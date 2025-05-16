https://crimea.ria.ru/20250516/razvitie-sevastopolya-obsudili-na-forume-rossiya--islamskiy-mir--1146497470.html

Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"

Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир" - РИА Новости Крым, 16.05.2025

Развитие Севастополя обсудили на форуме "Россия – Исламский мир"

На Международном форуме "Россия – Исламский мир: KaznForum" обсудили динамику и проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов. Об этом... РИА Новости Крым, 16.05.2025

2025-05-16T17:21

2025-05-16T17:21

2025-05-16T17:21

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михаил развожаев

ирек файзуллин

форум "россия – исламский мир"

свободная экономическая зона (сэз)

госпрограмма "социальное экономическое развитие крыма и севастополя"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости Крым. На Международном форуме "Россия – Исламский мир: KaznForum" обсудили динамику и проблемные вопросы строительства ключевых для Севастополя объектов. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев по итогам встречи с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным на полях форума.Кроме того, Развожаев и Файзуллин обсудили ход работ на объектах, которые возводятся в этом году в рамках госпрограммы социально-экономического развития. До конца года к сдаче планируется 23 объекта, напомнил губернатор. Также подняли вопрос реализации программ комплексного развития территорий в Севастополе и связанную с ними модернизацию коммунальной инфраструктуры.Реализация инвестпроектов в рамках СЭЗ позволила открыть в Севастополе и Крыму 6,4 тысячи объектов инфраструктуры и создать 111,5 тысячи рабочих мест.Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир" действует с 2006 года и является авторитетной площадкой для выстраивания межгосударственного диалога. Ее деятельность способствует укреплению партнерства в самых разных сферах – от гуманитарного сотрудничества до международной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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