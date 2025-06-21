https://crimea.ria.ru/20250621/moshenniki-nashli-sposob-brat-mikrozaymy-pod-vidom-kurerov-marketpleysov-1147404922.html

Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов

Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Мошенники нашли способ брать микрозаймы под видом курьеров маркетплейсов

Мошенники придумали новый способ обмана россиян: под видом курьеров маркетплейсов они берут микрокредиты на чужое имя, сообщили в Роскачестве. РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T20:16

2025-06-21T20:16

2025-06-21T20:16

мошенничество

роскачество

цифровая безопасность

микрозайм (микрокредит)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн - РИА Новости Крым. Мошенники придумали новый способ обмана россиян: под видом курьеров маркетплейсов они берут микрокредиты на чужое имя, сообщили в Роскачестве.По данным специалистов, аферисты звонят россиянам и просят назвать код из СМС, якобы необходимый для получения посылки. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией."Источники персональных данных жертв у мошенников могут быть различными, начиная от взломанных баз данных магазинов и заканчивая сливом информации микрофинансовыми организациями. Однако в этом случае источник утечки данных остается неизвестным", - указывают в Роскачестве.При этом после того, как человек сообщает код, автоматически подтверждается заявка на кредит. Мошенники, получив доступ к оформленному микрозайму, тратят деньги на покупку крупной партии товаров в магазине.При этом руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко не исключает, что за этой схемой стоит целая сеть злоумышленников."В этой схеме одни хакеры взламывают базы данных и похищают персональные данные, другие — используют эти данные для оформления микрозаймов, а третьи — занимаются оптовой продажей “купленного”. Онлайн-барахолки в данном случае выступают в качестве удобной площадки для сбыта крупных партий украденных товаров", — объяснил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенниковСто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студенткаКрымчане за неделю отдали мошенникам больше 20 миллионов рублей

https://crimea.ria.ru/20250611/v-rossii-vveli-roditelskiy-kontrol-za-schetami-podrostkov-1147136840.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, роскачество, цифровая безопасность, микрозайм (микрокредит), общество, новости