https://crimea.ria.ru/20250625/25-bespilotnikov-vsu-unichtozheny-nad-tremya-regionami-rossii-1147481924.html

25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России

25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 25.06.2025

25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России

Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T13:48

2025-06-25T13:48

2025-06-25T13:48

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.За два часа над Воронежской и Тамбовской областями, а также над Татарстаном сбили 25 украинских беспилотников.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУАтака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены домаНад Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников

воронежская область

тамбовская область

татарстан

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, пво, безопасность, воронежская область, тамбовская область, татарстан, новости сво