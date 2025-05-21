https://crimea.ria.ru/20250521/otrestavrirovannuyu-panoramu-oborona-sevastopolya-otkroyut-v-aprele-1146595740.html

Когда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя"

Когда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя" - РИА Новости Крым, 21.05.2025

Когда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя"

Здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" после реставрации планируют открыть для посещения в апреле 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 21.05.2025

2025-05-21T14:52

2025-05-21T14:52

2025-05-21T14:59

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

история

реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"

панорама

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127434914_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_88a930b8244ad3bfc072750b049bbf97.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" после реставрации планируют открыть для посещения в апреле 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.В ходе встречи Развожаев подчеркнул, что один из самых острых для Севастополя вопросов – это возобновление работ по благоустройству Исторического бульвара.Он напомнил, что это федеральный объект. Чтобы ускорить вопрос финансирования и начать работы по благоустройству в этом году, городские чиновники ведут плотную работу с федеральными органами власти."15 объектов культурного наследия, расположенные на Историческом бульваре, к настоящему времени уже отреставрированы", – добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе на Братском кладбище после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, история, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг", панорама