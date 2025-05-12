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Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь - РИА Новости Крым, 11.05.2025
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Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь - РИА Новости Крым, 11.05.2025
Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
Крым и Севастополь празднуют 81-ю годовщину освобождения от фашистов. В той страшной войне город-герой был почти полностью разрушен. О том, как за 10 лет его... РИА Новости Крым, 11.05.2025
2025-05-12T07:45
2025-05-11T13:30
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Доцент кафедры истории России ТА КФУ им.Вернадского Алексей Попов
Доцент кафедры истории России ТА КФУ им.Вернадского Алексей Попов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь празднуют 81-ю годовщину освобождения от фашистов. В той страшной войне город-герой был почти полностью разрушен. О том, как за 10 лет его отстроили практически с нуля, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Попов.Известно, что до войны в Севастополе жили более 100 тысяч человек, а к моменту освобождения города в мае 1944 года оставались лишь 3 тысячи жителей. Впрочем, уже к концу 1944 года их число увеличилось до 10 тысяч, а к 1946 году – до 50 тысяч. Это произошло за счет приехавших сюда строителей, а также матросов и офицеров Черноморского флота и их семей, рассказывает историк."Ряд архитекторов поднимали вопрос о том, чтобы поменять планировку города по примеру Сталинграда – там при восстановлении полностью поменялась сетка улиц, их ориентация и планировка. Московские архитекторы хотели часть исторических улиц Севастополя снести и сделать там, например, большую площадь для парадов. Владимирский собор попадал под снос, часть улицы Большая Морская, часть Приморского бульвара", - рассказал историк.К счастью, этим планам не суждено было сбыться. Местные архитекторы настояли на том, что основные линии Севастополя должны остаться на прежнем месте, а город нужно восстанавливать с ориентацией на его довоенный план лишь с некоторым расширением. Ведь до войны современные окраины Севастополя были далеко за его пределами, даже район Херсонеса считался уже пригородом.Как Черчилль в Севастополе колено преклонял &gt;&gt;"Представление о том, что люди после войны и оккупации возвращались на прежнее место, неверное. В то время была колоссальная мобильность населения, людей мобилизовывали в армию, они меняли место работы, часто это не от них зависело. Многих инженеров, педагогов и других специалистов направляли в Севастополь по распределению после окончания высшего учебного заведения. Также в Севастополе были организованы школы ФЗО – фабрично-заводского обучения. Тысячи молодых рабочих приезжали сюда и осваивали строительные профессии, одновременно работая на восстановлении города", - уточнил историк в эфире.Примечательным в те годы было так называемое "Черкасовское движение". Оно зародилось в Сталинграде в 1943 году и было названо именем Александры Черкасовой, воспитательницы детского сада. По ее инициативе "черкасовцы" в свободное время и абсолютно бесплатно работали на восстановлении городов, разбирали завалы, помогали возводить здания, а потом занимались благоустройствам. "Черкасовцами" были в основном женщины и представители молодежи, трудились они в свой единственный выходной - воскресенье."Многие из тех, кто трудился на восстановлении города, даже не были родом из довоенного Севастополя. Но они понимали, что это исторически особо значимый город, что с ним будет связана их судьба. Они делали это, в принципе, для себя, создавали инфраструктуру, в которой они сами должны были жить. В середине 1950-х годов Севастополь был восстановлен в таком виде, что мог уже полноценно функционировать, и стал городом, куда стремились многие", - рассказал Попов.Интересно также, что, восстанавливая Севастополь после Великой Отечественной войне, ему вернули и память о Первой Обороне. Многим улицам и площадям вернули их исторические называния, а напоминаний о Крымской войне в городе стало больше, чем было до 1942 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Адмирал под скалой": какие секреты хранит подземный "дублер" Севастополя. Ч.10 &gt;&gt;Тайная "Сотка": какие секреты хранит подземный "дублер" Севастополя. Ч.7 &gt;&gt;
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общество, новости, культура, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, севастополь, новости севастополя, алексей попов, кфу (крымский федеральный университет)
Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь

Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь

07:45 12.05.2025
 
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваТеатр им. Луначарского. Севастополь
Театр им. Луначарского. Севастополь - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
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СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь празднуют 81-ю годовщину освобождения от фашистов. В той страшной войне город-герой был почти полностью разрушен. О том, как за 10 лет его отстроили практически с нуля, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Попов.
Доцент кафедры истории России ТА КФУ им.Вернадского Алексей Попов
07:45
Известно, что до войны в Севастополе жили более 100 тысяч человек, а к моменту освобождения города в мае 1944 года оставались лишь 3 тысячи жителей. Впрочем, уже к концу 1944 года их число увеличилось до 10 тысяч, а к 1946 году – до 50 тысяч. Это произошло за счет приехавших сюда строителей, а также матросов и офицеров Черноморского флота и их семей, рассказывает историк.
Освободители вернулись в почти полностью разрушенный город. По данным исследователей, в мае 1944 года в центральной части Севастополя уцелели только 7 зданий, а по всему городу только 3% зданий были более-менее пригодны для жилья. Встал вопрос о том, стоит ли восстанавливать разрушенные улицы или проще построить новые.
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Застройка Севастополя: конфликт между красотой и деньгамиСевастополь живет по Генплану 2005 года, который сильно устарел. Новый пытаются принять уже несколько лет, но никак. Первый проект прошел общественные слушания еще в 2017 году и получил множество замечаний. Был отправлен на доработку... и больше его никто не видел.
"Ряд архитекторов поднимали вопрос о том, чтобы поменять планировку города по примеру Сталинграда – там при восстановлении полностью поменялась сетка улиц, их ориентация и планировка. Московские архитекторы хотели часть исторических улиц Севастополя снести и сделать там, например, большую площадь для парадов. Владимирский собор попадал под снос, часть улицы Большая Морская, часть Приморского бульвара", - рассказал историк.
К счастью, этим планам не суждено было сбыться. Местные архитекторы настояли на том, что основные линии Севастополя должны остаться на прежнем месте, а город нужно восстанавливать с ориентацией на его довоенный план лишь с некоторым расширением. Ведь до войны современные окраины Севастополя были далеко за его пределами, даже район Херсонеса считался уже пригородом.
Как Черчилль в Севастополе колено преклонял >>
Возрождали Севастополь не только местные жители. На стройке работали трудящиеся со всего СССР, рассказывает историк. Качество работ от этого не понижалось, люди понимали, что, скорее всего, останутся в этом городе жить, поэтому делали все "для себя".
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27 июля 2019, 10:04
Живой город-памятник: как Севастополь стал "гордостью русских моряков"
"Представление о том, что люди после войны и оккупации возвращались на прежнее место, неверное. В то время была колоссальная мобильность населения, людей мобилизовывали в армию, они меняли место работы, часто это не от них зависело. Многих инженеров, педагогов и других специалистов направляли в Севастополь по распределению после окончания высшего учебного заведения. Также в Севастополе были организованы школы ФЗО – фабрично-заводского обучения. Тысячи молодых рабочих приезжали сюда и осваивали строительные профессии, одновременно работая на восстановлении города", - уточнил историк в эфире.
В первые годы после освобождения Севастополя и строители, и моряки, и даже офицеры флота жили в очень тяжелых условиях – в подвалах, без удобств, канализации, электричества, водопровода. Только около месяца ушло на восстановление железной дороги, чтобы по ней подвозить грузы, а после этого можно было начать заниматься инфраструктурой.
Примечательным в те годы было так называемое "Черкасовское движение". Оно зародилось в Сталинграде в 1943 году и было названо именем Александры Черкасовой, воспитательницы детского сада. По ее инициативе "черкасовцы" в свободное время и абсолютно бесплатно работали на восстановлении городов, разбирали завалы, помогали возводить здания, а потом занимались благоустройствам. "Черкасовцами" были в основном женщины и представители молодежи, трудились они в свой единственный выходной - воскресенье.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.07.2020
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"Многие из тех, кто трудился на восстановлении города, даже не были родом из довоенного Севастополя. Но они понимали, что это исторически особо значимый город, что с ним будет связана их судьба. Они делали это, в принципе, для себя, создавали инфраструктуру, в которой они сами должны были жить. В середине 1950-х годов Севастополь был восстановлен в таком виде, что мог уже полноценно функционировать, и стал городом, куда стремились многие", - рассказал Попов.
Интересно также, что, восстанавливая Севастополь после Великой Отечественной войне, ему вернули и память о Первой Обороне. Многим улицам и площадям вернули их исторические называния, а напоминаний о Крымской войне в городе стало больше, чем было до 1942 года.
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