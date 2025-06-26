https://crimea.ria.ru/20250626/v-krymu-uchastnikam-svo-bystree-i-prosche-poluchit-million-vmesto-zemli-1147509102.html

В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли

В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли - РИА Новости Крым, 26.06.2025

В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли

На денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо земельного участка в Крыму имеет право любой участник спецоперации, подавший документы и... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T13:55

2025-06-26T13:55

2025-06-26T14:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей вместо земельного участка в Крыму имеет право любой участник спецоперации, подавший документы и находящийся в очереди. Причем, получить деньги сейчас куда быстрее и проще, чем землю. Об этом в комментарии журналистам рассказала зампредседателя Совмина РК Анна Анюхина.По ее словам, полученный миллион можно также потратить по усмотрению семьи: приобрести жилье, использовать на другие нужны, что "расширяет возможности граждан, улучшает их права".С момента подачи документов на денежную компенсацию уходит примерно месяц на проверку документов. Если нет никаких ошибок и неточностей, которые нужно исправить, то по истечении этого времени человек получает положенные ему деньги, уточнила зампредседателя Совмина РК.Причем, если гражданин подает заявление лично, особенно в электронном виде, то это самый простой и доступный способ: документы проходят обработку и направляются на выплату, добавила Анюхина.Кроме того, 28 мая депутаты Госсовета РК поддержали инициативу главы Крыма Сергея Аксенова о расширении перечня категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка или единовременной выплаты в размере миллиона рублей.Ранее замминистра имущественных и земельных отношений Крыма Сергей Соловьев также заявил в прямом эфире, что очередной этап бесплатной выдачи земли участникам СВО и членам их семей будет осуществляться ближе к 2027 году.Чтобы подать документы необходимо зайти на официальную страницу Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым на портале правительства Республики Крым и нажать на кнопку-баннер, расположенную под календарем.Напомним, о том, что в Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн рублей взамен предоставления земельных участков, глава республики Сергей Аксенов сообщил 25 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Как участникам СВО в Крыму получить 1 млн вместо земельного участкаВыдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этапКогда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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