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Обман по телефону: за кого выдают себя мошенники - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Обман по телефону: за кого выдают себя мошенники
Обман по телефону: за кого выдают себя мошенники - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Обман по телефону: за кого выдают себя мошенники
Мошенники чаще всего представляются россиянам "сотрудниками" МВД и ФСБ, выдают себя за представителей управляющих компаний и соцработников. Такие данные... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T08:44
2025-06-22T08:44
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
мошенничество
общество
цифровая безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Мошенники чаще всего представляются россиянам "сотрудниками" МВД и ФСБ, выдают себя за представителей управляющих компаний и соцработников. Такие данные приводит управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.Мошенники обманывают россиян, сообщая о якобы неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещенных организаций, оформленных на граждан Украины доверенностях.На звонки от якобы финансового сектора (Банк России, коммерческие банки) приходится 30%. Аферисты уверяют своих жертв в блокировке счетов или необходимости перевода средств на "безопасные счета".Также все еще остаются популярны схемы мошенничества, в которых мошенники представляются сотрудниками управляющей компании и ЖКХ (10%). Они звонят с предложением заменить домофоны или счетчики, требуют сообщения кодов из SMS.От имени социальных служб и страховых компаний, мошенники предлагают россиянам оформить льготы или страховку, требующие передачи личных данных. На такие звонки приходится 3%.Ранее в Роскачестве сообщили о новой схеме мошенничества. Аферисты под видом курьеров маркетплейсов берут микрокредиты на чужое имя. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летняя подработка: в Крыму задержаны двое подростков-курьеров мошенниковНа Кубани аферист обещал вдове вывезти тело мужа из зоны СВО за 7 млнВ России приняли закон об уголовной ответственности для дропперов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, мошенничество, общество, цифровая безопасность
Обман по телефону: за кого выдают себя мошенники

Мошенники в России выдают себя за сотрудников ФСБ и управляющих компаний – МВД

08:44 22.06.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники на клавиатуре компьютера
Наручники на клавиатуре компьютера - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости Крым. Мошенники чаще всего представляются россиянам "сотрудниками" МВД и ФСБ, выдают себя за представителей управляющих компаний и соцработников. Такие данные приводит управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Мошенники обманывают россиян, сообщая о якобы неправомерном доступе к счетам, финансировании запрещенных организаций, оформленных на граждан Украины доверенностях.
На звонки от якобы финансового сектора (Банк России, коммерческие банки) приходится 30%. Аферисты уверяют своих жертв в блокировке счетов или необходимости перевода средств на "безопасные счета".
Также все еще остаются популярны схемы мошенничества, в которых мошенники представляются сотрудниками управляющей компании и ЖКХ (10%). Они звонят с предложением заменить домофоны или счетчики, требуют сообщения кодов из SMS.
От имени социальных служб и страховых компаний, мошенники предлагают россиянам оформить льготы или страховку, требующие передачи личных данных. На такие звонки приходится 3%.
Ранее в Роскачестве сообщили о новой схеме мошенничества. Аферисты под видом курьеров маркетплейсов берут микрокредиты на чужое имя. Потенциальной жертве приходит код от официального магазина. Однако на самом деле этот код используется для оформления микрозайма микрокредитной компанией.
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МВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияМошенничествоОбществоЦифровая безопасность
 
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