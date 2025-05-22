https://crimea.ria.ru/20250522/kogda-v-krymu-nachnut-podvodit-energoseti-k-uchastkam-dlya-boytsov-svo-1146605653.html

Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО

Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 22.05.2025

Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО

В Крыму подведение энергетических сетей к земельным массивам, выделенным участникам специальной военной операции, начнется в июне этого года. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 22.05.2025

2025-05-22T10:33

2025-05-22T10:33

2025-05-22T09:48

радио "спутник в крыму"

крым

земля в крыму для участников сво

владимир воронкин

минтопэнерго крыма

жкх

жкх крыма и севастополя

энергосистема крыма

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145684018_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_cb61b5cc4a29ee36d0bc72a31ea1106f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму подведение энергетических сетей к земельным массивам, выделенным участникам специальной военной операции, начнется в июне этого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По словам Воронкина, данная работа ведется за счет средств республиканского бюджета.В Крыму сформировано порядка 4,5 тысяч земельных участков для бесплатного предоставления в собственность участникам специальной военной операции. Соответствующие массивы расположены на территориях Симферопольского, Сакского, Черноморского, Ленинского районов и Феодосии.Любой участник СВО, находящийся в очереди имеет право получить вместо участка денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, земля в крыму для участников сво, владимир воронкин, минтопэнерго крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, новости крыма, общество, электросети