https://crimea.ria.ru/20250618/putin-vstretilsya-s-glavoy-novogo-banka-razvitiya-briks-dilmoy-rouseff-1147331187.html

Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф

Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф

Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T20:17

2025-06-18T20:17

2025-06-18T20:17

владимир путин (политик)

экономика

пмэф

брикс

политика

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/12/1147331069_0:21:3027:1723_1920x0_80_0_0_c6dbcbcbb3904bccd382309265e89f5a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.Российский лидер поздравил Роусефф с переизбранием на должность руководителя НБР. По его словам, это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают работу его главы. В частности, отметил Путин, за последнее время НРБ одобрено и профинансировано 120 проектов на 39 миллиардов долларов.Дилма Роуссефф поблагодарила российского лидера за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР. Она также сообщила, что две страны уже были выбраны в качестве членов банка – Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении.18 июня в Санкт‑Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира .На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), экономика, пмэф, брикс, политика, россия, новости