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В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост
В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост - РИА Новости Крым, 20.06.2025
В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост
В Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 20.06.2025
2025-06-20T13:25
2025-06-20T13:25
2025-06-20T14:11
инкерман
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.В ведомстве уточняют, что ограничения связаны с начавшимися ремонтными работами и введением реверсивного движения.Реверсивное движение на мосту действует с 16 июня. На участке демонтировано старое дорожное покрытие, идет замена тротуарных консолей.Для грузового транспорта предусмотрен объезд по трассе "Таврида" – от Президентской дороги до улицы Чернореченской. Ограничения на этом участке временно сняты.Легковой транспорт, помимо основной дороги, может воспользоваться альтернативой – паром с Северной стороны в Артбухту.Движение на мосту регулируется светофорами, во время высокого трафика работают регулировщики. Власти Севастополя просят гостей и жителей города заранее продумывать свой маршрут с учетом изменений движения.К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начали работать эвакуаторыВ Инкермане на мосту через реку Черная вводят реверсивное движениеВ Севастополе ограничивают движение грузовиков
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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инкерман, севастополь, новости севастополя, ограничение движения, транспорт
В Инкермане ограничили движение грузовиков через мост
Движение большегрузов по мосту через реку Черная в Инкермане ограничили из-за ремонта
13:25 20.06.2025 (обновлено: 14:11 20.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости Крым. В Инкермане временно ограничено движение большегрузов по мосту через реку Черная. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
В ведомстве уточняют, что ограничения связаны с начавшимися ремонтными работами и введением реверсивного движения.
Реверсивное движение на мосту действует с 16 июня. На участке демонтировано старое дорожное покрытие, идет замена тротуарных консолей.
"Введен запрет на проезд грузовиков свыше 20 тонн и выше трех метров. Уже установлены предупреждающие знаки, а подрядчику поручено увеличить количество инфощитов", – сказано в сообщении.
Для грузового транспорта предусмотрен объезд по трассе "Таврида" – от Президентской дороги до улицы Чернореченской. Ограничения на этом участке временно сняты.
Легковой транспорт, помимо основной дороги, может воспользоваться альтернативой – паром с Северной стороны в Артбухту.
Движение на мосту регулируется светофорами, во время высокого трафика работают регулировщики. Власти Севастополя просят гостей и жителей города заранее продумывать свой маршрут с учетом изменений движения.
К ремонту моста через реку Черная в Инкермане приступили
в конце апреля. До этого подрядчик выполнял работы исключительно под сооружением, очищая бетонные конструкции путем пескоструйной обработки.
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