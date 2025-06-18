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Первый день ПМЭФ-2025: Крым подписал два соглашения и шесть меморандумов

Первый день ПМЭФ-2025: Крым подписал два соглашения и шесть меморандумов - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Первый день ПМЭФ-2025: Крым подписал два соглашения и шесть меморандумов

В рамках первого дня работы Петербургского международного экономического форума Крым заключил инвестиционные соглашения в сфере туризма и аграрном секторе. Об... РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T18:02

2025-06-18T18:02

2025-06-18T18:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня – РИА Новости Крым. В рамках первого дня работы Петербургского международного экономического форума Крым заключил инвестиционные соглашения в сфере туризма и аграрном секторе. Об этом заявила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.Среди проектов – строительство гостинично-оздоровительных комплексов в Саксом районе. Общий объем инвестиций в эти проекты составит 20 млрд рублей: 14 млрд – в Новофедоровке и еще 6 млрд – в городе Саки.Не менее значимыми стали инвестиции в аграрный сектор. Подписаны меморандумы о строительстве двух молочно-товарных комплексов в Первомайском и Раздольненском районах. Суммарный объем вложений – более 5,4 млрд рублей. Хозяйства рассчитаны на содержание 9,8 тысячи голов крупного рогатого скота.Благодаря новым фермам республика сможет приблизиться к полному обеспечению населения молочной продукцией, уверена Ирина Кивико. На данный момент спрос определяется объемом в 617,3 тысяч тонн в год в пересчете на молоко-сырье.Также крымская делегация приняла участие в ряде деловых мероприятий форума, включая панельные дискуссии и тематические сессии по актуальным вопросам.Ранее председатель Государственного Совета РК Владимир Константинов сообщал, что в рамках Петербургского международного экономического форума планируется подписание двух инвестиционных соглашений и шести меморандумов о сотрудничестве. Общий объем предполагаемых вложений составит 67,94 миллиарда рублей.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) открылся в среду в центре "Экспофорум". В этом году он пройдет под девизом "Общие ценности – основа роста в многополярном мире". Деловая программа ПМЭФ-2025 объединит более 150 мероприятий, охватывающих широкий круг тем – от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и укрепления гуманитарных связей. Участие в Петербургском экономическом форуме в этом году подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Первомайском районе Крыма построят молочно-товарный комплексКрым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВОУчастие в ПМЭФ примут 20 тысяч представителей из 140 стран мира

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, пмэф, крым, инвестиции, экономика, экономика крыма, ирина кивико, новости крыма