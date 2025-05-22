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Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО
Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО - РИА Новости Крым, 22.05.2025
Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО
В Крыму подведение энергетических сетей к земельным массивам, выделенным участникам специальной военной операции, начнется в июне этого года. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 22.05.2025
2025-05-22T10:33
2025-05-22T10:33
2025-05-22T09:48
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. В Крыму подведение энергетических сетей к земельным массивам, выделенным участникам специальной военной операции, начнется в июне этого года. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По словам Воронкина, данная работа ведется за счет средств республиканского бюджета.В Крыму сформировано порядка 4,5 тысяч земельных участков для бесплатного предоставления в собственность участникам специальной военной операции. Соответствующие массивы расположены на территориях Симферопольского, Сакского, Черноморского, Ленинского районов и Феодосии.Любой участник СВО, находящийся в очереди имеет право получить вместо участка денежную компенсацию в размере одного миллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе выросла единовременная выплата для участников СВОВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперацииСемьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Когда в Крыму начнут подводить энергосети к участкам для бойцов СВО
Подведение энергосетей к участкам для бойцов СВО в Крыму начнется в июне – власти