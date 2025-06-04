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ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками - РИА Новости Крым, 04.06.2025
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ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками
ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками - РИА Новости Крым, 04.06.2025
ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками
Херсонская область находится под массированной атакой ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.06.2025
2025-06-04T23:05
2025-06-04T23:18
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
атаки всу
геническ
происшествия
новые регионы россии
новости
кассетные боеприпасы
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область находится под массированной атакой ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, вечером в среду боевики киевского режима атакуют регион кассетными боеприпасами и беспилотниками.Сальдо добавил, что в Геническом муниципальном округе и близлежащих районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Причины уточняются. Информация о пострадавших уточняется. В регионе работают силы ПВО, добавил глава региона.Днем украинские боевики нанесли массированный удар по городу Алешки. По данным губернатора, под огонь попали районы Центрального рынка и улица Гвардейская. Атака велась с применением дронов и артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, геническ, происшествия, новые регионы россии, новости, кассетные боеприпасы, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками

ВСУ ведут массированный обстрел Херсонской области кассетными боеприпасами и дронами

23:05 04.06.2025 (обновлено: 23:18 04.06.2025)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ ведут массированный обстрел Херсонской области кассетными боеприпасами и дронами
ВСУ ведут массированный обстрел Херсонской области кассетными боеприпасами и дронами
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область находится под массированной атакой ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По его данным, вечером в среду боевики киевского режима атакуют регион кассетными боеприпасами и беспилотниками.

"Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Одновременно продолжается массированная атака беспилотников", - написал он в Telegram.

Сальдо добавил, что в Геническом муниципальном округе и близлежащих районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Причины уточняются.
Информация о пострадавших уточняется. В регионе работают силы ПВО, добавил глава региона.
Днем украинские боевики нанесли массированный удар по городу Алешки. По данным губернатора, под огонь попали районы Центрального рынка и улица Гвардейская. Атака велась с применением дронов и артиллерии.
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Херсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУАтаки ВСУГеническПроисшествияНовые регионы РоссииНовостиКассетные боеприпасыБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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