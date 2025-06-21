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Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников
Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников - РИА Новости Крым, 21.06.2025
Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников
В Крыму задержаны двое школьников, которые выбрали в качестве летней подработки сотрудничество с мошенниками. Они забирали деньги у доверчивых пенсионеров и... РИА Новости Крым, 21.06.2025
2025-06-21T15:36
2025-06-21T15:36
2025-06-21T15:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое школьников, которые выбрали в качестве летней подработки сотрудничество с мошенниками. Они забирали деньги у доверчивых пенсионеров и перечисляли их аферистам, оставляя себе "зарплату" в пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Правоохранители выяснили, что курьерами работали подростки 15-ти и 16-лет. Получая указания от кураторов в мессенджере Telegram, они приезжали на указанные адреса, забирали наличные и переводили их аферистам, пояснили в МВД.16-летняя жительница Джанкойского района, получив от пенсионерки 200 тысяч, рублей, перевела их мошенникам, оставив себе "зарплату" в пять тысяч рублей. А ее 15-летний симферопольский "коллега" за такую же "зарплату" отдал аферистам сбережения пенсионерки в размере 450 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.По двум фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.159 УК РФ. 16-ти летней пособнице мошенников обвинение будет предъявлено, также административное наказание понесут ее родители. А за 15-летнего курьера перед законом ответит его семья.Административные материалы будут направлены в комиссии по делам несовершеннолетних, добавили в пресс-службе.Ранее в Саках также задержали пособников телефонных аферистов, обманом вымогавших у пенсионеров деньги. Также сообщалось, что в России зафиксированы случаи, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллионСто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студенткаВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крым, мошенничество, дети, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, уголовный кодекс
Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников
В Крыму задержали двоих несовершеннолетних курьеров мошенников
15:36 21.06.2025 (обновлено: 15:54 21.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое школьников, которые выбрали в качестве летней подработки сотрудничество с мошенниками. Они забирали деньги у доверчивых пенсионеров и перечисляли их аферистам, оставляя себе "зарплату" в пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
"Обманутые пожилые женщины 82-х и 83-х лет из Джанкойского района обратились в полицию с разницей в несколько дней: им по телефону сообщили о дорожных авариях с участием внучек, которым срочно понадобились деньги на лечение. Подоспевшим курьерам растерянные пенсионерки передали в общей сложности 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что курьерами работали подростки 15-ти и 16-лет. Получая указания от кураторов в мессенджере Telegram, они приезжали на указанные адреса, забирали наличные и переводили их аферистам, пояснили в МВД.
16-летняя жительница Джанкойского района, получив от пенсионерки 200 тысяч, рублей, перевела их мошенникам, оставив себе "зарплату" в пять тысяч рублей. А ее 15-летний симферопольский "коллега" за такую же "зарплату" отдал аферистам сбережения пенсионерки в размере 450 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.
По двум фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.159 УК РФ. 16-ти летней пособнице мошенников обвинение будет предъявлено, также административное наказание понесут ее родители. А за 15-летнего курьера перед законом ответит его семья.
Административные материалы будут направлены в комиссии по делам несовершеннолетних, добавили в пресс-службе.
Ранее в Саках также задержали пособников
телефонных аферистов, обманом вымогавших у пенсионеров деньги. Также сообщалось, что в России зафиксированы случаи, когда мошенники вынуждают своих жертв
звонить им самостоятельно.
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