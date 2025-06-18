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Защитники земли русской: героическая оборона Малахова кургана - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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Защитники земли русской: героическая оборона Малахова кургана
Защитники земли русской: героическая оборона Малахова кургана - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Защитники земли русской: героическая оборона Малахова кургана
Ровно 170 лет назад, 18 июня 1855 года, русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск Малахова кургана. Эта самая... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T06:46
2025-06-18T06:22
история
малахов курган в севастополе
севастополь
крымская война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ровно 170 лет назад, 18 июня 1855 года, русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск Малахова кургана. Эта самая высокая точка Города русской славы стала главным оплотом защитников Севастополя, а для многих поколений наших соотечественников – местом преклонения перед отвагой и мужеством русского солдата. Оборона Севастополя и бои за Малахов курган стали ключевым моментом Крымской войны. Союзные силы планировали взять город за неделю, но не учли главного – героизма, выносливости и самоотверженности его жителей.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Вторжение в Крым и осада СевастополяАнгло-французские войска подступили к Севастополю еще осенью 1854 года. Война, которая войдет в историю под названием Восточная (или Крымская) шла уже год, пока без прямого участия Парижа и Лондона. Осенью 1853 года на Кавказском фронте русские войска разгромили турок под Ахалцихом (современная Грузия) и у селения Башкадыклар близ турецкой крепости Карс.Успешно действовал и русский флот под командованием вице-адмирала Павла Нахимова. Синопское сражение, в котором русские корабли наголову разбили турецкую эскадру, вошло в историю как одна из наиболее ярких и разгромных побед нашего военно-морского флота за всю его историю.Великобритания и Франция объявили войну России в марте 1854 года, когда Петербург отклонил ультимативное требование Парижа и Лондона вывести русские войска из Дунайских княжеств.Попытка англо-французского флота высадить десант на Дальнем Востоке в Петропавловске и под Архангельск на Белом море закончились провалом. Тогда союзники принимают решение нанести главный удар по Российской империи на Черном море. Попытка атаковать Одессу в апреле 1854 года также закончилась для французов и англичан поражением. Плотный огонь береговых батарей вынудил вражескую эскадру сняться с якоря и уйти в море.Тогда англичане и французы приняли решение высадить свои войска в Крыму. К десантной операции присоединились Турция.В начале сентября 1854 года 60-тысячный вражеский корпус высадился в Евпатории и захватил город. Сосредоточившиеся на реке Альме русские войска не смогли остановить почти двукратно превосходящие силы противника в битве, которое войдет в историю под названием Альминское сражение. Войска союзников подошли к Севастополю с юга. Британцы захватили Балаклаву, а французы – Камышовую бухту, где были созданы тыловые базы для обеспечения последующих боевых действийСевастополь в то время был недостаточно защищен. Под руководством направленного в город военного инженера Эдуарда Тотлебена в кратчайшие сроки были возведены мощные фортификационные сооружения. Кроме того, были затоплены старые корабли, перекрывшие вражеским кораблям проход к севастопольскому рейду."Отстаивайте же Севастополь!"Принято считать, что Первая оборона Севастополя (Вторая оборона проходила в Великую Отечественную войну) началась 17 октября 1854 года, когда враги обстреляли город одновременно с суши и моря. Тогда на Малаховом кургане смертельное ранение получил вице-адмирал, начальник штаба Черноморского флота Владимир Корнилов. Истекая кровью, он продолжил командовать обороной города. Последние слова выдающегося флотоводца вошли в историю: "Смерть для меня не страшна. Я не из тех людей, от которых надо скрывать ее. Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна. Благослови, Господь, Россию! Спаси Севастополь и флот! Отстаивайте же Севастополь!"После Балаклавского и Инкерманского сражений в октябре-ноябре, в ходе которых русские войска под командованием князя Александра Меншикова попытались снять осаду, борьба за город перешла в затяжную стадию.Антироссийская коалиция собрала под Севастополем армию численностью порядка 170 тысяч человек. Основной задачей было овладение Малаховым курганом – главным звеном обороны Севастополя. К крымской кампании к тому времени присоединилось Сардинское королевство под давлением французского монарха Наполеона III и стараниями сардинского премьер-министра Камилло ди Кавура. Участием в войне против России Сардиния хотела заявить о себе на мировой арене и увеличить свой политический вес, а также заручиться поддержкой Франции и Англии в борьбе против Австрии, стремясь стать флагманом объединения Италии.