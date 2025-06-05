https://crimea.ria.ru/20250605/192-naselennykh-punkta-bez-sveta-na-khersonschine-posle-obstrelov-vsu-1146955101.html

192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ

192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.06.2025

192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ

В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ обесточены более 192 населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 05.06.2025

2025-06-05T05:58

2025-06-05T05:58

2025-06-05T06:12

херсонская область

обстрелы всу

отключение электроэнергии

владимир сальдо

происшествия

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ обесточены более 192 населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По уточненным данным, серьезные повреждения получили электросети Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского муниципалитетов, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского МО. Сальдо добавил, что социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания. Дальнейшая информация уточняется.Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как ранее сообщал Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Данные о пострадавших уточняются. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.Массированному огню противника подверглась и Запорожская область. Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, предпринята попытка атаки на электроподстанцию.Это уже не первая попытка ВСУ устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня. Противник нанес массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, отключение электроэнергии, владимир сальдо, происшествия, новые регионы россии