https://crimea.ria.ru/20250619/vsu-podzhigayut-teplitsy-i-posevy-v-khersonskoy-oblasti-1147361751.html

ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской области

ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.06.2025

ВСУ поджигают теплицы и посевы в Херсонской области

ВСУ с помощью беспилотников поджигают теплицы и посевы в Алешкинском округе Херсонской области, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T20:42

2025-06-19T20:42

2025-06-19T20:42

украина

новые регионы россии

херсонская область

владимир сальдо

новости

происшествия

урожай

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. ВСУ с помощью беспилотников поджигают теплицы и посевы в Алешкинском округе Херсонской области, сообщил в четверг губернатор региона Владимир Сальдо.По его словам, всем пострадавшим фермерам будет оказана поддержка.В результате обстрелов ВСУ ранее на Херсонщине также начались лесные пожары, площадь возгораний – до 2,7 гектаров, сообщал 5 июня губернатор региона Владимир Сальдо.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотникамиВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший

украина

новые регионы россии

херсонская область

алешки

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новые регионы россии, херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, урожай, алешки