Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
Кто и как за 10 лет восстановил из руин Севастополь
© РИА Новости Крым . Алена ХазинуроваТеатр им. Луначарского. Севастополь
© РИА Новости Крым . Алена Хазинурова
СЕВАСТОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Крым и Севастополь празднуют 81-ю годовщину освобождения от фашистов. В той страшной войне город-герой был почти полностью разрушен. О том, как за 10 лет его отстроили практически с нуля, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" доцент кафедры истории России Таврической академии Крымского федерального университета Алексей Попов.
Известно, что до войны в Севастополе жили более 100 тысяч человек, а к моменту освобождения города в мае 1944 года оставались лишь 3 тысячи жителей. Впрочем, уже к концу 1944 года их число увеличилось до 10 тысяч, а к 1946 году – до 50 тысяч. Это произошло за счет приехавших сюда строителей, а также матросов и офицеров Черноморского флота и их семей, рассказывает историк.
Освободители вернулись в почти полностью разрушенный город. По данным исследователей, в мае 1944 года в центральной части Севастополя уцелели только 7 зданий, а по всему городу только 3% зданий были более-менее пригодны для жилья. Встал вопрос о том, стоит ли восстанавливать разрушенные улицы или проще построить новые.
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"Ряд архитекторов поднимали вопрос о том, чтобы поменять планировку города по примеру Сталинграда – там при восстановлении полностью поменялась сетка улиц, их ориентация и планировка. Московские архитекторы хотели часть исторических улиц Севастополя снести и сделать там, например, большую площадь для парадов. Владимирский собор попадал под снос, часть улицы Большая Морская, часть Приморского бульвара", - рассказал историк.
К счастью, этим планам не суждено было сбыться. Местные архитекторы настояли на том, что основные линии Севастополя должны остаться на прежнем месте, а город нужно восстанавливать с ориентацией на его довоенный план лишь с некоторым расширением. Ведь до войны современные окраины Севастополя были далеко за его пределами, даже район Херсонеса считался уже пригородом.
Возрождали Севастополь не только местные жители. На стройке работали трудящиеся со всего СССР, рассказывает историк. Качество работ от этого не понижалось, люди понимали, что, скорее всего, останутся в этом городе жить, поэтому делали все "для себя".
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"Представление о том, что люди после войны и оккупации возвращались на прежнее место, неверное. В то время была колоссальная мобильность населения, людей мобилизовывали в армию, они меняли место работы, часто это не от них зависело. Многих инженеров, педагогов и других специалистов направляли в Севастополь по распределению после окончания высшего учебного заведения. Также в Севастополе были организованы школы ФЗО – фабрично-заводского обучения. Тысячи молодых рабочих приезжали сюда и осваивали строительные профессии, одновременно работая на восстановлении города", - уточнил историк в эфире.
В первые годы после освобождения Севастополя и строители, и моряки, и даже офицеры флота жили в очень тяжелых условиях – в подвалах, без удобств, канализации, электричества, водопровода. Только около месяца ушло на восстановление железной дороги, чтобы по ней подвозить грузы, а после этого можно было начать заниматься инфраструктурой.
Примечательным в те годы было так называемое "Черкасовское движение". Оно зародилось в Сталинграде в 1943 году и было названо именем Александры Черкасовой, воспитательницы детского сада. По ее инициативе "черкасовцы" в свободное время и абсолютно бесплатно работали на восстановлении городов, разбирали завалы, помогали возводить здания, а потом занимались благоустройствам. "Черкасовцами" были в основном женщины и представители молодежи, трудились они в свой единственный выходной - воскресенье.
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"Многие из тех, кто трудился на восстановлении города, даже не были родом из довоенного Севастополя. Но они понимали, что это исторически особо значимый город, что с ним будет связана их судьба. Они делали это, в принципе, для себя, создавали инфраструктуру, в которой они сами должны были жить. В середине 1950-х годов Севастополь был восстановлен в таком виде, что мог уже полноценно функционировать, и стал городом, куда стремились многие", - рассказал Попов.
Интересно также, что, восстанавливая Севастополь после Великой Отечественной войне, ему вернули и память о Первой Обороне. Многим улицам и площадям вернули их исторические называния, а напоминаний о Крымской войне в городе стало больше, чем было до 1942 года.
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