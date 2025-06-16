https://crimea.ria.ru/20250616/v-rf-delat-snimki-kosmosa-budut-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta-1147248750.html

В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта

В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 16.06.2025

В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта

В России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T11:47

2025-06-16T11:47

2025-06-16T11:46

искусственный интеллект

денис мантуров

космос

общественная организация "россия без долгов"

наука и технологии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111506/92/1115069294_0:2:966:545_1920x0_80_0_0_6598c58cddd076f6f71a0192d5929e80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества. Об этом РИА Новости сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).Без помощи искусственного интеллекта развивать многоспутниковые группировки будет сложно, добавил собеседник. По этой причине искусственный интеллект уже помогает выполнять задачи как "Роскосмоса", так и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками.Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 18-21 июня в Санкт-Петербурге.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботамиДля безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюденияВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологи

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

искусственный интеллект, денис мантуров, космос, общественная организация "россия без долгов" , наука и технологии, новости