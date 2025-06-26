https://crimea.ria.ru/20250626/vydacha-zemli-uchastnikam-svo---kogda-v-krymu-nachnetsya-novyy-etap-1147506653.html

Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап

Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап - РИА Новости Крым, 26.06.2025

Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этап

Очередной этап бесплатной выдачи земли участникам СВО и членам их семей будет осуществляться ближе к 2027 году. Об этом в прямом эфире заявил заместитель... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T12:41

2025-06-26T12:41

2025-06-26T12:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Очередной этап бесплатной выдачи земли участникам СВО и членам их семей будет осуществляться ближе к 2027 году. Об этом в прямом эфире заявил заместитель министра имущественных и земельных отношений Крыма Сергей Соловьев.По его словам, это связано с тем, что Минимущества получило большое количество заявлений от стоящих в очереди лиц, которые хотели бы получить вместо бесплатного земельного участка денежную компенсацию.Он отметил, что предоставление как земли, так и денежной компенсации вместо нее является основной республиканской мерой поддержки, которую реализует министерство.По словам замминистра, на данный момент в Крыму определено 7 земельных массивов, в границах которых участники СВО и члены семей погибших бойцов могут получить землю бесплатно."Это Симферопольский район – Николаевка, Черноморский район – Окуневка, Сакский район – Лесновка, Молочное и Приветное, и Ленинский район – Каменское и Соляное", – уточнил Соловьев.По его словам, подбор массивов – процесс "достаточно кропотливый по времязатратный, поскольку их расположение должно полностью соответствовать целому ряду критериев.Кроме того, "сразу же наперед рассматриваются вопросы по предоставлению транспортных развязок и прочего", добавил Соловьев.Он напомнил, что встать в очередь на предоставление земельного участка могут ветераны и инвалиды боевых действий – участники СВО, которые на момент 24 февраля 2022 года имели прописку в Крыму, либо проживали на территории республики в течение пяти лет до указанной даты.Также получить землю в Крыму бесплатно могут лица, заключавшие контракт с организациями, "которые способствуют выполнению задач в вооруженных силах РФ в зоне СВО, отметил Соловьев.В этом случае крымскую прописку для получения земли иметь не обязательно – достаточно того, что контракт заключен на территории РК, сказал Соловьев.Получить бесплатный земельный участок в Крыму или компенсацию за него могут также члены семей погибших бойцов специальной военной операции.Напомним, о том, что в Крыму начата выплата компенсации бойцам СВО в 1 млн рублей взамен предоставления земельных участков, глава республики Сергей Аксенов сообщил 25 апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму участникам СВО получить деньги вместо участка земли Деньги вместо участка в Крыму: бойцы СВО могут подать заявление удаленно Как в Крыму помогают ветеранам спецоперации и чего ждут бойцы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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