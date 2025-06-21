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Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов - РИА Новости Крым, 21.06.2025
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Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов
Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов
Мошенники придумали новый способ обмана россиян: под видом курьеров маркетплейсов они берут микрокредиты на чужое имя, сообщили в Роскачестве. РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T20:16
2025-06-21T20:16
мошенничество
роскачество
цифровая безопасность
микрозайм (микрокредит)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новый способ обмана россиян: под видом курьеров маркетплейсов они берут микрокредиты на чужое имя, сообщили в Роскачестве.По данным специалистов, аферисты звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией."Источники персональных данных жертв у мошенников могут быть различными, начиная от взломанных баз данных магазинов и заканчивая сливом информации микрофинансовыми организациями. Однако в этом случае источник утечки данных остается неизвестным", - указывают в Роскачестве.При этом после того, как человек сообщает код, автоматически подтверждается заявка на кредит. Мошенники, получив доступ к оформленному микрозайму, тратят деньги на покупку крупной партии товаров в магазине.При этом руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко не исключает, что за этой схемой стоит целая сеть злоумышленников."В этой схеме одни хакеры взламывают базы данных и похищают персональные данные, другие — используют эти данные для оформления микрозаймов, а третьи — занимаются оптовой продажей “купленного”. Онлайн-барахолки в данном случае выступают в качестве удобной площадки для сбыта крупных партий украденных товаров", — объяснил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенниковСто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студенткаКрымчане за неделю отдали мошенникам больше 20 миллионов рублей
https://crimea.ria.ru/20250611/v-rossii-vveli-roditelskiy-kontrol-za-schetami-podrostkov-1147136840.html
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РИА Новости Крым
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мошенничество, роскачество, цифровая безопасность, микрозайм (микрокредит), общество, новости
Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов

В России мошенники придумали новую схему обмана россиян для оформления микрозаймов

20:16 21.06.2025
 
© Fotolia / kantverСмартфон. Архивное фото
Смартфон. Архивное фото
© Fotolia / kantver
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новый способ обмана россиян: под видом курьеров маркетплейсов они берут микрокредиты на чужое имя, сообщили в Роскачестве.
По данным специалистов, аферисты звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией.
"Источники персональных данных жертв у мошенников могут быть различными, начиная от взломанных баз данных магазинов и заканчивая сливом информации микрофинансовыми организациями. Однако в этом случае источник утечки данных остается неизвестным", - указывают в Роскачестве.
При этом после того, как человек сообщает код, автоматически подтверждается заявка на кредит. Мошенники, получив доступ к оформленному микрозайму, тратят деньги на покупку крупной партии товаров в магазине.
"После успешного оформления микрозайма и кражи денег, мошенники, как правило, не останавливаются на достигнутом. Они продают данные жертвы другим микрофинансовым организациям, что приводит к шквалу спам-звонков и СМС с предложениями кредитов", - предупредили в ведомстве.
При этом руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко не исключает, что за этой схемой стоит целая сеть злоумышленников.
"В этой схеме одни хакеры взламывают базы данных и похищают персональные данные, другие — используют эти данные для оформления микрозаймов, а третьи — занимаются оптовой продажей “купленного”. Онлайн-барахолки в данном случае выступают в качестве удобной площадки для сбыта крупных партий украденных товаров", — объяснил он.
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