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"Флагман детского отдыха": Мишустин поздравил "Артек" со 100-летием - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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"Флагман детского отдыха": Мишустин поздравил "Артек" со 100-летием
"Флагман детского отдыха": Мишустин поздравил "Артек" со 100-летием - РИА Новости Крым, 16.06.2025
"Флагман детского отдыха": Мишустин поздравил "Артек" со 100-летием
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравление по случаю 100-летия международного детского центра "Артек", в котором подчеркнул его... РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T19:07
2025-06-16T19:07
михаил мишустин
правительство россии
мдц "артек"
100-летие "артека"
праздники и памятные даты
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравление по случаю 100-летия международного детского центра "Артек", в котором подчеркнул его уникальную роль в воспитании молодежи и развитии системы детского отдыха в стране. Обращение размещено в официальном Тelegram-канале правительства.По словам Мишустина, сегодня "Артек" по праву считается флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, а его популярность продолжает расти. Ежегодно тысячи детей из России и других стран стремятся попасть в лагерь, где созданы современные условия для всестороннего развития."Здесь сформирована современная образовательная среда, сочетающая лучшие педагогические традиции с инновационными методиками и технологиями", – отметил глава кабмина.Мишустин также подчеркнул, что "Артек" не просто место отдыха, а особая атмосфера, где каждый ребенок чувствует себя частью большой дружной семьи, может раскрыть таланты, получить знания, найти друзей и научиться уважать культурное наследие многонациональной России.Особую благодарность премьер-министр выразил педагогам, вожатым, наставникам и сотрудникам центра, подчеркнул их высокий профессионализм и вклад в формирование личности будущих поколений."Ваш труд – это вклад в будущее России, которое будут строить ваши воспитанники. Желаю коллективу "Артека" дальнейших успехов в реализации масштабных проектов, крепкого здоровья и благополучия", – говорится в завершении поздравления.Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925 года.Ранее Президент России Владимир Путин назвал"Артек" "символом счастливого детства". Он отметил, что сегодня "Артек" не только сохраняет, но и приумножает свои традиции, оставаясь одним из крупнейших и наиболее уважаемых детских центров в мире.В "Артеке" строится будущее России, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летиемПутин наградил директора и сотрудников "Артека"В "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
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РИА Новости Крым
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михаил мишустин, правительство россии, мдц "артек", 100-летие "артека", праздники и памятные даты, новости крыма
"Флагман детского отдыха": Мишустин поздравил "Артек" со 100-летием

"Артек" стал флагманом детского отдыха и вкладом в будущее России – Мишустин

19:07 16.06.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин направил поздравление по случаю 100-летия международного детского центра "Артек", в котором подчеркнул его уникальную роль в воспитании молодежи и развитии системы детского отдыха в стране. Обращение размещено в официальном Тelegram-канале правительства.
"За вековую историю, насыщенную яркими событиями, палаточный лагерь на берегу моря стал крупнейшим международным центром, воспитал не одно поколение активных, целеустремленных юных граждан", – говорится в поздравлении премьер-министра.
По словам Мишустина, сегодня "Артек" по праву считается флагманом в сфере детского отдыха и оздоровления, а его популярность продолжает расти. Ежегодно тысячи детей из России и других стран стремятся попасть в лагерь, где созданы современные условия для всестороннего развития.
"Здесь сформирована современная образовательная среда, сочетающая лучшие педагогические традиции с инновационными методиками и технологиями", – отметил глава кабмина.
Мишустин также подчеркнул, что "Артек" не просто место отдыха, а особая атмосфера, где каждый ребенок чувствует себя частью большой дружной семьи, может раскрыть таланты, получить знания, найти друзей и научиться уважать культурное наследие многонациональной России.
Особую благодарность премьер-министр выразил педагогам, вожатым, наставникам и сотрудникам центра, подчеркнул их высокий профессионализм и вклад в формирование личности будущих поколений.
"Ваш труд – это вклад в будущее России, которое будут строить ваши воспитанники. Желаю коллективу "Артека" дальнейших успехов в реализации масштабных проектов, крепкого здоровья и благополучия", – говорится в завершении поздравления.
Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925 года.
Ранее Президент России Владимир Путин назвал"Артек" "символом счастливого детства". Он отметил, что сегодня "Артек" не только сохраняет, но и приумножает свои традиции, оставаясь одним из крупнейших и наиболее уважаемых детских центров в мире.
В "Артеке" строится будущее России, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России.
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Михаил МишустинПравительство РоссииМДЦ "Артек"100-летие "Артека"Праздники и памятные датыНовости Крыма
 
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