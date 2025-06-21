https://crimea.ria.ru/20250621/letnyaya-podrabotka-v-krymu-zaderzhany-dvoe-podrostkov-kurerov-moshennikov-1147401185.html

Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников

Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников - РИА Новости Крым, 21.06.2025

Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенников

В Крыму задержаны двое школьников, которые выбрали в качестве летней подработки сотрудничество с мошенниками. Они забирали деньги у доверчивых пенсионеров и... РИА Новости Крым, 21.06.2025

2025-06-21T15:36

2025-06-21T15:36

2025-06-21T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. В Крыму задержаны двое школьников, которые выбрали в качестве летней подработки сотрудничество с мошенниками. Они забирали деньги у доверчивых пенсионеров и перечисляли их аферистам, оставляя себе "зарплату" в пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.Правоохранители выяснили, что курьерами работали подростки 15-ти и 16-лет. Получая указания от кураторов в мессенджере Telegram, они приезжали на указанные адреса, забирали наличные и переводили их аферистам, пояснили в МВД.16-летняя жительница Джанкойского района, получив от пенсионерки 200 тысяч, рублей, перевела их мошенникам, оставив себе "зарплату" в пять тысяч рублей. А ее 15-летний симферопольский "коллега" за такую же "зарплату" отдал аферистам сбережения пенсионерки в размере 450 тысяч рублей, рассказали в ведомстве.По двум фактам мошенничества возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.159 УК РФ. 16-ти летней пособнице мошенников обвинение будет предъявлено, также административное наказание понесут ее родители. А за 15-летнего курьера перед законом ответит его семья.Административные материалы будут направлены в комиссии по делам несовершеннолетних, добавили в пресс-службе.Ранее в Саках также задержали пособников телефонных аферистов, обманом вымогавших у пенсионеров деньги. Также сообщалось, что в России зафиксированы случаи, когда мошенники вынуждают своих жертв звонить им самостоятельно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин пойдет под суд за обман пенсионеров на миллионСто тысяч долларов отдала мошенниками доверчивая студенткаВам звонят из военной прокуратуры – новая мошенническая схема в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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