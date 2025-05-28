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В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн

В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн - РИА Новости Крым, 28.05.2025

В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн

В Крыму расширили перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка или единовременной выплаты в размере 1 млн рублей... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T13:18

2025-05-28T13:18

2025-05-28T13:36

госсовет рф

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земля в крыму для участников сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В Крыму расширили перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка или единовременной выплаты в размере 1 млн рублей. Соответствующую инициативу главы республики Сергея Аксенова поддержали депутаты Госсовета РК в среду.Теперь претендовать на такую меру могут также граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в рамках спецоперации. Это ветераны и инвалиды боевых действий, а также члены их семей. Ранее Совет министров Республики Крым утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка. Желающие получить выплату вместо земли могут подать заявление в Министерство имущественных и земельных отношений республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВОВ Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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