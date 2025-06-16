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В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта - РИА Новости Крым, 16.06.2025
В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта
В России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T11:47
2025-06-16T11:46
искусственный интеллект
денис мантуров
космос
общественная организация "россия без долгов"
наука и технологии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества. Об этом РИА Новости сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).Без помощи искусственного интеллекта развивать многоспутниковые группировки будет сложно, добавил собеседник. По этой причине искусственный интеллект уже помогает выполнять задачи как "Роскосмоса", так и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками.Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 18-21 июня в Санкт-Петербурге.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия запатентовала космическую платформу-дрон с роботамиДля безопасности Крыма внедрят систему интеллектуального видеонаблюденияВ Крыму исследуют древности с помощью ИИ - археологи
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искусственный интеллект, денис мантуров, космос, общественная организация "россия без долгов" , наука и технологии, новости
В РФ делать снимки космоса будут с помощью искусственного интеллекта

Мантуров: ИИ будут применять для получения высококачественных снимков космоса

11:47 16.06.2025
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / AlexmitТемная материя
Темная материя
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / Alexmit
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. В России при помощи искусственного интеллекта планируют получать снимки от спутников дистанционного зондирования Земли более высокого уровня качества. Об этом РИА Новости сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
"Искусственный интеллект будет использоваться для более качественного снимка от спутников дистанционного зондирования Земли для выполнения тех задач, которые есть у сегодняшних потребителей. В том числе для связных спутников, для обеспечения более точной связи", - отметил он.
Без помощи искусственного интеллекта развивать многоспутниковые группировки будет сложно, добавил собеседник. По этой причине искусственный интеллект уже помогает выполнять задачи как "Роскосмоса", так и частных операторов по управлению многоспутниковыми группировками.
Петербургский международный экономический форум пройдет в период с 18-21 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что искусственный интеллект необходимо широко внедрять в вооружение и военную технику.
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Искусственный интеллектДенис МантуровкосмосОбщественная организация "Россия без долгов"Наука и технологииНовости
 
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