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БРИКС по экономическим показателям превзошел G7 - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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БРИКС по экономическим показателям превзошел G7
БРИКС по экономическим показателям превзошел G7 - РИА Новости Крым, 19.06.2025
БРИКС по экономическим показателям превзошел G7
Экономические показатели БРИКС сегодня во многом превосходят G7 (Большой семерки) по паритету покупательной способности на мировом рынке. Об этом на полях ПМЭФ... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T10:18
2025-06-19T10:18
мария захарова
мнения
брикс
сотрудничество
в мире
новости
g7
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Экономические показатели БРИКС сегодня во многом превосходят G7 (Большой семерки) по паритету покупательной способности на мировом рынке. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова пояснила, что в случае БРИКС показатели – не просто экономическая статистика. Это цифры, стоящие за миллиардными аудиториями, за сложными, древними, глубокими культурами, традициями и системами ценностей.Она подчеркнула, что сегодня БРИКС – это один из крупнейших цивилизационных и экономических блоков современности. Его формирование шло на протяжении многих лет.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии заявил, что союз БРИКС по совокупности экономических показателей оставил "Большую семерку" позади и год за годом вырывается вперед.18 июня в Санкт‑Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой РоусеффПервый день ПМЭФ-2025 для Крыма: что достигнутоКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
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Новости
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РИА Новости Крым
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мария захарова, мнения, брикс, сотрудничество, в мире, новости, g7
БРИКС по экономическим показателям превзошел G7

БРИКС является одним из крупнейших цивилизационных и экономических блоков – Захарова

10:18 19.06.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкСимволика БРИКС
Символика БРИКС - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Экономические показатели БРИКС сегодня во многом превосходят G7 (Большой семерки) по паритету покупательной способности на мировом рынке. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В 2024 году доля БРИКС в мировом ВВП достигла рекордных 35,1% по паритету покупательной способности. А это превышает показатель так называемой "семерки" (G7 – ред.) – он составляет 29,9%", – озвучила актуальные цифры Захарова, ссылаясь на данные Министерства финансов РФ.

Захарова пояснила, что в случае БРИКС показатели – не просто экономическая статистика. Это цифры, стоящие за миллиардными аудиториями, за сложными, древними, глубокими культурами, традициями и системами ценностей.
Она подчеркнула, что сегодня БРИКС – это один из крупнейших цивилизационных и экономических блоков современности. Его формирование шло на протяжении многих лет.
"БРИКС – не просто самоназначенный формат. Он формировался столетиями, в некоторых случаях – тысячелетиями. И сегодня этот блок выдал конкретный результат в виде реальных экономических показателей", – заявила Мария Захарова.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии заявил, что союз БРИКС по совокупности экономических показателей оставил "Большую семерку" позади и год за годом вырывается вперед.
18 июня в Санкт‑Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.
На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.
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