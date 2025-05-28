https://crimea.ria.ru/20250528/vsu-udarili-po-zhilym-domam-v-khersonskoy-oblasti--est-postradavshiy-1146773882.html

ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший

ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 28.05.2025

ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший

За минувшие сутки боевики киевского режима нанесли серию ударов по жилым домам Херсонской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.05.2025

2025-05-28T12:44

2025-05-28T12:44

2025-05-28T12:44

херсонская область

владимир сальдо

обстрелы всу

новые регионы россии

алешки

новая каховка

каховка

днепряны

новости

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1c/1146772488_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_368afd99007629dec0d5560230bf3601.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики киевского режима нанесли серию ударов по жилым домам Херсонской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в результате атаки ВСУ без света остались 3,7 тысяч человек в Малой Кардашинке, Ковтунах и частично в Голой Пристани, добавил Сальдо. А в Виноградово Алешкинского округа поврежден частный дом."Также враг обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Малую Лепетиху, Рыбальче, Старую Збурьевку и Обрывки", – добавил глава Херсонской области.27 мая стало известно, что боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина.Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на БрянскОбломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в ПодмосковьеВ Кремле осудили атаки ВСУ по территории России

херсонская область

новые регионы россии

алешки

новая каховка

каховка

днепряны

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, новые регионы россии, алешки, новая каховка, каховка, днепряны, новости, происшествия