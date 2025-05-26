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В Севастополе ограничивают движение грузовиков - РИА Новости Крым, 26.05.2025
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В Севастополе ограничивают движение грузовиков
В Севастополе ограничивают движение грузовиков - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Севастополе ограничивают движение грузовиков
В Севастополе на летний период с 1 июня до 31 августа будут ограничивать движение большегрузов после того, как столбик термометра начнет превышать отметку +32... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T11:32
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севастополь
новости севастополя
транспорт
департамент транспорта севастополя
дорожное движение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на летний период с 1 июня до 31 августа будут ограничивать движение большегрузов после того, как столбик термометра начнет превышать отметку +32 градуса. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В городском департаменте транспорта пояснили, что такая мера необходима для сохранности автомобильных дорог, так как во время жары при сильных нагрузках на асфальте образовывается колейность."Призываем владельцев транспортных компаний и водителей тяжеловесной техники придерживаться правил и ожидать понижение температуры ниже 32°C на стоянках для большегрузов", – добавили в ведомстве.Ограничения не коснутся транспорта, задействованного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пассажирских автобусов и автомобильной техники военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапаВ Балаклаве временно изменится маршрут автобуса № 27Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, транспорт, департамент транспорта севастополя, дорожное движение
В Севастополе ограничивают движение грузовиков

Движение большегрузов ограничат в Севастополе на лето для сохранности автодорог

11:32 26.05.2025 (обновлено: 11:42 26.05.2025)
 
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города СевастополяСевастополь
Севастополь
© Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на летний период с 1 июня до 31 августа будут ограничивать движение большегрузов после того, как столбик термометра начнет превышать отметку +32 градуса. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Если температура воздуха в городе превысит 32 градуса, то заезд в Севастополь грузовиков, равно как и их движение по городу, будет запрещено", – сказано в сообщении.

В городском департаменте транспорта пояснили, что такая мера необходима для сохранности автомобильных дорог, так как во время жары при сильных нагрузках на асфальте образовывается колейность.
"Призываем владельцев транспортных компаний и водителей тяжеловесной техники придерживаться правил и ожидать понижение температуры ниже 32°C на стоянках для большегрузов", – добавили в ведомстве.
Ограничения не коснутся транспорта, задействованного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пассажирских автобусов и автомобильной техники военного назначения.
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СевастопольНовости СевастополяТранспортДепартамент транспорта СевастополяДорожное движение
 
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