https://crimea.ria.ru/20250526/v-sevastopole-ogranichivayut-dvizhenie-gruzovikov-1146715778.html

В Севастополе ограничивают движение грузовиков

В Севастополе ограничивают движение грузовиков - РИА Новости Крым, 26.05.2025

В Севастополе ограничивают движение грузовиков

В Севастополе на летний период с 1 июня до 31 августа будут ограничивать движение большегрузов после того, как столбик термометра начнет превышать отметку +32... РИА Новости Крым, 26.05.2025

2025-05-26T11:32

2025-05-26T11:32

2025-05-26T11:42

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дорожное движение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на летний период с 1 июня до 31 августа будут ограничивать движение большегрузов после того, как столбик термометра начнет превышать отметку +32 градуса. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.В городском департаменте транспорта пояснили, что такая мера необходима для сохранности автомобильных дорог, так как во время жары при сильных нагрузках на асфальте образовывается колейность."Призываем владельцев транспортных компаний и водителей тяжеловесной техники придерживаться правил и ожидать понижение температуры ниже 32°C на стоянках для большегрузов", – добавили в ведомстве.Ограничения не коснутся транспорта, задействованного для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пассажирских автобусов и автомобильной техники военного назначения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дорогу в Казачьей бухте Севастополя будут строить в три этапаВ Балаклаве временно изменится маршрут автобуса № 27Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летом

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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