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Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом - РИА Новости Крым, 03.05.2025
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Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом
Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом
Украинские беспилотники утром в субботу атаковали Ростовскую область. При падении обломков загорелся частный жилой дом, внутри которого находилась семья с тремя РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T07:37
2025-05-03T07:40
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
юрий слюсарь
пожар
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники утром в субботу атаковали Ростовскую область. При падении обломков загорелся частный жилой дом, внутри которого находилась семья с тремя детьми. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По данным губернатора, атака ВСУ на регион продолжается. На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале. Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, юрий слюсарь, пожар, новости
Атака ВСУ: семья с тремя детьми спасена из горящего дома под Ростовом

В Ростовской области при атаке ВСУ из горящего дома эвакуирована семья с тремя детьми

07:37 03.05.2025 (обновлено: 07:40 03.05.2025)
 
© МЧС РоссииПожар
Пожар
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Украинские беспилотники утром в субботу атаковали Ростовскую область. При падении обломков загорелся частный жилой дом, внутри которого находилась семья с тремя детьми. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
"К сожалею, из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша двух домов в поселке Целина. По уточненным данным, из дома с загоревшейся кровлей эвакуирована семья из пяти человек: двух родителей и троих детей. К счастью, никто из них не пострадал. Люди находятся у родных. Второй дом был нежилой", - написал он в Telegram.
По данным губернатора, атака ВСУ на регион продолжается. На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском, Усть-Донецком и Целинском районах.
В ночь на субботу ВСУ под ударом вражеских БПЛА оказался и Краснодарский край. В Новороссийске в результате ударов ранены четыре человека и повреждены три многоэтажных дома, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Кроме того, в городе после падения обломков БПЛА загорелись три резервуара на зерновом терминале.
Обломки беспилотников упали также в станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой. Там зафиксированы повреждения частных домов.
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Ростовская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУЮрий СлюсарьПожарНовости
 
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