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Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка - РИА Новости Крым, 20.06.2025
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Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка
Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка
Родительский сейф, в котором хранилась сумма в 100 тысяч долларов США, отдала мошеннику студентка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T15:52
2025-06-20T15:52
нижний новгород
происшествия
новости
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Родительский сейф, в котором хранилась сумма в 100 тысяч долларов США, отдала мошеннику студентка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.В Нижнем Новгороде 18-летняя девушка, поверив неизвестному, который представился сотрудником органов госбезопасности, отдала курьеру сейф, в котором хранились семейные сбережения - сто тысяч долларов США. Как пояснили правоохранители, мошенник заверил студентку, что ее отец подозревается в переводе неких сумм в недружественную страну, но если она передаст сейф с деньгами, то это поможет родителю избежать наказания.Со слов задержанного, он нашел предложение о подработке в интернете. Следуя указаниями организаторов, он забрал сейф, вскрыл его и перечислил обнаруженные там деньги сообщникам. Также в качестве вознаграждения за "работу" он оставил себе часть суммы, затем, избавившись от металлического ящика, вернулся домой, отметили в МВД."По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу на время расследования", - добавили в ведомстве.Ранее в пресс-службе крымского МВД сообщали, что за неделю в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани гражданин Армении обокрал винзавод на миллионНа Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млнВ России ввели родительский контроль за счетами подростков
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РИА Новости Крым
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нижний новгород, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество
Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка

Студентка отдала мошеннику сейф со ста тысячами долларов США в Нижнем Новгороде

15:52 20.06.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКонверт с долларовыми купюрами.
Конверт с долларовыми купюрами. - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Родительский сейф, в котором хранилась сумма в 100 тысяч долларов США, отдала мошеннику студентка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.
В Нижнем Новгороде 18-летняя девушка, поверив неизвестному, который представился сотрудником органов госбезопасности, отдала курьеру сейф, в котором хранились семейные сбережения - сто тысяч долларов США. Как пояснили правоохранители, мошенник заверил студентку, что ее отец подозревается в переводе неких сумм в недружественную страну, но если она передаст сейф с деньгами, то это поможет родителю избежать наказания.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили личность курьера — 33-летнего жителя Республики Северная Осетия – Алания. Мужчина был задержан во Владикавказе и доставлен в Нижний Новгород для проведения следственных действий", - говорится в сообщении.
Со слов задержанного, он нашел предложение о подработке в интернете. Следуя указаниями организаторов, он забрал сейф, вскрыл его и перечислил обнаруженные там деньги сообщникам. Также в качестве вознаграждения за "работу" он оставил себе часть суммы, затем, избавившись от металлического ящика, вернулся домой, отметили в МВД.
"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу на время расследования", - добавили в ведомстве.
Ранее в пресс-службе крымского МВД сообщали, что за неделю в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.
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Нижний НовгородПроисшествияНовостиМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Мошенничество
 
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