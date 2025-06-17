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До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется
До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется - РИА Новости Крым, 17.06.2025
До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется
Оставшиеся июньские дни в Крыму не принесут устойчивой жары и не поспособствует быстрому прогреву моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T20:05
2025-06-17T20:05
2025-06-17T20:11
радио "спутник в крыму"
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крым
новости крыма
температура морской воды в крыму
курортный сезон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Оставшиеся июньские дни в Крыму не принесут устойчивой жары и не поспособствует быстрому прогреву моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам эксперта, до конца месяца температура воздуха останется умеренной, а вода – прохладной."Июнь, по всей видимости, до конца какой-то жарой или зноем баловать нас не будет", – отметил он.По его словам, море может прогреться до более комфортных температур не раньше последней декады июня, если дневная температура стабилизируется в районе +25…+30 градусов.Тем не менее, настоящая неделя остается под влиянием циклона: местами пройдут кратковременные дожди, но будет тепло и в целом комфортно.На радость крымчан, Тишковец прогнозирует прекращение осадков в субботу, однако, вместе с тем – ощутимое похолодание. Днем до 24 градусов тепла, а ночью +10…+15.В воскресенье, по словам эксперта, возможна внутримассовая облачность и локальные дожди, однако, "они особо погоды не испортят", и воздух прогреется до +20…+25 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристовВ Севастополе введен особый противопожарный режимПогодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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евгений тишковец, центр погоды "фобос", погода в крыму, крым, новости крыма, температура морской воды в крыму, курортный сезон
До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется
До конца июня жары в Крыму не будет и море быстро не прогреется – ФОБОС
20:05 17.06.2025 (обновлено: 20:11 17.06.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым.
Оставшиеся июньские дни в Крыму не принесут устойчивой жары и не поспособствует быстрому прогреву моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По словам эксперта, до конца месяца температура воздуха останется умеренной, а вода – прохладной.
"Июнь, по всей видимости, до конца какой-то жарой или зноем баловать нас не будет", – отметил он.
Температура Черного моря будет колебаться от 15 до 19 градусов тепла. По последним данным эксперта, сейчас на побережье Алушты около 15 градусов, в Евпатории – 14, в Ялте – 19 и в Севастополе – 20. Теплее всего в районе Керченского пролива и в Азовском море – до 22 градусов.
По его словам, море может прогреться до более комфортных температур не раньше последней декады июня, если дневная температура стабилизируется в районе +25…+30 градусов.
Тем не менее, настоящая неделя остается под влиянием циклона
: местами пройдут кратковременные дожди, но будет тепло и в целом комфортно.
На радость крымчан, Тишковец прогнозирует прекращение осадков в субботу, однако, вместе с тем – ощутимое похолодание. Днем до 24 градусов тепла, а ночью +10…+15.
В воскресенье, по словам эксперта, возможна внутримассовая облачность и локальные дожди, однако, "они особо погоды не испортят", и воздух прогреется до +20…+25 градусов.
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