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В Севастополе начали работать эвакуаторы - РИА Новости Крым, 02.06.2025
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В Севастополе начали работать эвакуаторы
В Севастополе начали работать эвакуаторы - РИА Новости Крым, 02.06.2025
В Севастополе начали работать эвакуаторы
Городская инспекция по эвакуации автотранспорта начала работу в Севастополе. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, инспекторы будут выходить в рейды... РИА Новости Крым, 02.06.2025
2025-06-02T16:14
2025-06-02T16:14
севастополь
автомобиль
транспорт
логистика
парковки
пдд (правила дорожного движения)
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Городская инспекция по эвакуации автотранспорта начала работу в Севастополе. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, инспекторы будут выходить в рейды ежедневно.По его словам, автомобили, создающие угрозу безопасности или мешающие движению, будут перемещаться на специализированную стоянку — на улицу Мечника, 73. По этому же адресу будут находиться инспекторы административной практики и контрольной деятельности. Это сделано для того, чтобы владельцу задержанного авто для его возврата можно было оформить все документы в одном месте по принципу "единого окна".Постановление о создании инспекции административной практики и контрольной деятельности, которая может задерживать припаркованные с нарушениями автомобили, было принято на внеочередном заседании правительства города в апреле 2025 года. Инспекция является новым структурным подразделением местного департамента транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте: что изменят в рамках эксперимента летомАвтобусы в приоритете: что изменится на дорогах СимферополяПарковки в Севастополе: как работают в будни и праздники
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РИА Новости Крым
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севастополь, автомобиль, транспорт, логистика, парковки, пдд (правила дорожного движения), новости севастополя, михаил развожаев
В Севастополе начали работать эвакуаторы

В Севастополе начала работать инспекция по эвакуации авто за неправильную парковку

16:14 02.06.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе начали эвакуировать автомобили за нарушения правил парковки
В Севастополе начали эвакуировать автомобили за нарушения правил парковки
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости Крым. Городская инспекция по эвакуации автотранспорта начала работу в Севастополе. Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, инспекторы будут выходить в рейды ежедневно.

"Сотрудники инспекции будут фиксировать правонарушения и, при необходимости, эвакуировать транспортные средства. Нарушение — это оставленная машина там, где парковка запрещена: на участках с действующими дорожными знаками и разметкой", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, автомобили, создающие угрозу безопасности или мешающие движению, будут перемещаться на специализированную стоянку — на улицу Мечника, 73. По этому же адресу будут находиться инспекторы административной практики и контрольной деятельности. Это сделано для того, чтобы владельцу задержанного авто для его возврата можно было оформить все документы в одном месте по принципу "единого окна".
Постановление о создании инспекции административной практики и контрольной деятельности, которая может задерживать припаркованные с нарушениями автомобили, было принято на внеочередном заседании правительства города в апреле 2025 года. Инспекция является новым структурным подразделением местного департамента транспорта.
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СевастопольАвтомобильТранспортЛогистикаПарковкиПДД (Правила дорожного движения)Новости СевастополяМихаил Развожаев
 
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