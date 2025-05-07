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В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"

В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос" - РИА Новости Крым, 07.05.2025

В Севастополе после реставрации открыт монумент "Скорбящий матрос"

На Братском кладбище в Севастополе после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 07.05.2025

2025-05-07T15:41

2025-05-07T15:41

2025-05-07T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости Крым. На Братском кладбище в Севастополе после ремонта вновь открыт монумент "Скорбящий матрос". Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Монумент, созданный скульптором Станиславом Чижом, расположен среди братских могил советских воинов. 13 из них также восстановили в ходе реставрации: очистили, усилили конструкции, обновили покрытие.По его словам, реставрация монумента стала частью подготовки к 80-летию Великой Победы. За последние годы в Севастополе приведены в порядок больше 150 памятников и мемориалов. Впереди – работа над наиболее сложными объектами, требующими проектирования и технических решений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму свыше 900 мемориалов и памятников героям и событиям ВОВВ Ханском дворце в Крыму после реконструкции открыт мемориальный комплексМоют памятники и украшают улицы: как Севастополь готовят ко Дню Победы

https://crimea.ria.ru/20250426/rabotayut-alpinisty-v-sevastopole-ochistili-pamyatnik-zatoplennym-korablyam-1145998446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, памятники, памятники севастополя, 80 лет победы, благоустройство, новости севастополя