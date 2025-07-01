60 дронов ВСУ сбиты над Крымом и регионами России
60 дронов ВСУ сбиты над Крымом и регионами России - Минобороны
07:16 01.07.2025 (обновлено: 07:54 01.07.2025)
© РИА Новости . Михаил ФомичевКомандный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи враг пытался атаковать российскую территорию при помощи дронов самолетного типа - 60 украинских беспилотников уничтожены в небе над семью регионами РФ, а также над Черным и Азовским морями. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 1 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
При этом, самое большое количество беспилотников сбиты над Крымом - 17, над территорией Ростовской области уничтожено 16 БПЛА, над акваторией Азовского моря сбыто 11 дронов ВСУ, над Курской областью - пять, над Саратовской - четыре, над акваторией Черного моря ликвидированы три беспилотника врага, над Белгородской областью - два, а также по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.
Накануне сообщалось, что российские силы и средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 15 беспилотников ВСУ, в том числе пять – над акваторией Азовского моря.
Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев рассказал, что для атак по российским регионам ВСУ , как правило, используют реактивные беспилотные летательные аппараты самолетного типа, над полями сражений – малые дроны.
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