По численности войск и обеспеченности всем необходимым для ведения боевых действий защитники Севастополя значительно уступали объединенному противнику, но героически сопротивлялись его натиску. Штурм Малахова кургана приходилось постоянно откладывать из-за урона, который севастопольцы наносили кораблям и осадной артиллерии противника.В ходе весны 1855 года, после овладения Федюхиными и Балаклавскими высотами, союзники провели еще две массированных бомбардировки Севастополя. В результате погибли порядка шести тысяч защитников города, в том числе контр-адмирал и герой Синопа и Кавказа, контр-адмирал Владимир Истомин, командовавший обороной Малахова кургана."Мы теперь все уважаем русских солдат"Враги пошли на штурм ключевой высоты 18 июня 1855 года – в годовщину битвы при Ватерлоо. Перед этим англичане и французы выпустили по городу 72 тысячи снарядов. На рассвете французы пошли на штурм второго бастиона и куртины, соединяющей его с Малаховым курганом, англичане – на штурм третьего бастиона. Завязалась отчаянная схватка, о которой очевидец вспоминает: "вопли попавших в волчьи ямы, стоны умирающих, проклятия раненых, крик и ругательства сражающихся, оглушительный треск оружия – все смешалось в один ужасный, невыразимый рев".Солдаты Селенгинского, Брянского, Якутского и Суздальского полков отбили все атаки, французы понесли огромные потери. Был убит и командир дивизии генерал Мейран. Две попытки англичан овладеть третьим бастионом также успеха не имели. Однако Малахов курган едва не пал, когда отбитым отовсюду французам удалось захватить прилегающую к нему батарею Жерве. На выручку пришел один из героев обороны Севастополя, генерал-лейтенант Степан Хрулев, который возглавил штыковую атаку и силами одной роты отбил у неприятеля захваченную батарею.К семи часам утра штурм завершился. Защитники Севастополя потеряли около пяти тысяч человек, в том числе 132 офицера, потери союзников составили семь тысяч человек убитыми.Знаменитый русский и советский историк Евгений Тарле впоследствии писал: "Русские матросы и солдаты в день победы 18 июня и затем в течение всего июня и июля прямо превосходили самих себя. Подбодренные успехом, они совсем, казалось, утратили всякое представление об опасности. Вообще для всякого, кто изучает историю этой войны, очень скоро становится ясным, что совсем не основательно выделять матроса Кошку или того или иного из прославившихся рядовых защитников Севастополя в качестве некоего исключения. Это были именно образчики, типовые явления".А непосредственный участник событий, французский генерал Вимпфен напишет о защитниках Севастополя так: "Их энергичная и умная оборона заставляет нас уважать нацию, против которой у нас никогда не было серьезных обид... Мы все теперь уважаем солдат, которые сражаются храбро и лояльно. Мы выступаем против этого врага только по приказу, без большого энтузиазма, и потому, что желаем покончить с бедствиями осады"."Враг оказался стойким и хорошо подготовленным; его орудия были заряжены, и они развили такой картечный обстрел, что все наше дело провалилось", – вспоминал британский генерал Уиндгэм.Итоги Крымской войныНо бои за город продолжались, ряды защитников города продолжали редеть. Уже через неделю после отражения ночного штурма погиб адмирал Павел Нахимов – душа обороны Севастополя и отец-благодетель русского флота. Его кончину оплакивал не только весь Севастополь, но и все удаленные уголки огромной России… С 17 по 20 августа и с 21 августа по 5 сентября Севастополь подвергся тяжелейшим бомбардировкам из 800 орудий. В день погибали до 1000 защитников и жителей города.Врагам удалось захватить Малахов курган, а затем войти в Севастополь в начале сентября. Тем не менее, дальнейшие действия антироссийской коалиции были безуспешными. Героическая оборона Севастополя и огромные потери, которые понесли Англия и Франция в Городе русской славы, заставили их отказаться от продолжения активной фазы боевых действий и сворачивать на путь подписания мирного соглашения.30 марта 1856 года был подписан болезненный для нашей страны Парижский мирный договор. Союзники возвращали России все крымские города, но сама она теряла Карс, Южную Бессарабию и устье Дуная, отказывалась от протектората над Молдавией, Валахией и покровительства над христианами Османской империи, а также теряла право иметь военный флот, прибрежные арсеналы и укрепления на Черном море.Однако многие историки сходятся во мнении, что именно героизм севастопольцев способствовал тому, что условия мира не стали для России более жесткими. В конечном итоге показавшая техническую и экономическую отсталость империи Крымская война стала толчком для проведения знаменитых реформ Александра II в 1860-70-е годы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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история, малахов курган в севастополе, севастополь, крымская война
Защитники земли русской: героическая оборона Малахова кургана

