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Двойная атака – на Солнце растет число взрывов
Двойная атака – на Солнце растет число взрывов - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Двойная атака – на Солнце растет число взрывов
Число солнечных взрывов удвоилось за два дня в связи с появлением нового центра вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T18:45
2025-06-19T18:45
2025-06-19T18:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Число солнечных взрывов удвоилось за два дня в связи с появлением нового центра вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По их данным, это связано с появлением из-за горизонта у левого края Солнца новой группы пятен. Еще одно их крупное скопление находится на противоположной стороне солнечного диска. Таким образом два центра активности, расположенные в миллионе км друг от друга, формируют двойной вспышечный ряд."Уровень вспышек пока находится ниже порога M класса, то есть, хотя вспышек много, они относительно небольшие", - утверждают в Лаборатории.По мнению ученых, именно новая группа пятен набирает силу, тогда как старая постепенно угасает. С точки зрения влияния на Землю лучше бы было наоборот, констатируют специалисты, поскольку именно новый центр направлен в сторону нашей планеты.В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2 в зоне максимального влияния на Землю. Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
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новости, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, метеозависимость
Двойная атака – на Солнце растет число взрывов
Число вспышек на Солнце удвоилось за последние двое суток - ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Число солнечных взрывов удвоилось за два дня в связи с появлением нового центра вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
"На Солнце последние двое суток происходит довольно заметный рост вспышечной активности. Еще во вторник, 16 июня, на видимой с Земли стороне было зарегистрировано только 7 вспышек, вчера, 17 июня, их произошло уже 17, включая одну уровня X, а сегодня за полдня — 9 событий", - информируют ученые.
По их данным, это связано с появлением из-за горизонта у левого края Солнца новой группы пятен. Еще одно их крупное скопление находится на противоположной стороне солнечного диска. Таким образом два центра активности, расположенные в миллионе км друг от друга, формируют двойной вспышечный ряд.
"Уровень вспышек пока находится ниже порога M класса, то есть, хотя вспышек много, они относительно небольшие", - утверждают в Лаборатории.
По мнению ученых, именно новая группа пятен набирает силу, тогда как старая постепенно угасает. С точки зрения влияния на Землю лучше бы было наоборот, констатируют специалисты, поскольку именно новый центр направлен в сторону нашей планеты.
В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2
в зоне максимального влияния на Землю. Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая
.
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