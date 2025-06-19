https://crimea.ria.ru/20250619/briks-po-ekonomicheskim-pokazatelyam-prevzoshel-g7-1147339578.html

БРИКС по экономическим показателям превзошел G7

БРИКС по экономическим показателям превзошел G7 - РИА Новости Крым, 19.06.2025

БРИКС по экономическим показателям превзошел G7

Экономические показатели БРИКС сегодня во многом превосходят G7 (Большой семерки) по паритету покупательной способности на мировом рынке. Об этом на полях ПМЭФ... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T10:18

2025-06-19T10:18

2025-06-19T10:18

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Экономические показатели БРИКС сегодня во многом превосходят G7 (Большой семерки) по паритету покупательной способности на мировом рынке. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Захарова пояснила, что в случае БРИКС показатели – не просто экономическая статистика. Это цифры, стоящие за миллиардными аудиториями, за сложными, древними, глубокими культурами, традициями и системами ценностей.Она подчеркнула, что сегодня БРИКС – это один из крупнейших цивилизационных и экономических блоков современности. Его формирование шло на протяжении многих лет.Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии заявил, что союз БРИКС по совокупности экономических показателей оставил "Большую семерку" позади и год за годом вырывается вперед.18 июня в Санкт‑Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира.На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой РоусеффПервый день ПМЭФ-2025 для Крыма: что достигнутоКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, мнения, брикс, сотрудничество, в мире, новости, g7