https://crimea.ria.ru/20250605/v-khersonskoy-oblasti-posle-udara-vsu-nachalis-lesnye-pozhary-1146964356.html

В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары

В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары - РИА Новости Крым, 05.06.2025

В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары

Лесные пожары начались в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, площадь возгораний – до 2,7 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T12:31

2025-06-05T12:31

2025-06-05T12:52

владимир сальдо

херсонская область

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Лесные пожары начались в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, площадь возгораний – до 2,7 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации местных властей, под обстрел попали Алешкинский, Голопристанский, Горностаевский и ряд других округов. ВСУ били по жилым кварталам и критической инфраструктуреКроме того, под вражеским огнем оказались Алешки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Князе-Григорьевка, Новая Маячка и Чулаковка."В селе Пролетарка ранен мирный житель. В Раденске сгорели хозяйственные постройки – пожарные не могли приступить к ликвидации из-за угрозы со стороны БПЛА", – добавил глава региона.Ранее в четверг сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрелов неофашистов киевского режима обесточены 192 населенных пункта. Без света и воды остались более 120 тысяч человек. Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания.Также в четверг часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как сообщал Сальдо, повреждения получили дома в нескольких населенных пунктах. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.Массированный удар боевики Зеленского нанесли накануне и по Запорожской области. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ ударили дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение было восстановлено к вечеру 3 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточенаАтака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, херсонская область, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу