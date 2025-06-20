В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий
В России к 2030 году отремонтируют не менее тысячи объектов культурного наследия – Путин
16:39 20.06.2025 (обновлено: 16:40 20.06.2025)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Симферопольского художественного музея
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. До 2030 года в России отреставрируют тысячу объектов культурного наследия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы договорились к 2030 году отремонтировать, привести в порядок, не менее тысячи таких объектов по всей стране, дать им вторую жизнь. В том числе за счет открытия музеев, просветительских выставочных центров гостиниц и так далее", - сказа президент.
По его словам, старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия являются зримым воплощением национальной идентичности и повышают туристическую привлекательность регионов. В этой связи пилотная программа по восстановлению таких объектов с льготным кредитованием, которая уже охватила девять регионов России, должна быть распространена на остальные субъекты.
"Чтобы выделенные средства дали больший эффект, предлагаю следующее решение: объединить ресурсы программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и сохранению объектов культурного наследия. Таким образом на реставрацию и капремонт старинных зданий можно будет дополнительно привлечь ресурсы с пониженной ставкой", - сказал российский лидер.
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