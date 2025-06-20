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В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий
В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий
До 2030 года в России отреставрируют тысячу объектов культурного наследия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T16:39
2025-06-20T16:40
владимир путин (политик)
россия
экономика
капремонт
культурное наследие
охрана культурного наследия
реставрация
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. До 2030 года в России отреставрируют тысячу объектов культурного наследия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По его словам, старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия являются зримым воплощением национальной идентичности и повышают туристическую привлекательность регионов. В этой связи пилотная программа по восстановлению таких объектов с льготным кредитованием, которая уже охватила девять регионов России, должна быть распространена на остальные субъекты.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие достопримечательности в Крыму отреставрируют в 2025 годуВ Балаклаве инвестор отреставрирует вековой кинотеатрКогда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя"
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владимир путин (политик), россия, экономика, капремонт, культурное наследие, охрана культурного наследия, реставрация, новости
В России отремонтируют не менее тысячи исторических зданий

В России к 2030 году отремонтируют не менее тысячи объектов культурного наследия – Путин

16:39 20.06.2025 (обновлено: 16:40 20.06.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеставрация Симферопольского художественного музея
Реставрация Симферопольского художественного музея - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. До 2030 года в России отреставрируют тысячу объектов культурного наследия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы договорились к 2030 году отремонтировать, привести в порядок, не менее тысячи таких объектов по всей стране, дать им вторую жизнь. В том числе за счет открытия музеев, просветительских выставочных центров гостиниц и так далее", - сказа президент.
По его словам, старинные здания, храмы, усадьбы, объекты культурного наследия являются зримым воплощением национальной идентичности и повышают туристическую привлекательность регионов. В этой связи пилотная программа по восстановлению таких объектов с льготным кредитованием, которая уже охватила девять регионов России, должна быть распространена на остальные субъекты.
"Чтобы выделенные средства дали больший эффект, предлагаю следующее решение: объединить ресурсы программ льготного кредитования по созданию туристической инфраструктуры и сохранению объектов культурного наследия. Таким образом на реставрацию и капремонт старинных зданий можно будет дополнительно привлечь ресурсы с пониженной ставкой", - сказал российский лидер.
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Владимир Путин (политик)РоссияЭкономикаКапремонтКультурное наследиеОхрана культурного наследияРеставрацияНовости
 
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