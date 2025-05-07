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В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос" - РИА Новости Крым, 07.05.2025
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В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"
В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос" - РИА Новости Крым, 07.05.2025
В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"
На Братском кладбище в Севастополе после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.05.2025
2025-05-07T15:41
2025-05-07T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. На Братском кладбище в Севастополе после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации: очистили, усилили конструкции, обновили покрытие.По его словам, реставрация монумента стала частью подготовки к 80-летию Великой Победы. За последние годы в Севастополе приведены в порядок больше 150 памятников и мемориалов. Впереди – работа над наиболее сложными объектами, требующими проектирования и технических решений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексМоют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы
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севастополь, михаил развожаев, памятники, памятники севастополя, 80 лет победы, благоустройство, новости севастополя
В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"

В Севастополе на старом Братском кладбище открыли монумент "Скорбящий матрос"

15:41 07.05.2025 (обновлено: 15:54 07.05.2025)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"
В Севастополе после реставрации открыт монумент Скорбящий матрос
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. На Братском кладбище в Севастополе после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации: очистили, усилили конструкции, обновили покрытие.
"Также отремонтировали дорожки и лестницы, провели освещение. В дни увековечивания памяти о защитниках Отечества теперь здесь будет гореть Огонь памяти", – уточняет Развозжаев.
По его словам, реставрация монумента стала частью подготовки к 80-летию Великой Победы.
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"
В Севастополе после реставрации открыт монумент Скорбящий матрос
© Telegram Михаил Развожаев
В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"
За последние годы в Севастополе приведены в порядок больше 150 памятников и мемориалов. Впереди – работа над наиболее сложными объектами, требующими проектирования и технических решений.

"Поставил задачу, чтобы в ближайшие 2-3 года в городе-герое не осталось ни одного неотремонтированного монумента, посвященного Великой Победе", – заключил глава Севастополя.

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