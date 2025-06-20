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В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост

В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост - РИА Новости Крым, 20.06.2025

В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост

В Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.06.2025

2025-06-20T13:25

2025-06-20T13:25

2025-06-20T14:11

инкерман

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новости севастополя

ограничение движения

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В ведомстве уточняют, что ограничения связаны с начавшимися ремонтными работами и введением реверсивного движения.Реверсивное движение на мосту действует с 16 июня. На участке демонтировано старое дорожное покрытие, идет замена тротуарных консолей.Для грузового транспорта предусмотрен объезд по трассе "Таврида" – от Президентской дороги до улицы Чернореченской. Ограничения на этом участке временно сняты.Легковой транспорт, помимо основной дороги, может воспользоваться альтернативой – паром с Северной стороны в Артбухту.Движение на мосту регулируется светофорами, во время высокого трафика работают регулировщики. Власти Севастополя просят гостей и жителей города заранее продумывать свой маршрут с учетом изменений движения.К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали работать эвакуаторыВ Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движениеВ Севастополе ограничивают движение грузовиков

инкерман

севастополь

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2025

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инкерман, севастополь, новости севастополя, ограничение движения, транспорт