СВО: российские военные продавливают оборону противника

Российские военные, продавливая оборону противника, продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Суммарные потери киевского режима за минувшие сутки... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T14:39

2025-06-30T14:39

2025-06-30T14:44

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

днепропетровская область

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. Российские военные, продавливая оборону противника, продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции. Суммарные потери киевского режима за минувшие сутки превысили 1300 боевиков. Такие цифры следуют из сводки Минобороны РФПодразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение противнику в Сумской области в окрестностях семи населенных пунктов.На Харьковском направлении враг разбит в окрестностях пяти населенных пунктов. На этой линии фронта ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронемашины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Также сожжены два склада с боеприпасами и материальными ресурсами.Подразделения группировки войск "Запад" встали на более выгодные рубежи и позиции, поражение ВСУ нанесено в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Безвозвратные потери Киева на этом участке превысили 230 боевиков. Также уничтожены десять автомобилей, артиллерийское орудие, пять станций РЭБ и три склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и разгромили украинских боевиков в окрестностях семи населенных пунктов. Противник потерял более 210 военнослужащих, два танка, бронетранспортер М113 производства США, автомобиль, три орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Военнослужащие группировки "Центр" улучшили положение по переднему краю и разбили солдат ВСУ в районе четырех населенных пунктов ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований в боях достигли 430 боевиков, также ВСУ лишились шести боевых бронемашин трех пикапов и артиллерийского орудия.Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону противника и истощили его силы в окрестностях пяти населенных пунктов в ДНР и в Запорожской области. Уничтожены свыше 190 боевиков, также сожжены четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 70 боевиков киевского режима, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, разгромив силы ВСУ в районе четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250630/rossiyskie-voennye-udarili-po-neftenalivnomu-terminalu-vms-ukrainy-1147590433.html

новые регионы россии

харьковская область

днепропетровская область

сумская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, днепропетровская область, сумская область, потери всу