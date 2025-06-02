В Севастополе начали работать эвакуаторы
В Севастополе начала работать инспекция по эвакуации авто за неправильную парковку
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали эвакуировать автомобили за нарушения правил парковки
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Городская инспекция по эвакуации автотранспорта начала работу в Севастополе. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, инспекторы будут выходить в рейды ежедневно.
"Сотрудники инспекции будут фиксировать правонарушения и, при необходимости, эвакуировать транспортные средства. Нарушение — это оставленная машина там, где парковка запрещена: на участках с действующими дорожными знаками и разметкой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, автомобили, создающие угрозу безопасности или мешающие движению, будут перемещаться на специализированную стоянку — на улицу Мечника, 73. По этому же адресу будут находиться инспекторы административной практики и контрольной деятельности. Это сделано для того, чтобы владельцу задержанного авто для его возврата можно было оформить все документы в одном месте по принципу "единого окна".
Постановление о создании инспекции административной практики и контрольной деятельности, которая может задерживать припаркованные с нарушениями автомобили, было принято на внеочередном заседании правительства города в апреле 2025 года. Инспекция является новым структурным подразделением местного департамента транспорта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: