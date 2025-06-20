https://crimea.ria.ru/20250620/sto-tysyach-dollarov-otdala-moshennikami-doverchivaya-studentka-1147381724.html

Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка

Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка - РИА Новости Крым, 20.06.2025

Сто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студентка

Родительский сейф, в котором хранилась сумма в 100 тысяч долларов США, отдала мошеннику студентка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T15:52

2025-06-20T15:52

2025-06-20T15:52

нижний новгород

происшествия

новости

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

мошенничество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. Родительский сейф, в котором хранилась сумма в 100 тысяч долларов США, отдала мошеннику студентка в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.В Нижнем Новгороде 18-летняя девушка, поверив неизвестному, который представился сотрудником органов госбезопасности, отдала курьеру сейф, в котором хранились семейные сбережения - сто тысяч долларов США. Как пояснили правоохранители, мошенник заверил студентку, что ее отец подозревается в переводе неких сумм в недружественную страну, но если она передаст сейф с деньгами, то это поможет родителю избежать наказания.Со слов задержанного, он нашел предложение о подработке в интернете. Следуя указаниями организаторов, он забрал сейф, вскрыл его и перечислил обнаруженные там деньги сообщникам. Также в качестве вознаграждения за "работу" он оставил себе часть суммы, затем, избавившись от металлического ящика, вернулся домой, отметили в МВД."По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурант заключен под стражу на время расследования", - добавили в ведомстве.Ранее в пресс-службе крымского МВД сообщали, что за неделю в Крыму жертвами дистанционных мошенников стали 50 человек. В общей сумме крымчане перевели аферистам более 20 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани гражданин Армении обокрал винзавод на миллионНа Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млнВ России ввели родительский контроль за счетами подростков

нижний новгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, происшествия, новости, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), мошенничество