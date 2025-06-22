https://crimea.ria.ru/20250622/chto-proizoshlo-v-parke-lvov-taygan-v-krymu--vse-o-chp-s-olegom-zubkovym-1147422483.html

Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым

Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым - РИА Новости Крым, 22.06.2025

Что произошло в парке львов "Тайган" в Крыму – все о ЧП с Олегом Зубковым

Олег Зубков, владелец сафари-парка в Белогорском районе Крыма и зоопарка в Ялте, находится в тяжелом состоянии после нападении льва. Следователи проводят... РИА Новости Крым, 22.06.2025

2025-06-22T21:08

2025-06-22T21:08

2025-06-22T22:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. Олег Зубков, владелец сафари-парка в Белогорском районе Крыма и зоопарка в Ялте, находится в тяжелом состоянии после нападении льва. Следователи проводят проверку по факту происшествия, сообщили в региональном управлении СК России по Крыму и Севастополю.ЧП с Олегом Зубковым произошло в воскресенье вечером в "Тайгане". Лев набросился на владельца зоопарка, причинив ему серьезные травмы.В настоящее время Зубков находится в реанимации, медики оценивают его состояние как тяжелое.Следователями организована проверка. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии. Ход проверки на контроле прокуратуры Крыма.Все о ЧП в Тайгане читайте по ссылке >>16 октября 2024 года в Белогорском районе Крыма хищники растерзали управляющую парка львов Леокадию Перевалову. Трагедия произошла во время уборки вольера из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами.Из-за того, что не был закрыт перегонный шибер между вольерами, хищники прошли во внутренний вольер, где женщина проводила уборку, и напали на нее. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.Парк львов "Тайган" находится в Белогорском районе Крыма. На его территории обитают 60 львов, более 50 тигров и другие животные. Парк расположен на 32 гектарах, 20 из них отведено под сафари-парк львов, остальная площадь – стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Олег Зубков после нападение льва в Крыму в тяжелом состоянииЧП в "Тайгане" - ранен владелец парка львов в Крыму Зубков

https://crimea.ria.ru/20250622/smog-vybratsya-iz-zakrytoy-kletki-chp-s-zubkovym-v-taygane--1147421568.html

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