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В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары
В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары - РИА Новости Крым, 05.06.2025
В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары
Лесные пожары начались в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, площадь возгораний – до 2,7 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир... РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T12:31
2025-06-05T12:31
2025-06-05T12:52
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Лесные пожары начались в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, площадь возгораний – до 2,7 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации местных властей, под обстрел попали Алешкинский, Голопристанский, Горностаевский и ряд других округов. ВСУ били по жилым кварталам и критической инфраструктуреКроме того, под вражеским огнем оказались Алешки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Князе-Григорьевка, Новая Маячка и Чулаковка."В селе Пролетарка ранен мирный житель. В Раденске сгорели хозяйственные постройки – пожарные не могли приступить к ликвидации из-за угрозы со стороны БПЛА", – добавил глава региона.Ранее в четверг сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрелов неофашистов киевского режима обесточены 192 населенных пункта. Без света и воды остались более 120 тысяч человек. Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания.Также в четверг часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света из-за массированной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как сообщал Сальдо, повреждения получили дома в нескольких населенных пунктах. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.Массированный удар боевики Зеленского нанесли накануне и по Запорожской области. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ ударили дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение было восстановлено к вечеру 3 июня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за удара ВСУ часть Запорожской области обесточенаАтака на Крым: в небе уничтожены 11 украинских беспилотников192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир сальдо, херсонская область, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары
В Херсонской области после удара ВСУ начались лесные пожары на площади почти три гектара
12:31 05.06.2025 (обновлено: 12:52 05.06.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. Лесные пожары начались в Херсонской области в результате обстрелов ВСУ, площадь возгораний – до 2,7 гектаров. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По информации местных властей, под обстрел попали Алешкинский, Голопристанский, Горностаевский и ряд других округов. ВСУ били по жилым кварталам и критической инфраструктуре
"В трех районах произошли лесные пожары. Площадь возгораний – до 2,7 гектаров. Огонь подходил вплотную к жилым домам, но распространение удалось остановить", – сообщил Сальдо.
Кроме того, под вражеским огнем оказались Алешки, Каховка, Новая Каховка, Корсунка, Князе-Григорьевка, Новая Маячка и Чулаковка.
"В селе Пролетарка ранен мирный житель. В Раденске сгорели хозяйственные постройки – пожарные не могли приступить к ликвидации из-за угрозы со стороны БПЛА", – добавил глава региона.
Ранее в четверг сообщалось, что в Херсонской области из-за обстрелов
неофашистов киевского режима обесточены 192 населенных пункта. Без света и воды остались более 120 тысяч человек. Социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания.
Также в четверг часть Мелитополя и пять муниципальных округов Запорожской области остались без света
из-за массированной атаки украинских дронов, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА
по области. Как сообщал Сальдо, повреждения получили дома в нескольких населенных пунктах. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.
Массированный удар боевики Зеленского нанесли накануне и по Запорожской области
. В ночь со 2 на 3 июня ВСУ ударили дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область
и 150 населенных пунктов в Херсонской области.
Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил
, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
Электроснабжение было восстановлено к вечеру 3 июня.
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