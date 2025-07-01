https://crimea.ria.ru/20250701/60-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-regionami-rossii-1147610442.html

60 дронов ВСУ сбиты над Крымом и регионами России

60 дронов ВСУ сбиты над Крымом и регионами России - РИА Новости Крым, 01.07.2025

60 дронов ВСУ сбиты над Крымом и регионами России

В течение минувшей ночи враг пытался атаковать российскую территорию при помощи дронов самолетного типа - 60 украинских беспилотников уничтожены в небе над... РИА Новости Крым, 01.07.2025

2025-07-01T07:16

2025-07-01T07:16

2025-07-01T07:54

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В течение минувшей ночи враг пытался атаковать российскую территорию при помощи дронов самолетного типа - 60 украинских беспилотников уничтожены в небе над семью регионами РФ, а также над Черным и Азовским морями. Об этом утром во вторник сообщили в Минобороны.При этом, самое большое количество беспилотников сбиты над Крымом - 17, над территорией Ростовской области уничтожено 16 БПЛА, над акваторией Азовского моря сбыто 11 дронов ВСУ, над Курской областью - пять, над Саратовской - четыре, над акваторией Черного моря ликвидированы три беспилотника врага, над Белгородской областью - два, а также по одному БПЛА уничтожено над территориями Воронежской и Орловской областей.Накануне сообщалось, что российские силы и средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили 15 беспилотников ВСУ, в том числе пять – над акваторией Азовского моря.Ранее исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, историк флота, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев рассказал, что для атак по российским регионам ВСУ , как правило, используют реактивные беспилотные летательные аппараты самолетного типа, над полями сражений – малые дроны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: российские военные продавливают оборону противникаПутин: беспилотные системы России являются передовыми в миреРоссия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

https://crimea.ria.ru/20250701/krymskiy-most-chto-proiskhodit---ochered-za-chas-udvoilas-1147610266.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво