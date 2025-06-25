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25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России
25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России - РИА Новости Крым, 25.06.2025
25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России
Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T13:48
2025-06-25T13:48
2025-06-25T13:48
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Российские силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на регионы России. Об этом сообщили в Минобороны.За два часа над Воронежской и Тамбовской областями, а также над Татарстаном сбили 25 украинских беспилотников.ВСУ регулярно атакуют мирные регионы РФ, в том числе Крым и Севастополь. В ночь на среду над полуостровом и в акватории Черного моря сбили шесть дронов. 22 июня над Крымом и двумя областями России сбиты 11 дронов ВСУ.После этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что военнослужащие Черноморского флота и сил ПВО, а также группировка "Крым" работают слажено. Оборона Крымского полуострова усилена, ракетные и беспилотные атаки купируются по большей части над морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь усилили оборону - как отражают атаки ВСУАтака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены домаНад Крымом и Черным морем сбили шесть беспилотников
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу, происшествия, пво, безопасность, воронежская область, тамбовская область, татарстан, новости сво
25 беспилотников ВСУ уничтожены над тремя регионами России
Над Татарстаном, Воронежской и Тамбовской областями сбили 25 беспилотников ВСУ