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Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир" - РИА Новости Крым, 16.05.2025
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Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"
Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир" - РИА Новости Крым, 16.05.2025
Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"
На Международном форуме "Россия – Исламский мир: KaznForum" обсудили динамику и проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов. Об этом... РИА Новости Крым, 16.05.2025
2025-05-16T17:21
2025-05-16T17:21
крым
новости крыма
новости севастополя
михаил развожаев
ирек файзуллин
форум "россия – исламский мир"
свободная экономическая зона (сэз)
госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. На Международном форуме "Россия – Исламский мир: KaznForum" обсудили динамику и проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным на полях форума.Кроме того, Развожаев и Файзуллин обсудили ход работ на объектах, которые возводятся в этом году в рамках госпрограммы социально-экономического развития. До конца года к сдаче планируется 23 объекта, напомнил губернатор. Также подняли вопрос реализации программ комплексного развития территорий в Севастополе и связанную с ними модернизацию коммунальной инфраструктуры.Реализация инвестпроектов в рамках СЭЗ позволила открыть в Севастополе и Крыму 6,4 тысячи объектов инфраструктуры и создать 111,5 тысячи рабочих мест.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, новости севастополя, михаил развожаев, ирек файзуллин, форум "россия – исламский мир", свободная экономическая зона (сэз), госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"
Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"

Комплексное развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир" - Развожаев

17:21 16.05.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВстреча главы Минстроя России Ирека Файзуллина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Встреча главы Минстроя России Ирека Файзуллина и губернатора Севастополя Михаила Развожаева
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. На Международном форуме "Россия – Исламский мир: KaznForum" обсудили динамику и проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным на полях форума.
"Обсудили с министром динамику и проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов: КОС "Южные", больницы скорой помощи и лечебно-диагностического корпуса онкодиспансера", - рассказал он.
Кроме того, Развожаев и Файзуллин обсудили ход работ на объектах, которые возводятся в этом году в рамках госпрограммы социально-экономического развития. До конца года к сдаче планируется 23 объекта, напомнил губернатор. Также подняли вопрос реализации программ комплексного развития территорий в Севастополе и связанную с ними модернизацию коммунальной инфраструктуры.
"Ирек Энварович отметил привлекательность нашего города для инвесторов. Этому способствует свободная экономическая зона (СЭЗ), которая действует в регионе с 2015 года. Свыше 90% ее участников – это малый и средний бизнес", – уточнил Развожаев.
Реализация инвестпроектов в рамках СЭЗ позволила открыть в Севастополе и Крыму 6,4 тысячи объектов инфраструктуры и создать 111,5 тысячи рабочих мест.
Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.
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КрымНовости КрымаНовости СевастополяМихаил РазвожаевИрек ФайзуллинФорум "Россия – исламский мир"Свободная экономическая зона (СЭЗ)Госпрограмма "Социальное экономическое развитие Крыма и Севастополя"
 
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