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Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым - РИА Новости Крым, 22.06.2025
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Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым
Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым - РИА Новости Крым, 22.06.2025
Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым
Олег Зубков, владелец сафари-парка в Белогорском районе Крыма и зоопарка в Ялте, находится в тяжелом состоянии после нападении льва. Следователи проводят... РИА Новости Крым, 22.06.2025
2025-06-22T21:08
2025-06-22T22:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков, владелец сафари-парка в Белогорском районе Крыма и зоопарка в Ялте, находится в тяжелом состоянии после нападении льва. Следователи проводят проверку по факту происшествия, сообщили в региональном управлении СК России по Крыму и Севастополю.ЧП с Олегом Зубковым произошло в воскресенье вечером в "Тайгане". Лев набросился на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы.В настоящее время Зубков находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.Следователями организована проверка. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Ход проверки на контроле прокуратуры Крыма.Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке &gt;&gt;16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянииЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
https://crimea.ria.ru/20250622/smog-vybratsya-iz-zakrytoy-kletki-chp-s-zubkovym-v-taygane--1147421568.html
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Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым

Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым

21:08 22.06.2025 (обновлено: 22:20 22.06.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДиректор крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков
Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков, владелец сафари-парка в Белогорском районе Крыма и зоопарка в Ялте, находится в тяжелом состоянии после нападении льва. Следователи проводят проверку по факту происшествия, сообщили в региональном управлении СК России по Крыму и Севастополю.
ЧП с Олегом Зубковым произошло в воскресенье вечером в "Тайгане". Лев набросился на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы.
"Установлено, что сегодня вечером во время кормления хищников лев напал на Олега Зубкова, причинив ему множественные травмы. Потерпевший сам смог выбраться из закрытой клетки, после чего потерял сознание", - говорится в сообщении Следкома.
В настоящее время Зубков находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.
"В настоящее время владелец парка "Тайган" Олег Зубков доставлен в Белогорскую центральную районную больницу. Состояние пациента тяжелое, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Белогорск направлены врачи службы санитарной авиации. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко", - проинформировали в Минздраве Крыма.
Следователями организована проверка. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Ход проверки на контроле прокуратуры Крыма.
Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке >>
16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.
Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.
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Директор крымского сафари-парка Тайган Олег Зубков - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Заголовок открываемого материала
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21:08Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым
20:53Зубков смог выбраться из закрытой клетки: ЧП в Тайгане
20:47Олег Зубков после нападения льва в Крыму в тяжелом состоянии
20:28ЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков
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