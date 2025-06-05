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192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.06.2025
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192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ
192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 05.06.2025
192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ
В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ обесточены более 192 населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 05.06.2025
2025-06-05T05:58
2025-06-05T06:12
херсонская область
обстрелы всу
отключение электроэнергии
владимир сальдо
происшествия
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ обесточены более 192 населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По уточненным данным, серьезные повреждения получили электросети Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского муниципалитетов, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского МО. Сальдо добавил, что социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания. Дальнейшая информация уточняется.Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как ранее сообщал Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Данные о пострадавших уточняются. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.Массированному огню противника подверглась и Запорожская область. Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, предпринята попытка атаки на электроподстанцию.Это уже не первая попытка ВСУ устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня. Противник нанес массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 3 июня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, обстрелы всу, отключение электроэнергии, владимир сальдо, происшествия, новые регионы россии
192 населенных пункта без света и воды на Херсонщине после обстрелов ВСУ

В Херсонской области после обстрелов ВСУ обесточены 192 населенных пункта

05:58 05.06.2025 (обновлено: 06:12 05.06.2025)
 
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Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. В Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ обесточены более 192 населенных пункта. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"В 23:10 в результате обстрела обесточена подстанция 150 кВ "Новотроицкое". Без света и воды остались 192 населенных пункта в семи муниципальных округах — свыше 120 тысяч человек", - написал он в своем Telegram-канале утром в четверг.
По уточненным данным, серьезные повреждения получили электросети Генического, Новотроицкого, Ивановского, Великолепетихского муниципалитетов, а также частично Горностаевского, Верхнерогачинского и Нижнесерогозского МО.
Сальдо добавил, что социальные объекты обеспечены аварийными источниками питания. Дальнейшая информация уточняется.
Вечером в среду ВСУ нанесли массированный удар кассетными боеприпасами и БПЛА по области. Как ранее сообщал Сальдо, повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Данные о пострадавших уточняются. Изначально сообщалось, что после атаки украинских беспилотников по трансформаторной подстанции почти 68 тысяч жителей 97 населенных пунктов Херсонской области остались без электричества.
Массированному огню противника подверглась и Запорожская область. Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, предпринята попытка атаки на электроподстанцию.
Это уже не первая попытка ВСУ устроить блэкаут в новых российских регионах. В ночь со 2 на 3 июня. Противник нанес массированный удар дронами по энергетическим объектам Херсонской и Запорожской областей, что привело к аварийному отключение электроснабжения. Без света осталась вся Запорожская область и 150 населенных пунктов в Херсонской области. Утром 3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий уточнил, что от электричества были отключены более 600 тысяч абонентов в 457 населенных пунктах.
Электроснабжение полностью восстановили к вечеру 3 июня.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУОтключение электроэнергииВладимир СальдоПроисшествияНовые регионы России
 
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