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В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн
В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн - РИА Новости Крым, 28.05.2025
В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн
В Крыму расширили перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка или единовременной выплаты в размере 1 млн рублей... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T13:18
2025-05-28T13:18
2025-05-28T13:36
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земля в крыму для участников сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. В Крыму расширили перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного земельного участка или единовременной выплаты в размере 1 млн рублей. Соответствующую инициативу главы республики Сергея Аксенова поддержали депутаты Госсовета РК в среду.Теперь претендовать на такую меру могут также граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы России в рамках спецоперации. Это ветераны и инвалиды боевых действий, а также члены их семей. Ранее Совет министров Республики Крым утвердил порядок единовременной выплаты участникам СВО взамен земельного участка. Желающие получить выплату вместо земли могут подать заявление в Министерство имущественных и земельных отношений республики.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВОВ Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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госсовет рф, крым, новости крыма, ветераны сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво
В Крыму расширили список имеющих право на землю или выплату в 1 млн
В Крыму расширили перечень имеющих право на земельный участок или выплату в 1 млн рублей
13:18 28.05.2025 (обновлено: 13:36 28.05.2025)