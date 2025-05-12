https://crimea.ria.ru/20250512/Kto-i-kak-za-10-let-vosstanovil-iz-ruin-Sevastopol--istorik_-1118959787.html

Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь

Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь - РИА Новости Крым, 11.05.2025

Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь

Крым и Севастополь празднуют 81-ю годовщину освобождения от фашистов. В той страшной войне город-герой был почти полностью разрушен. О том, как за 10 лет его... РИА Новости Крым, 11.05.2025

2025-05-12T07:45

2025-05-12T07:45

2025-05-11T13:30

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Доцент кафедры истории России ТА КФУ им.Вернадского Алексей Попов Доцент кафедры истории России ТА КФУ им.Вернадского Алексей Попов audio/mpeg

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь празднуют 81-ю годовщину освобождения от фашистов. В той страшной войне город-герой был почти полностью разрушен. О том, как за 10 лет его отстроили практически с нуля, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Попов.Известно, что до войны в Севастополе жили более 100 тысяч человек, а к моменту освобождения города в мае 1944 года оставались лишь 3 тысячи жителей. Впрочем, уже к концу 1944 года их число увеличилось до 10 тысяч, а к 1946 году – до 50 тысяч. Это произошло за счет приехавших сюда строителей, а также матросов и офицеров Черноморского флота и их семей, рассказывает историк."Ряд архитекторов поднимали вопрос о том, чтобы поменять планировку города по примеру Сталинграда – там при восстановлении полностью поменялась сетка улиц, их ориентация и планировка. Московские архитекторы хотели часть исторических улиц Севастополя снести и сделать там, например, большую площадь для парадов. Владимирский собор попадал под снос, часть улицы Большая Морская, часть Приморского бульвара", - рассказал историк.К счастью, этим планам не суждено было сбыться. Местные архитекторы настояли на том, что основные линии Севастополя должны остаться на прежнем месте, а город нужно восстанавливать с ориентацией на его довоенный план лишь с некоторым расширением. Ведь до войны современные окраины Севастополя были далеко за его пределами, даже район Херсонеса считался уже пригородом.Как Черчилль в Севастополе колено преклонял >>"Представление о том, что люди после войны и оккупации возвращались на прежнее место, неверное. В то время была колоссальная мобильность населения, людей мобилизовывали в армию, они меняли место работы, часто это не от них зависело. Многих инженеров, педагогов и других специалистов направляли в Севастополь по распределению после окончания высшего учебного заведения. Также в Севастополе были организованы школы ФЗО – фабрично-заводского обучения. Тысячи молодых рабочих приезжали сюда и осваивали строительные профессии, одновременно работая на восстановлении города", - уточнил историк в эфире.Примечательным в те годы было так называемое "Черкасовское движение". Оно зародилось в Сталинграде в 1943 году и было названо именем Александры Черкасовой, воспитательницы детского сада. По ее инициативе "черкасовцы" в свободное время и абсолютно бесплатно работали на восстановлении городов, разбирали завалы, помогали возводить здания, а потом занимались благоустройствам. "Черкасовцами" были в основном женщины и представители молодежи, трудились они в свой единственный выходной - воскресенье."Многие из тех, кто трудился на восстановлении города, даже не были родом из довоенного Севастополя. Но они понимали, что это исторически особо значимый город, что с ним будет связана их судьба. Они делали это, в принципе, для себя, создавали инфраструктуру, в которой они сами должны были жить. В середине 1950-х годов Севастополь был восстановлен в таком виде, что мог уже полноценно функционировать, и стал городом, куда стремились многие", - рассказал Попов.Интересно также, что, восстанавливая Севастополь после Великой Отечественной войне, ему вернули и память о Первой Обороне. Многим улицам и площадям вернули их исторические называния, а напоминаний о Крымской войне в городе стало больше, чем было до 1942 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Адмирал под скалой": какие секреты хранит подземный "дублер" Севастополя. Ч.10 >>Тайная "Сотка": какие секреты хранит подземный "дублер" Севастополя. Ч.7 >>

https://crimea.ria.ru/20201124/Mezhdu-krasotoy-i-dengami-smozhet-li-Sevastopol-sokhranit-litso-1118972214.html

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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