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Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ

Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2025

Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ

В поселке Целина Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации на месте падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 03.05.2025

2025-05-03T12:12

2025-05-03T12:12

2025-05-03T12:28

ростовская область

режим чс

беспилотник (бпла, дрон)

новости

происшествия

россия

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В поселке Целина Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации на месте падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщила глава администрации Целинского района области Оксана Косенко.Утром в субботу из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша жилого дома в поселке Целина. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, из дома эвакуирована семья с тремя детьми.В ближайшее время комиссия начнет подворовой обход в пострадавших домах для определения размера ущерба.Она подчеркнула, что категорически запрещено приближаться и поднимать осколки БПЛА, делать фото и видео, а также размещать их в сети.Режим ЧС введен в субботу и в Новороссийске после массированной комбинированной атаки на город. В ночь на 3 мая над Ростовской областью уничтожили девять БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, россия, обстрелы всу