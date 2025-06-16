https://crimea.ria.ru/20250616/simvol-schastlivogo-detstva-putin-pozdravil-artek-so-100-letiem-1147265283.html

"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием

"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием - РИА Новости Крым, 16.06.2025

"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летием. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Кремля. РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T18:24

2025-06-16T18:24

2025-06-16T18:24

владимир путин (политик)

россия

мдц "артек"

100-летие "артека"

праздники и памятные даты

общество

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летием. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Кремля.Путин подчеркнул, что "Артек" воспитывал поколения школьников, помогая им поверить в себя, раскрыть таланты, научиться ценить товарищество, совместное творчество и командный дух. Особую роль, по словам президента, сыграли встречи артековцев с выдающимися личностями – писателями, космонавтами, общественными деятелями, олимпийцами и военачальниками.Президент отметил, что сегодня "Артек" не только сохраняет, но и приумножает свои традиции, оставаясь одним из крупнейших и наиболее уважаемых детских центров в мире. Современный лагерь стал площадкой для реализации масштабных проектов, в том числе – финала всероссийского конкурса "Большая перемена"."Сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы этот детский лагерь буквально преобразился, стал современной, устремленной в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе, заняться спортом или искусством, освоить новые технологии, поучаствовать в туристических походах, экскурсиях, мастер-классах", – отметил Путин.Глава государства выразил особую благодарность воспитателям, вожатым, педагогам, медикам и всем, кто на протяжении десятилетий вкладывал силы в развитие лагеря.Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925 года. Слова поздравлений звучат в этот день отовсюду. Лагерь уже поздравили председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Херсонской области Владимир Сальдо и многие другие.В "Артеке" строится будущее России, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил директора и сотрудников "Артека"Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравленияВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Владимир Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем "Артек" был и остаётся одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Президент Владимир Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем. 2025-06-16T18:24 true PT3M11S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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