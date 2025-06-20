Рейтинг@Mail.ru
В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост - РИА Новости Крым, 20.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250620/v-inkermane-ogranichili-dvizhenie-gruzovikov-cherez-most-1147377823.html
В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост
В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост
В Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T13:25
2025-06-20T14:11
инкерман
севастополь
новости севастополя
ограничение движения
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147379020_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_82d95cf66b2352c967a77c742d320b8d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В ведомстве уточняют, что ограничения связаны с начавшимися ремонтными работами и введением реверсивного движения.Реверсивное движение на мосту действует с 16 июня. На участке демонтировано старое дорожное покрытие, идет замена тротуарных консолей.Для грузового транспорта предусмотрен объезд по трассе "Таврида" – от Президентской дороги до улицы Чернореченской. Ограничения на этом участке временно сняты.Легковой транспорт, помимо основной дороги, может воспользоваться альтернативой – паром с Северной стороны в Артбухту.Движение на мосту регулируется светофорами, во время высокого трафика работают регулировщики. Власти Севастополя просят гостей и жителей города заранее продумывать свой маршрут с учетом изменений движения.К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали работать эвакуаторыВ Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движениеВ Севастополе ограничивают движение грузовиков
инкерман
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/14/1147379020_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_852efddcd6c482513a89aa339adfad98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инкерман, севастополь, новости севастополя, ограничение движения, транспорт
В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост

Движение большегрузов по мосту через реку Черная в Инкермане ограничили из-за ремонта

13:25 20.06.2025 (обновлено: 14:11 20.06.2025)
 
© Telegram Дептранс СевастополяРемонт моста через реку Черная в Инкермане
Ремонт моста через реку Черная в Инкермане
© Telegram Дептранс Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В ведомстве уточняют, что ограничения связаны с начавшимися ремонтными работами и введением реверсивного движения.
Реверсивное движение на мосту действует с 16 июня. На участке демонтировано старое дорожное покрытие, идет замена тротуарных консолей.

"Введен запрет на проезд грузовиков свыше 20 тонн и выше трех метров. Уже установлены предупреждающие знаки, а подрядчику поручено увеличить количество инфощитов", – сказано в сообщении.

Для грузового транспорта предусмотрен объезд по трассе "Таврида" – от Президентской дороги до улицы Чернореченской. Ограничения на этом участке временно сняты.
Легковой транспорт, помимо основной дороги, может воспользоваться альтернативой – паром с Северной стороны в Артбухту.
Движение на мосту регулируется светофорами, во время высокого трафика работают регулировщики. Власти Севастополя просят гостей и жителей города заранее продумывать свой маршрут с учетом изменений движения.
К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе начали работать эвакуаторы
В Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движение
В Севастополе ограничивают движение грузовиков
 
ИнкерманСевастопольНовости СевастополяОграничение движенияТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:32В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
14:22Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
14:13Россия и Украина провели новый обмен военнопленными - видео
13:41Более 20 улиц Симферополя остались без света
13:37Крымский мост: очередь выросла в разы
13:31ВТБ снизил ставки по ипотеке
13:25В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост
13:04Новости СВО: армия России разбила почти 10 тысяч боевиков
12:55Формат "Большой семерки" давно неинтересен России – Кремль
12:51Крым остается в топ регионов-лидеров по инвестиционной привлекательности
12:42В Евпатории проходит выставка-ярмарка "Крымский сувенир"
12:32Ялтинскую киностудию реконструируют за 25 млрд рублей
12:24На Украине горит "оборонка" – ВС РФ нанесли шесть групповых ударов
12:17Актер Константинов назвал шесть причин ехать в Крым
12:10Освобожден населенный пункт Московка в Харьковской области
11:54Клинические испытания онковакцины "Энтеромикс" начались в России
11:43В Севастополе сотрудники судмедэкспертизы обвиняются в получении взяток
11:14Каким будет размер МРОТ в 2026 году
11:07В Крыму мужчина забил до смерти собственную мать
10:55Отчет МАГАТЭ не содержит доказательств создания Ираном ядерного оружия
Лента новостейМолния