https://crimea.ria.ru/20250618/krym-na-pmef-podelilsya-opytom-podderzhki-biznesa-i-veteranov-svo-1147310466.html
Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО - РИА Новости Крым, 18.06.2025
Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации. Об РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T11:28
2025-06-18T11:28
2025-06-18T11:28
пмэф
ирина кивико
помощь бойцам сво
бизнес
крымский бизнес
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) представили крымский опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.По ее словам, в Крыму особое внимание уделяется поддержке участников спецоперации, возвращающихся к мирной жизни. С 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа "СВОе дело", ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность."Программа включает четыре модуля, и мы постоянно совершенствуем модуль психологического сопровождения участников", – отметила Кивико.Она отметила, что 10 консультантов Центра "Мой бизнес" обучились по программе "Предоставление услуг и оказание ситуативной помощи инвалидам", чтобы сопровождать ветеранов СВО и членов их семей, занимающихся бизнесом.Кроме того, для активной интеграции ветеранов СВО в бизнес в Крыму формируются институты наставничества при Координационных советах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, добавила Кивико.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".* форма занятости, при которой специалисты используют онлайн-платформы для поиска клиентов, коммуникации с ними и выполнения задач или для продажи товаров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ветераны СВО смогут стать участниками жилищно-строительных кооперативовНе роскошь, а друг и реабилитолог: в Крыму бойцам СВО дали внедорожники Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пмэф, ирина кивико, помощь бойцам сво, бизнес, крымский бизнес, минэкономразвития крыма, крым, общество
Крым на ПМЭФ поделился опытом поддержки бизнеса и ветеранов СВО
Крым на ПМЭФ представил опыт поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым.
На площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025
) представили крымский опыт
поддержки социального бизнеса и ветеранов спецоперации. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Крыма Ирина Кивико.
По ее словам, в Крыму особое внимание уделяется поддержке участников спецоперации, возвращающихся к мирной жизни. С 2023 года в республике реализуется полноформатная обучающая программа "СВОе дело
", ориентированная на ветеранов СВО и членов их семей, желающих начать предпринимательскую деятельность.
"Программа включает четыре модуля, и мы постоянно совершенствуем модуль психологического сопровождения участников", – отметила Кивико.
В рамках программы обучение прошли 115 участников и около 25% из них стали предпринимателями. Помимо маркетинговых услуг, Центр "Мой бизнес" разрабатывает новые продукты. Например, интернет-сервис "За Дело", который обеспечит платформенную занятость* ветеранам СВО, рассказала министр финансов Крыма.
Она отметила, что 10 консультантов Центра "Мой бизнес" обучились по программе "Предоставление услуг и оказание ситуативной помощи инвалидам", чтобы сопровождать ветеранов СВО и членов их семей, занимающихся бизнесом.
Кроме того, для активной интеграции ветеранов СВО в бизнес в Крыму формируются институты наставничества при Координационных советах по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, добавила Кивико.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".
* форма занятости, при которой специалисты используют онлайн-платформы для поиска клиентов, коммуникации с ними и выполнения задач или для продажи товаров.
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