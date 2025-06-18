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Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф
Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф
Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой... РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T20:17
2025-06-18T20:17
2025-06-18T20:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.Российский лидер поздравил Роусефф с переизбранием на должность руководителя НБР. По его словам, это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают работу его главы. В частности, отметил Путин, за последнее время НРБ одобрено и профинансировано 120 проектов на 39 миллиардов долларов.Дилма Роуссефф поблагодарила российского лидера за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР. Она также сообщила, что две страны уже были выбраны в качестве членов банка – Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении.18 июня в Санкт‑Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира .На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), экономика, пмэф, брикс, политика, россия, новости
Путин встретился с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роусефф
Новый банк развития БРИКС одобрил 120 проектов на 39 млрд долларов – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума встретился с президентом Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф.
Российский лидер поздравил Роусефф с переизбранием на должность руководителя НБР. По его словам, это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают работу его главы. В частности, отметил Путин, за последнее время НРБ одобрено и профинансировано 120 проектов на 39 миллиардов долларов.
"Безусловно, есть и вопросы, которые требуют особого внимания. Имею в виду и расширение возможностей расчетов в национальных валютах, и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций... Очень рассчитываю на то, что мы будем совместно работать по этим направлениям", - сказал президент России.
Дилма Роуссефф поблагодарила российского лидера за поддержку в ее переизбрании на должность главы НБР. Она также сообщила, что две страны уже были выбраны в качестве членов банка – Узбекистан и Колумбия. Заявки двух стран, Эфиопии и Индонезии, находятся на рассмотрении.
18 июня в Санкт‑Петербурге стартовал XXVIII Петербургский международный экономический форум
. В этом году в мероприятии участвуют более 20 тысяч представителей из 140 стран мира .
На полях форума пройдет более 150 мероприятий. Главная тема форума в этом году – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Президент России Владимир Путин на полях ПМЭФ проведет несколько встреч и примет участие в различных мероприятиях.
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