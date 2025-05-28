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ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 28.05.2025
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ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший
ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший - РИА Новости Крым, 28.05.2025
ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший
За минувшие сутки боевики киевского режима нанесли серию ударов по жилым домам Херсонской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.05.2025
2025-05-28T12:44
2025-05-28T12:44
херсонская область
владимир сальдо
обстрелы всу
новые регионы россии
алешки
новая каховка
каховка
днепряны
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики киевского режима нанесли серию ударов по жилым домам Херсонской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, в результате атаки ВСУ без света остались 3,7 тысяч человек в Малой Кардашинке, Ковтунах и частично в Голой Пристани, добавил Сальдо. А в Виноградово Алешкинского округа поврежден частный дом."Также враг обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Малую Лепетиху, Рыбальче, Старую Збурьевку и Обрывки", – добавил глава Херсонской области.27 мая стало известно, что боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина.Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жилые многоэтажки повреждены при атаке беспилотников на БрянскОбломки беспилотников ВСУ упали на жилые дома в ПодмосковьеВ Кремле осудили атаки ВСУ по территории России
херсонская область
новые регионы россии
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херсонская область, владимир сальдо, обстрелы всу, новые регионы россии, алешки, новая каховка, каховка, днепряны, новости, происшествия
ВСУ ударили по жилым домам в Херсонской области – есть пострадавший

В Херсонской области при атаках ВСУ ранен мужчина и обесточены 3,7 тысяч человек - Сальдо

12:44 28.05.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия обстрела ВСУ Херсонской области
Последствия обстрела ВСУ Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. За минувшие сутки боевики киевского режима нанесли серию ударов по жилым домам Херсонской области. В результате пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"В Алешках ранения получил мужчина 69 лет. Его доставили в местную больницу. Обстрел противника привел к аварийному отключению электроснабжения в Голопристанском округе", – сказано в сообщении.
Кроме того, в результате атаки ВСУ без света остались 3,7 тысяч человек в Малой Кардашинке, Ковтунах и частично в Голой Пристани, добавил Сальдо. А в Виноградово Алешкинского округа поврежден частный дом.
"Также враг обстрелял Каховку, Новую Каховку, Днепряны, Каиры, Любимовку, Малую Лепетиху, Рыбальче, Старую Збурьевку и Обрывки", – добавил глава Херсонской области.
27 мая стало известно, что боевики ВСУ атаковали беспилотником центральную районную больницу в Алешках Херсонской области, пострадала 85-летняя женщина.
Глава киевского режима Владимир Зеленский пообещал бить вглубь России дальнобойными ракетами и дронами, которые произведут на Украине с привлечением "предпринимательской силы" из Европы.
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Херсонская областьВладимир СальдоОбстрелы ВСУНовые регионы РоссииАлешкиНовая КаховкаКаховкаДнепряныНовостиПроисшествия
 
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