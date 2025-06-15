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Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 15.06.2025
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Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю
Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю - РИА Новости Крым, 15.06.2025
Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю
На территории Крыма в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды с дождями, грозами и ветром. Об этом свидетельствуют данные крымского... РИА Новости Крым, 15.06.2025
2025-06-15T19:17
2025-06-15T19:17
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На территории Крыма в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды с дождями, грозами и ветром. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.В понедельник, 16 июня, ночью ожидается от 10 до 15 градусов выше нуля, а днем – до +20… +25. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.Во вторник, 17 июня, погода останется дождливой. Температура ночью +12… +17 градусов, днем – от 23 до 27 градусов тепла. Ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду.Ночью в среду, 18 июня, синоптики прогнозируют от 14 до 18 градусов выше нуля, а днем значения термометров поднимутся до 29 градусов. Ожидаются осадки и грозы. Ветер по-прежнему 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.19 июня ожидается переменная облачность, дожди преимущественно в ночные часы. Днем осадков не предвидится. В дневные часы температура поднимется до 27 градусов тепла. Ветер усилится, от 9 до 14 метров в секунду.Погода начнет стабилизироваться к пятнице, 20 июня. Однако, в гидрометцентре не исключают вероятность кратковременных дождей. Температура днем составит от +22… до +27 градусов. Ветер 9-14 м/с.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, новости крыма, крым
Дожди с грозами и шквалы – прогноз погоды в Крыму на неделю

В Крыму на неделе местами пройдут сильные дожди с грозами

19:17 15.06.2025
 
© РИА Новости КрымОблака
Облака - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. На территории Крыма в ближайшие дни сохранится неустойчивый характер погоды с дождями, грозами и ветром. Об этом свидетельствуют данные крымского гидрометцентра.
Синоптики предупреждают о вероятности сильных осадков и штормовом усилении ветра, особенно в южных и восточных районах полуострова.
В понедельник, 16 июня, ночью ожидается от 10 до 15 градусов выше нуля, а днем – до +20… +25. Возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.
Во вторник, 17 июня, погода останется дождливой. Температура ночью +12… +17 градусов, днем – от 23 до 27 градусов тепла. Ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду.
Ночью в среду, 18 июня, синоптики прогнозируют от 14 до 18 градусов выше нуля, а днем значения термометров поднимутся до 29 градусов. Ожидаются осадки и грозы. Ветер по-прежнему 7-12 метров в секунду, местами порывы до 17 м/с.
19 июня ожидается переменная облачность, дожди преимущественно в ночные часы. Днем осадков не предвидится. В дневные часы температура поднимется до 27 градусов тепла. Ветер усилится, от 9 до 14 метров в секунду.
Погода начнет стабилизироваться к пятнице, 20 июня. Однако, в гидрометцентре не исключают вероятность кратковременных дождей. Температура днем составит от +22… до +27 градусов. Ветер 9-14 м/с.
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