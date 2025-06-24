https://crimea.ria.ru/20250624/sevastopoltsev-obmanuli-na-20-mln-pri-rekonstruktsii-zhilogo-doma-1147452833.html

Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома

Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома - РИА Новости Крым, 24.06.2025

Севастопольцев обманули на 20 млн при реконструкции жилого дома

В Севастополе двух соучредителей компании-подрядчика и 60-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура... РИА Новости Крым, 24.06.2025

2025-06-24T08:37

2025-06-24T08:37

2025-06-24T08:37

мошенничество

новости севастополя

севастополь

прокуратура города севастополя

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/18/1147452722_0:67:1279:786_1920x0_80_0_0_c6efc5ae1a6e19d06310daf79b288cad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе двух соучредителей компании-подрядчика и 60-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает прокуратура города.По данным ведомства, в 2016 году злоумышленники договорились со старшей многоквартирного дома № 45 на улице Крестовского о проведении капитального ремонта и реконструкции здания. Дом представлял собой двухэтажное строение на восемь квартир. Женщина, являвшаяся ответственной по дому, убедила жильцов, что ремонт будет проведен бесплатно в обмен на право коммерческой организации распоряжаться новыми квартирами, появившимися в результате реконструкции. Более того, она предоставила свою квартиру под офис для ведения деятельности.Обвиняемые нашли семерых инвесторов, заключили с ними соглашения и получили от них более 20 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре.На месте старого дома был построен двухуровневый мансардный этаж с десятью квартирами. Впоследствии суд признал постройку самовольной и обязал снести ее. Инвесторы не получили ни жилья, ни вложенных средств.Согласно материалам дела, преступная схема действовала в период с ноября 2016 по ноябрь 2017 года. Общий ущерб составил более 20 миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере" направлено в Балаклавский районный суд для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемых и их родственников наложен арест.Ранее в Нижнем Новгороде студентка отдала мошенникам 100 тысяч долларов. 18-летняя девушка, поверив неизвестному, который представился сотрудником органов госбезопасности, отдала курьеру сейф, в котором хранились семейные сбереженияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обман по телефону: за кого выдают себя мошенникиМошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсовЛетняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, крым