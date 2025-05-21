https://crimea.ria.ru/20250521/otrestavrirovannuyu-panoramu-oborona-sevastopolya-otkroyut-v-aprele-1146595740.html
Когда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя"
Когда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя" - РИА Новости Крым, 21.05.2025
Когда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя"
Здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" после реставрации планируют открыть для посещения в апреле 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 21.05.2025
2025-05-21T14:52
2025-05-21T14:52
2025-05-21T14:59
михаил развожаев
севастополь
новости севастополя
история
реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг"
панорама
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" после реставрации планируют открыть для посещения в апреле 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.В ходе встречи Развожаев подчеркнул, что один из самых острых для Севастополя вопросов – это возобновление работ по благоустройству Исторического бульвара.Он напомнил, что это федеральный объект. Чтобы ускорить вопрос финансирования и начать работы по благоустройству в этом году, городские чиновники ведут плотную работу с федеральными органами власти."15 объектов культурного наследия, расположенные на Историческом бульваре, к настоящему времени уже отреставрированы", – добавил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе на Братском кладбище после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь"Город – русский офицер": как Севастополь готовится к курортному сезону
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, история, реконструкция панорамы "оборона севастополя в 1854 – 1855 гг", панорама
Когда откроют отреставрированную панораму "Оборона Севастополя"
Здание панорамы "Оборона Севастополя" отреставрируют к апрелю 2026 года – Развожаев
14:52 21.05.2025 (обновлено: 14:59 21.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости Крым. Здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах" после реставрации планируют открыть для посещения в апреле 2026 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев после встречи с министром культуры России Ольгой Любимовой.
В ходе встречи Развожаев подчеркнул, что один из самых острых для Севастополя вопросов – это возобновление работ по благоустройству Исторического бульвара.
"Крупнейший из них – это здание панорамы "Оборона Севастополя в 1854-1855 годах". Работы здесь завершены, сейчас идет реставрация живописного полотна и предметного плана. Планируемый срок открытия здания панорамы – апрель следующего года", – сообщил губернатор.
Он напомнил, что это федеральный объект. Чтобы ускорить вопрос финансирования и начать работы по благоустройству в этом году, городские чиновники ведут плотную работу с федеральными органами власти.
"15 объектов культурного наследия, расположенные на Историческом бульваре, к настоящему времени уже отреставрированы", – добавил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на Братском кладбище после ремонта вновь открыт монумент
"Скорбящий матрос". Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации.
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