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Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома - РИА Новости Крым, 25.06.2025
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Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома
Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома - РИА Новости Крым, 25.06.2025
Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома
В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 25.06.2025
2025-06-25T06:28
2025-06-25T06:28
ростовская область
юрий слюсарь
атаки всу
атака дронов на москву 30 мая 2023 года
новости
таганрог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.По его данным, ночью беспилотники были сбиты в Таганроге, Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах. В Азове обломками дрона посечена кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш. Повреждение также получили крыша и окна здания промышленного предприятия.Пострадавших нет, уточнил Слюсарь. К восстановительным работам приступят сегодня. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, власти обещают помощь заменить остекление. 23 июня в Ростовской области после атаки беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, никто не пострадал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Брянской области ВСУ ударили по спящему селу – ранены три мирных жителяРежим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУАтака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом
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ростовская область, юрий слюсарь, атаки всу, атака дронов на москву 30 мая 2023 года, новости, таганрог
Атака ВСУ на Ростовскую область: в Таганроге и Азове повреждены дома

В Ростовской области упавшие беспилотники повредили жилые дома и предприятия

06:28 25.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеевсигнальная лента
сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область есть разрушения в Таганроге и Азове, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его данным, ночью беспилотники были сбиты в Таганроге, Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах.

"В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена, пострадало здание спорткомплекса "Авангард". Также повреждено остекление окон в лицее и двух многоквартирных домах по пер. Трудовые резервы. На ул. Попова произошел обрыв линии электропередачи", - написал он в своем Telegram-канале.

В Азове обломками дрона посечена кровля зернового склада в порту, рядом загорелся камыш. Повреждение также получили крыша и окна здания промышленного предприятия.
Пострадавших нет, уточнил Слюсарь.
К восстановительным работам приступят сегодня. Жителям многоэтажек, получивших повреждения, власти обещают помощь заменить остекление.
23 июня в Ростовской области после атаки беспилотника произошел пожар на промышленном предприятии, никто не пострадал.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьАтаки ВСУАтака дронов на Москву 30 мая 2023 годаНовостиТаганрог
 
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