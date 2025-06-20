https://crimea.ria.ru/20250620/v-rossii-otremontiruyut-ne-menee-tysyachi-istoricheskikh-zdaniy-1147384777.html

В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий

В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий - РИА Новости Крым, 20.06.2025

В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий

До 2030 года в России отреставрируют тысячу объектов культурного наследия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T16:39

2025-06-20T16:39

2025-06-20T16:40

владимир путин (политик)

россия

экономика

капремонт

культурное наследие

охрана культурного наследия

реставрация

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. До 2030 года в России отреставрируют тысячу объектов культурного наследия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия являются зримым воплощением национальной идентичности и повышают туристическую привлекательность регионов. В этой связи пилотная программа по восстановлению таких объектов с льготным кредитованием, которая уже охватила девять регионов России, должна быть распространена на остальные субъекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрКогда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя"

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, экономика, капремонт, культурное наследие, охрана культурного наследия, реставрация, новости