https://crimea.ria.ru/20250627/avtor--svyatoe-kogda-otkroyut-panoramu-oborona-sevastopolya-1147547960.html

Автор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"

Автор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя" - РИА Новости Крым, 27.06.2025

Автор – святое: как реставрируют панораму "Оборона Севастополя"

"Они лечат наше полотно, как хирурги произведений искусства". Так в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя говорят о... РИА Новости Крым, 27.06.2025

2025-06-27T19:34

2025-06-27T19:34

2025-06-27T20:02

севастополь

панорама

реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"

реставрация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн – РИА Новости Крым. "Они лечат наше полотно, как хирурги произведений искусства". Так в Музее-заповеднике героической обороны и освобождения Севастополя говорят о художниках-реставраторах, которые уже третий месяц возрождают знаменитую панораму Франца Рубо. Впервые широкой публике ее представили 120 лет назад. А сегодня она, по сути, переживает третье перерождение. О том, как это происходит – в репортаже РИА Новости Крым.Третье перерождение панорамыСпециальная люлька поднимает художника-реставратора Алену Бушмину на несколько метров вверх – и вот она уже в дымном от залпов орудий небе над Севастополем 6 (18) июня 1855 года.Героический день, в который защитники города отразили генеральный штурм англо-франко-турецких войск Малахова кургана и Корабельной стороны в годы Крымской войны стал основой сюжета монументального полотна Франца Рубо, площадью 1610 квадратных метров.Написанная масляными красками панорама пережила немало потрясений, одно едва ее не погубило."25 июня 1942 года сюда попала авиабомба при фашистской бомбардировке. Полотно загорелось, сильно пострадало. Матросы и солдаты резали его и выносили. Героически спасли 86 фрагментов – это 2/3 полотна. На лидере эсминцев "Ташкент" их стали эвакуировать в Новороссийск. Но корабль бомбили, трюмы затопило, и фрагменты снова пострадали, получив более 6 тысяч осколочных ранений", – рассказывает главный хранитель музея обороны Анна Стрижак.Панорама была воссоздана, и вновь открылась в 1954 году, к столетию Первой обороны Севастополя. С тех пор и до 2025 года такая масштабная его реставрация не проводилась ни разу.Сегодня в этой работе задействованы буквально все специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, в том числе до 40 художников-реставраторов, рассказывает один из реставраторов Денис Самойленко.С некоторыми из таких утрат как раз и работает сейчас Алена на высоте. В ее руках кисть и специальные реставрационные краски – стойкие, на основе лака и пигментов. "От времени они не темнеют и не желтеют, в отличие от масляных", – говорит она."Хирурги" произведений искусстваНо прежде чем приступить к такой тонировке, полотно готовят – укрепляют. Работа это тоже длительная и кропотливая, ведь состояние панорамы неудовлетворительное.Есть многочисленные осыпания, расслоения, различные деформации, следы от протечек. В боковом свете все это хорошо просматривается, говорят художники. Еще один их таких "хирургов" – Акбермет Тезекбаева. Со стороны кажется, будто девушка, перемещаясь на корточках вдоль исторического полотна в его нижней части, то тут то там прикладывает к нему лист бумаги, по которому водит крошечным утюжком. Так и есть: бумага – папиросная, а "утюжок" помогает под нагревом впитаться в красочный слой специальному клею.Таких участков, требующих чуткой руки художника-реставратора, здесь сотни, то есть десятки квадратов, говорят специалисты реставрационного центра.Занялись полотном в марте, и на сегодняшний день полностью отреставрировали только шестую часть – 250 квадратов. И это притом, что бригады работают целыми днями с единственным выходным в неделю, сменяя друг друга каждый месяц. После всех точечных манипуляций с полотном всю панораму вскроют реставрационным лаком, но и на этом миссия не закончится.Предстоит еще работа с так называемым предметным планом. То есть композицией из атрибутов – орудий, элементов укреплений, бытовых построек и прочего, что помогает зрителю гармонично погрузиться в атмосферу картины из реальности.Сейчас все это находится под временным подиумом, до него руки дойду, скорее всего, уже в следующем году. Но понимание, когда все закончится, уже, конечно, есть.Когда все закончатПо его словам, реставрацию самого здания панорамы, в куполе которой теперь есть уникальный зенитный фонарь, завершили в конце прошлого года, а недавно закончили пусконаладочные работы, так что оно уже эксплуатируется в штатном режиме. А вот с бульваром, площадью почти 18 гектаров, еще предстоит серьезно поработать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мёд и яд: как реставрируют панораму обороны СевастополяКультурный кластер Севастополя – Хуснуллин обозначил трудности стройкиВ России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий

https://crimea.ria.ru/20230809/med-i-steklo--i-vse-vruchnuyu-kak-vozvedut-kupol-panoramy-sevastopolya-1130610296.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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