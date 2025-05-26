https://crimea.ria.ru/20250526/v-sevastopole-ogranichivayut-dvizhenie-gruzovikov-1146715778.html
В Севастополе ограничивают движение грузовиков
В Севастополе ограничивают движение грузовиков - РИА Новости Крым, 26.05.2025
В Севастополе ограничивают движение грузовиков
В Севастополе на летний период с 1 июня до 31 августа будут ограничивать движение большегрузов после того, как столбик термометра начнет превышать отметку +32... РИА Новости Крым, 26.05.2025
2025-05-26T11:32
2025-05-26T11:32
2025-05-26T11:42
севастополь
новости севастополя
транспорт
департамент транспорта севастополя
дорожное движение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146715929_0:39:751:461_1920x0_80_0_0_b9990431adb625a73206593e74790013.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на летний период с 1 июня до 31 августа будут ограничивать движение большегрузов после того, как столбик термометра начнет превышать отметку +32 градуса. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В городском департаменте транспорта пояснили, что такая мера необходима для сохранности автомобильных дорог, так как во время жары при сильных нагрузках на асфальте образовывается колейность."Призываем владельцев транспортных компаний и водителей тяжеловесной техники придерживаться правил и ожидать понижение температуры ниже 32°C на стоянках для большегрузов", – добавили в ведомстве.Ограничения не коснутся транспорта, задействованного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пассажирских автобусов и автомобильной техники военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапаВ Балаклаве временно изменится маршрут автобуса № 27Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1a/1146715929_41:0:708:500_1920x0_80_0_0_4b7e820be6e05497475bb41ab8bc5459.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, транспорт, департамент транспорта севастополя, дорожное движение
В Севастополе ограничивают движение грузовиков
Движение большегрузов ограничат в Севастополе на лето для сохранности автодорог
11:32 26.05.2025 (обновлено: 11:42 26.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на летний период с 1 июня до 31 августа будут ограничивать движение большегрузов после того, как столбик термометра начнет превышать отметку +32 градуса. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Если температура воздуха в городе превысит 32 градуса, то заезд в Севастополь грузовиков, равно как и их движение по городу, будет запрещено", – сказано в сообщении.
В городском департаменте транспорта пояснили, что такая мера необходима для сохранности автомобильных дорог, так как во время жары при сильных нагрузках на асфальте образовывается колейность.
"Призываем владельцев транспортных компаний и водителей тяжеловесной техники придерживаться правил и ожидать понижение температуры ниже 32°C на стоянках для большегрузов", – добавили в ведомстве.
Ограничения не коснутся транспорта, задействованного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пассажирских автобусов и автомобильной техники военного назначения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: