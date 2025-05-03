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Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 03.05.2025
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
В поселке Целина Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации на месте падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщила глава администрации... РИА Новости Крым, 03.05.2025
2025-05-03T12:12
2025-05-03T12:12
2025-05-03T12:28
ростовская область
режим чс
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В поселке Целина Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации на месте падения обломков украинских беспилотников. Об этом сообщила глава администрации Целинского района области Оксана Косенко.Утром в субботу из-за падения обломков БПЛА загорелась крыша жилого дома в поселке Целина. По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, из дома эвакуирована семья с тремя детьми.В ближайшее время комиссия начнет подворовой обход в пострадавших домах для определения размера ущерба.Она подчеркнула, что категорически запрещено приближаться и поднимать осколки БПЛА, делать фото и видео, а также размещать их в сети.Режим ЧС введен в субботу и в Новороссийске после массированной комбинированной атаки на город. В ночь на 3 мая над Ростовской областью уничтожили девять БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ростовская область, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, россия, обстрелы всу
Режим ЧС ввели в Ростовской области после атаки ВСУ
В поселке Целина Ростовской области введен режим ЧС после атаки беспилотников
12:12 03.05.2025 (обновлено: 12:28 03.05.2025)