Защитники земли русской: как герои Севастополя отразили десант на Малахов курган

06:46 18.06.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Малахов курган" в Севастополе
Мемориальный комплекс Малахов курган в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Ровно 170 лет назад, 18 июня 1855 года, русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск Малахова кургана. Эта самая высокая точка Города русской славы стала главным оплотом защитников Севастополя, а для многих поколений наших соотечественников – местом преклонения перед отвагой и мужеством русского солдата. Оборона Севастополя и бои за Малахов курган стали ключевым моментом Крымской войны. Союзные силы планировали взять город за неделю, но не учли главного – героизма, выносливости и самоотверженности его жителей.
Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.

Вторжение в Крым и осада Севастополя

Англо-французские войска подступили к Севастополю еще осенью 1854 года. Война, которая войдет в историю под названием Восточная (или Крымская) шла уже год, пока без прямого участия Парижа и Лондона. Осенью 1853 года на Кавказском фронте русские войска разгромили турок под Ахалцихом (современная Грузия) и у селения Башкадыклар близ турецкой крепости Карс.
Успешно действовал и русский флот под командованием вице-адмирала Павла Нахимова. Синопское сражение, в котором русские корабли наголову разбили турецкую эскадру, вошло в историю как одна из наиболее ярких и разгромных побед нашего военно-морского флота за всю его историю.
Великобритания и Франция объявили войну России в марте 1854 года, когда Петербург отклонил ультимативное требование Парижа и Лондона вывести русские войска из Дунайских княжеств.
Попытка англо-французского флота высадить десант на Дальнем Востоке в Петропавловске и под Архангельск на Белом море закончились провалом. Тогда союзники принимают решение нанести главный удар по Российской империи на Черном море. Попытка атаковать Одессу в апреле 1854 года также закончилась для французов и англичан поражением. Плотный огонь береговых батарей вынудил вражескую эскадру сняться с якоря и уйти в море.
Тогда англичане и французы приняли решение высадить свои войска в Крыму. К десантной операции присоединились Турция.
В начале сентября 1854 года 60-тысячный вражеский корпус высадился в Евпатории и захватил город. Сосредоточившиеся на реке Альме русские войска не смогли остановить почти двукратно превосходящие силы противника в битве, которое войдет в историю под названием Альминское сражение. Войска союзников подошли к Севастополю с юга. Британцы захватили Балаклаву, а французы – Камышовую бухту, где были созданы тыловые базы для обеспечения последующих боевых действий
Севастополь в то время был недостаточно защищен. Под руководством направленного в город военного инженера Эдуарда Тотлебена в кратчайшие сроки были возведены мощные фортификационные сооружения. Кроме того, были затоплены старые корабли, перекрывшие вражеским кораблям проход к севастопольскому рейду.
В хранилище архива Севастополя - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
10 марта 2023, 08:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Письма легендарных адмиралов и другие сокровища архива Севастополя

"Отстаивайте же Севастополь!"

Принято считать, что Первая оборона Севастополя (Вторая оборона проходила в Великую Отечественную войну) началась 17 октября 1854 года, когда враги обстреляли город одновременно с суши и моря. Тогда на Малаховом кургане смертельное ранение получил вице-адмирал, начальник штаба Черноморского флота Владимир Корнилов. Истекая кровью, он продолжил командовать обороной города. Последние слова выдающегося флотоводца вошли в историю: "Смерть для меня не страшна. Я не из тех людей, от которых надо скрывать ее. Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна. Благослови, Господь, Россию! Спаси Севастополь и флот! Отстаивайте же Севастополь!"
После Балаклавского и Инкерманского сражений в октябре-ноябре, в ходе которых русские войска под командованием князя Александра Меншикова попытались снять осаду, борьба за город перешла в затяжную стадию.
Антироссийская коалиция собрала под Севастополем армию численностью порядка 170 тысяч человек. Основной задачей было овладение Малаховым курганом – главным звеном обороны Севастополя. К крымской кампании к тому времени присоединилось Сардинское королевство под давлением французского монарха Наполеона III и стараниями сардинского премьер-министра Камилло ди Кавура. Участием в войне против России Сардиния хотела заявить о себе на мировой арене и увеличить свой политический вес, а также заручиться поддержкой Франции и Англии в борьбе против Австрии, стремясь стать флагманом объединения Италии.
По численности войск и обеспеченности всем необходимым для ведения боевых действий защитники Севастополя значительно уступали объединенному противнику, но героически сопротивлялись его натиску. Штурм Малахова кургана приходилось постоянно откладывать из-за урона, который севастопольцы наносили кораблям и осадной артиллерии противника.
В ходе весны 1855 года, после овладения Федюхиными и Балаклавскими высотами, союзники провели еще две массированных бомбардировки Севастополя. В результате погибли порядка шести тысяч защитников города, в том числе контр-адмирал и герой Синопа и Кавказа, контр-адмирал Владимир Истомин, командовавший обороной Малахова кургана.
Перевозка артиллерии. Фото: иллюстрация из Альбома фотографических снимков с картин Эпизоды Севастопольской жизни 1854-1855 года.
9 сентября 2023, 18:32Радио "Спутник в Крыму"
Почему Крымскую войну в России чествуют вопреки поражению

