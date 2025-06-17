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До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется

До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется - РИА Новости Крым, 17.06.2025

До конца июня жары в Крыму не будет и море не прогреется

Оставшиеся июньские дни в Крыму не принесут устойчивой жары и не поспособствует быстрому прогреву моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T20:05

2025-06-17T20:05

2025-06-17T20:11

радио "спутник в крыму"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. Оставшиеся июньские дни в Крыму не принесут устойчивой жары и не поспособствует быстрому прогреву моря. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По словам эксперта, до конца месяца температура воздуха останется умеренной, а вода – прохладной."Июнь, по всей видимости, до конца какой-то жарой или зноем баловать нас не будет", – отметил он.По его словам, море может прогреться до более комфортных температур не раньше последней декады июня, если дневная температура стабилизируется в районе +25…+30 градусов.Тем не менее, настоящая неделя остается под влиянием циклона: местами пройдут кратковременные дожди, но будет тепло и в целом комфортно.На радость крымчан, Тишковец прогнозирует прекращение осадков в субботу, однако, вместе с тем – ощутимое похолодание. Днем до 24 градусов тепла, а ночью +10…+15.В воскресенье, по словам эксперта, возможна внутримассовая облачность и локальные дожди, однако, "они особо погоды не испортят", и воздух прогреется до +20…+25 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Погода в Сочи портится – пляжи курорта закрыты для туристовВ Севастополе введен особый противопожарный режимПогодный апокалипсис в Сочи: дойдет ли шторм в Крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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