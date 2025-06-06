https://crimea.ria.ru/20250606/rossiya-zapatentovala-tekhnologiyu-zapuska-dronov-iz-kosmosa-1147006593.html

Россия запатентовала технологию запуска дронов из космоса

Россия запатентовала технологию запуска дронов из космоса - РИА Новости Крым, 06.06.2025

Россия запатентовала технологию запуска дронов из космоса

Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции, она будет реализована на Российской орбитальной станции. Об этом сообщил первый... РИА Новости Крым, 06.06.2025

2025-06-06T17:19

2025-06-06T17:19

2025-06-06T17:19

денис мантуров

космос

беспилотник (бпла, дрон)

новости

наука и технологии

россия

безопасность

нацпроекты в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Россия запатентовала технологию запуска дронов с космической станции, она будет реализована на Российской орбитальной станции. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам под руководством президента страны Владимира Путина.Он также сообщил, что в рамках нацпроекта по космосу планируется увеличить число российских спутников и к 2030 году покрыть стабильными каналами связи всю территорию страны, включая Арктику.Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации на период до 2030 года и перспективу до 2036 года" направлен на глубокую модернизацию космической инфраструктуры страны.Основные задачи нацпроекта: нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов; запустить конвейерное производство спутников с целью увеличения их выпуска до 250 единиц в год; развить проекты фундаментального научного назначения и повысить квалификацию кадров в космической отрасли. telesputnik.ruНа мероприятия обновленного нацпроекта по космосу предлагается выделить из федерального бюджета около 4,4 трлн рублей до 2036 года, в том числе 1,7 трлн рублей в течение ближайших шести лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250606/na-natsproekty-v-rf-potratyat-53-trilliona-rubley-do-2030-goda-1147005641.html

космос

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, космос, беспилотник (бпла, дрон), новости, наука и технологии, россия, безопасность, нацпроекты в россии