https://crimea.ria.ru/20250618/krym-na-pmef-podelilsya-opytom-podderzhki-biznesa-i-veteranov-svo-1147310466.html

Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО

Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 18.06.2025

Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО

На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации. Об РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T11:28

2025-06-18T11:28

2025-06-18T11:28

пмэф

ирина кивико

помощь бойцам сво

бизнес

крымский бизнес

минэкономразвития крыма

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111830/76/1118307693_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_db3ac9060101ee2719bed02348251870.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По ее словам, в Крыму особое внимание уделяется поддержке участников спецоперации, возвращающихся к мирной жизни. С 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа "СВОе дело", ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность."Программа включает четыре модуля, и мы постоянно совершенствуем модуль психологического сопровождения участников", – отметила Кивико.Она отметила, что 10 консультантов Центра "Мой бизнес" обучились по программе "Предоставление услуг и оказание ситуативной помощи инвалидам", чтобы сопровождать ветеранов СВО и членов их семей, занимающихся бизнесом.Кроме того, для активной интеграции ветеранов СВО в бизнес в Крыму формируются институты наставничества при Координационных советах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, добавила Кивико.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".* форма занятости, при которой специалисты используют онлайн-платформы для поиска клиентов, коммуникации с ними и выполнения задач или для продажи товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативовНе роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, ирина кивико, помощь бойцам сво, бизнес, крымский бизнес, минэкономразвития крыма, крым, общество