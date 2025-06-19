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Двойная атака – на Солнце растет число взрывов

Двойная атака – на Солнце растет число взрывов - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Двойная атака – на Солнце растет число взрывов

Число солнечных взрывов удвоилось за два дня в связи с появлением нового центра вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T18:45

2025-06-19T18:45

2025-06-19T18:45

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метеозависимость

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Число солнечных взрывов удвоилось за два дня в связи с появлением нового центра вспышечной активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.По их данным, это связано с появлением из-за горизонта у левого края Солнца новой группы пятен. Еще одно их крупное скопление находится на противоположной стороне солнечного диска. Таким образом два центра активности, расположенные в миллионе км друг от друга, формируют двойной вспышечный ряд."Уровень вспышек пока находится ниже порога M класса, то есть, хотя вспышек много, они относительно небольшие", - утверждают в Лаборатории.По мнению ученых, именно новая группа пятен набирает силу, тогда как старая постепенно угасает. С точки зрения влияния на Землю лучше бы было наоборот, констатируют специалисты, поскольку именно новый центр направлен в сторону нашей планеты.В ночь на среду на Солнце произошла вспышка уровня X1.2 в зоне максимального влияния на Землю. Предыдущая вспышка высшего балла наблюдалась на Солнце 25 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Магнитные бури: как пережить – совет экспертаВспышки на Солнце: ученые объяснили резкий рост числа магнитных бурьКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, вспышки на солнце, солнце, космос, земля, метеозависимость