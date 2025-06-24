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Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома - РИА Новости Крым, 24.06.2025
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Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома
Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома - РИА Новости Крым, 24.06.2025
Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома
В Севастополе двух соучредителей компании-подрядчика и 60-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 24.06.2025
2025-06-24T08:37
2025-06-24T08:37
мошенничество
новости севастополя
севастополь
прокуратура города севастополя
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе двух соучредителей компании-подрядчика и 60-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура города.По данным ведомства, в 2016 году злоумышленники договорились со старшей многоквартирного дома № 45 на улице Крестовского о проведении капитального ремонта и реконструкции здания. Дом представлял собой двухэтажное строение на восемь квартир. Женщина, являвшаяся ответственной по дому, убедила жильцов, что ремонт будет проведен бесплатно в обмен на право коммерческой организации распоряжаться новыми квартирами, появившимися в результате реконструкции. Более того, она предоставила свою квартиру под офис для ведения деятельности.Обвиняемые нашли семерых инвесторов, заключили с ними соглашения и получили от них более 20 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре.На месте старого дома был построен двухуровневый мансардный этаж с десятью квартирами. Впоследствии суд признал постройку самовольной и обязал снести ее. Инвесторы не получили ни жилья, ни вложенных средств.Согласно материалам дела, преступная схема действовала в период с ноября 2016 по ноябрь 2017 года. Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест.Ранее в Нижнем Новгороде студентка отдала мошенникам 100 тысяч долларов. 18-летняя девушка, поверив неизвестному, который представился сотрудником органов госбезопасности, отдала курьеру сейф, в котором хранились семейные сбереженияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону: за кого выдают себя мошенникиМошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсовЛетняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников
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мошенничество, новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, крым
Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома

В Севастополе в суд направлено дело о мошенничестве на 20 млн при реконструкции дома

08:37 24.06.2025
 
© Прокуратура СевастополяСевастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома
Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе двух соучредителей компании-подрядчика и 60-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура города.
По данным ведомства, в 2016 году злоумышленники договорились со старшей многоквартирного дома № 45 на улице Крестовского о проведении капитального ремонта и реконструкции здания. Дом представлял собой двухэтажное строение на восемь квартир. Женщина, являвшаяся ответственной по дому, убедила жильцов, что ремонт будет проведен бесплатно в обмен на право коммерческой организации распоряжаться новыми квартирами, появившимися в результате реконструкции. Более того, она предоставила свою квартиру под офис для ведения деятельности.
Обвиняемые нашли семерых инвесторов, заключили с ними соглашения и получили от них более 20 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре.
"При этом обвиняемым было достоверно известно, что передать будущие квартиры инвесторам в собственность они не смогут. Работы производились самовольно, без разрешительных документов. Реконструированный жилой дом до настоящего времени не введен в эксплуатацию", – отмечают в ведомстве.
На месте старого дома был построен двухуровневый мансардный этаж с десятью квартирами. Впоследствии суд признал постройку самовольной и обязал снести ее. Инвесторы не получили ни жилья, ни вложенных средств.
Согласно материалам дела, преступная схема действовала в период с ноября 2016 по ноябрь 2017 года. Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.
В настоящее время уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест.
Ранее в Нижнем Новгороде студентка отдала мошенникам 100 тысяч долларов. 18-летняя девушка, поверив неизвестному, который представился сотрудником органов госбезопасности, отдала курьеру сейф, в котором хранились семейные сбережения
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