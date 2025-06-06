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Россия запатентовала технологию запуска дронов из космоса - РИА Новости Крым, 06.06.2025
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Россия запатентовала технологию запуска дронов из космоса
Россия запатентовала технологию запуска дронов из космоса - РИА Новости Крым, 06.06.2025
Россия запатентовала технологию запуска дронов из космоса
Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции, она будет реализована на Российской орбитальной станции. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 06.06.2025
2025-06-06T17:19
2025-06-06T17:19
денис мантуров
космос
беспилотник (бпла, дрон)
новости
наука и технологии
россия
безопасность
нацпроекты в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции, она будет реализована на Российской орбитальной станции. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента страны Владимира Путина.Он также сообщил, что в рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику.Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года" направлен на глубокую модернизацию космической инфраструктуры страны.Основные задачи нацпроекта: нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов; запустить конвейерное производство спутников с целью увеличения их выпуска до 250 единиц в год; развить проекты фундаментального научного назначения и повысить квалификацию кадров в космической отрасли. telesputnik.ruНа мероприятия обновленного нацпроекта по космосу предлагается выделить из федерального бюджета около 4,4 трлн рублей до 2036 года, в том числе 1,7 трлн рублей в течение ближайших шести лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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денис мантуров, космос, беспилотник (бпла, дрон), новости, наука и технологии, россия, безопасность, нацпроекты в россии
Россия запатентовала технологию запуска дронов из космоса

Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции - Мантуров

17:19 06.06.2025
 
© Фото: Роскосмос/Сергей ВолковФото с борта МКС
Фото с борта МКС
© Фото: Роскосмос/Сергей Волков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции, она будет реализована на Российской орбитальной станции. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента страны Владимира Путина.
"Мы должны к 2030 году модуль за модулем обеспечить плановый переход к собственной орбитальной станции. Она станет первой в мире платформой-дроном, оснащенной роботами для своего обслуживания. Это запатентованное решение Российской Федерации", - сказал Мантуров в докладе президенту о реализации нацпроекта по космосу.
Он также сообщил, что в рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику.
Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года" направлен на глубокую модернизацию космической инфраструктуры страны.
Основные задачи нацпроекта: нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов; запустить конвейерное производство спутников с целью увеличения их выпуска до 250 единиц в год; развить проекты фундаментального научного назначения и повысить квалификацию кадров в космической отрасли. telesputnik.ru
На мероприятия обновленного нацпроекта по космосу предлагается выделить из федерального бюджета около 4,4 трлн рублей до 2036 года, в том числе 1,7 трлн рублей в течение ближайших шести лет.
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Денис МантуровкосмосБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНаука и технологииРоссияБезопасностьНацпроекты в России
 
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