https://crimea.ria.ru/20250602/v-sevastopole-nachali-rabotat-evakuatory-1146888312.html

В Севастополе начали работать эвакуаторы

В Севастополе начали работать эвакуаторы - РИА Новости Крым, 02.06.2025

В Севастополе начали работать эвакуаторы

Городская инспекция по эвакуации автотранспорта начала работу в Севастополе. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, инспекторы будут выходить в рейды... РИА Новости Крым, 02.06.2025

2025-06-02T16:14

2025-06-02T16:14

2025-06-02T16:14

севастополь

автомобиль

транспорт

логистика

парковки

пдд (правила дорожного движения)

новости севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Городская инспекция по эвакуации автотранспорта начала работу в Севастополе. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, инспекторы будут выходить в рейды ежедневно.По его словам, автомобили, создающие угрозу безопасности или мешающие движению, будут перемещаться на специализированную стоянку — на улицу Мечника, 73. По этому же адресу будут находиться инспекторы административной практики и контрольной деятельности. Это сделано для того, чтобы владельцу задержанного авто для его возврата можно было оформить все документы в одном месте по принципу "единого окна".Постановление о создании инспекции административной практики и контрольной деятельности, которая может задерживать припаркованные с нарушениями автомобили, было принято на внеочередном заседании правительства города в апреле 2025 года. Инспекция является новым структурным подразделением местного департамента транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летомАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяПарковки в Севастополе: как работают в будни и праздники

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, автомобиль, транспорт, логистика, парковки, пдд (правила дорожного движения), новости севастополя, михаил развожаев