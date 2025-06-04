https://crimea.ria.ru/20250604/vsu-atakuyut-khersonskuyu-oblast-kassetami-i-bespilotnikami-1146953294.html

ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками

ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками - РИА Новости Крым, 04.06.2025

ВСУ атакуют Херсонскую область "кассетами" и беспилотниками

Херсонская область находится под массированной атакой ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 04.06.2025

2025-06-04T23:05

2025-06-04T23:05

2025-06-04T23:18

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

атаки всу

геническ

происшествия

новые регионы россии

новости

кассетные боеприпасы

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн - РИА Новости Крым. Херсонская область находится под массированной атакой ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По его данным, вечером в среду боевики киевского режима атакуют регион кассетными боеприпасами и беспилотниками.Сальдо добавил, что в Геническом муниципальном округе и близлежащих районах произошло аварийное отключение электроэнергии. Причины уточняются. Информация о пострадавших уточняется. В регионе работают силы ПВО, добавил глава региона.Днем украинские боевики нанесли массированный удар по городу Алешки. По данным губернатора, под огонь попали районы Центрального рынка и улица Гвардейская. Атака велась с применением дронов и артиллерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

геническ

новые регионы россии

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, атаки всу, геническ, происшествия, новые регионы россии, новости, кассетные боеприпасы, беспилотник (бпла, дрон)