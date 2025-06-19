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ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской области
ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.06.2025
ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской области
ВСУ с помощью беспилотников поджигают теплицы и посевы в Алешкинском округе Херсонской области, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T20:42
2025-06-19T20:42
2025-06-19T20:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВСУ с помощью беспилотников поджигают теплицы и посевы в Алешкинском округе Херсонской области, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, всем пострадавшим фермерам будет оказана поддержка.В результате обстрелов ВСУ ранее на Херсонщине также начались лесные пожары, площадь возгораний – до 2,7 гектаров, сообщал 5 июня губернатор региона Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотникамиВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший
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украина, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, урожай, алешки
ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской области
ВСУ поджигают теплицы и посевы в Алешкинском округе Херсонской области - Сальдо