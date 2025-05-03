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Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом

Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом

Украинские беспилотники утром в субботу атаковали Ростовскую область. При падении обломков загорелся частный жилой дом, внутри которого находилась семья с тремя РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T07:37

2025-05-03T07:37

2025-05-03T07:40

ростовская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

юрий слюсарь

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники утром в субботу атаковали Ростовскую область. При падении обломков загорелся частный жилой дом, внутри которого находилась семья с тремя детьми. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По данным губернатора, атака ВСУ на регион продолжается. На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, юрий слюсарь, пожар, новости