"Мы теперь все уважаем русских солдат"

Враги пошли на штурм ключевой высоты 18 июня 1855 года – в годовщину битвы при Ватерлоо. Перед этим англичане и французы выпустили по городу 72 тысячи снарядов. На рассвете французы пошли на штурм второго бастиона и куртины, соединяющей его с Малаховым курганом, англичане – на штурм третьего бастиона. Завязалась отчаянная схватка, о которой очевидец вспоминает: "вопли попавших в волчьи ямы, стоны умирающих, проклятия раненых, крик и ругательства сражающихся, оглушительный треск оружия – все смешалось в один ужасный, невыразимый рев".
Солдаты Селенгинского, Брянского, Якутского и Суздальского полков отбили все атаки, французы понесли огромные потери. Был убит и командир дивизии генерал Мейран. Две попытки англичан овладеть третьим бастионом также успеха не имели. Однако Малахов курган едва не пал, когда отбитым отовсюду французам удалось захватить прилегающую к нему батарею Жерве. На выручку пришел один из героев обороны Севастополя, генерал-лейтенант Степан Хрулев, который возглавил штыковую атаку и силами одной роты отбил у неприятеля захваченную батарею.
К семи часам утра штурм завершился. Защитники Севастополя потеряли около пяти тысяч человек, в том числе 132 офицера, потери союзников составили семь тысяч человек убитыми.
Знаменитый русский и советский историк Евгений Тарле впоследствии писал: "Русские матросы и солдаты в день победы 18 июня и затем в течение всего июня и июля прямо превосходили самих себя. Подбодренные успехом, они совсем, казалось, утратили всякое представление об опасности. Вообще для всякого, кто изучает историю этой войны, очень скоро становится ясным, что совсем не основательно выделять матроса Кошку или того или иного из прославившихся рядовых защитников Севастополя в качестве некоего исключения. Это были именно образчики, типовые явления".
А непосредственный участник событий, французский генерал Вимпфен напишет о защитниках Севастополя так: "Их энергичная и умная оборона заставляет нас уважать нацию, против которой у нас никогда не было серьезных обид... Мы все теперь уважаем солдат, которые сражаются храбро и лояльно. Мы выступаем против этого врага только по приказу, без большого энтузиазма, и потому, что желаем покончить с бедствиями осады".
"Враг оказался стойким и хорошо подготовленным; его орудия были заряжены, и они развили такой картечный обстрел, что все наше дело провалилось", – вспоминал британский генерал Уиндгэм.
Реконструкция событий Крымской войны
30 марта, 08:11Инфографика
Парижский договор – окончание Крымской войны в инфографике

Итоги Крымской войны

Но бои за город продолжались, ряды защитников города продолжали редеть. Уже через неделю после отражения ночного штурма погиб адмирал Павел Нахимов – душа обороны Севастополя и отец-благодетель русского флота. Его кончину оплакивал не только весь Севастополь, но и все удаленные уголки огромной России… С 17 по 20 августа и с 21 августа по 5 сентября Севастополь подвергся тяжелейшим бомбардировкам из 800 орудий. В день погибали до 1000 защитников и жителей города.
Врагам удалось захватить Малахов курган, а затем войти в Севастополь в начале сентября. Тем не менее, дальнейшие действия антироссийской коалиции были безуспешными. Героическая оборона Севастополя и огромные потери, которые понесли Англия и Франция в Городе русской славы, заставили их отказаться от продолжения активной фазы боевых действий и сворачивать на путь подписания мирного соглашения.
30 марта 1856 года был подписан болезненный для нашей страны Парижский мирный договор. Союзники возвращали России все крымские города, но сама она теряла Карс, Южную Бессарабию и устье Дуная, отказывалась от протектората над Молдавией, Валахией и покровительства над христианами Османской империи, а также теряла право иметь военный флот, прибрежные арсеналы и укрепления на Черном море.
Однако многие историки сходятся во мнении, что именно героизм севастопольцев способствовал тому, что условия мира не стали для России более жесткими. В конечном итоге показавшая техническую и экономическую отсталость империи Крымская война стала толчком для проведения знаменитых реформ Александра II в 1860-70-е годы.
Выставка Придворный костюм середины XIX - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
29 апреля 2023, 18:56Эксклюзивы РИА Новости Крым
Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра II
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