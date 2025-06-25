https://crimea.ria.ru/20250625/ataka-vsu-na-rostovskuyu-oblast-v-taganroge-i-azove-povrezhdeny-doma-1147473730.html

Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома

Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома - РИА Новости Крым, 25.06.2025

Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома

В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 25.06.2025

2025-06-25T06:28

2025-06-25T06:28

2025-06-25T06:28

ростовская область

юрий слюсарь

атаки всу

атака дронов на москву 30 мая 2023 года

новости

таганрог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По его данным, ночью беспилотники были сбиты в Таганроге, Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах. В Азове обломками дрона посечена кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш. Повреждение также получили крыша и окна здания промышленного предприятия.Пострадавших нет, уточнил Слюсарь. К восстановительным работам приступят сегодня. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, власти обещают помощь заменить остекление. 23 июня в Ростовской области после атаки беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУАтака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом

ростовская область

таганрог

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, новости, таганрог