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"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием - РИА Новости Крым, 16.06.2025
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"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием
"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием - РИА Новости Крым, 16.06.2025
"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием
Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летием. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Кремля. РИА Новости Крым, 16.06.2025
2025-06-16T18:24
2025-06-16T18:24
владимир путин (политик)
россия
мдц "артек"
100-летие "артека"
праздники и памятные даты
общество
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летием. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Кремля.Путин подчеркнул, что "Артек" воспитывал поколения школьников, помогая им поверить в себя, раскрыть таланты, научиться ценить товарищество, совместное творчество и командный дух. Особую роль, по словам президента, сыграли встречи артековцев с выдающимися личностями – писателями, космонавтами, общественными деятелями, олимпийцами и военачальниками.Президент отметил, что сегодня "Артек" не только сохраняет, но и приумножает свои традиции, оставаясь одним из крупнейших и наиболее уважаемых детских центров в мире. Современный лагерь стал площадкой для реализации масштабных проектов, в том числе – финала всероссийского конкурса "Большая перемена"."Сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы этот детский лагерь буквально преобразился, стал современной, устремленной в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе, заняться спортом или искусством, освоить новые технологии, поучаствовать в туристических походах, экскурсиях, мастер-классах", – отметил Путин.Глава государства выразил особую благодарность воспитателям, вожатым, педагогам, медикам и всем, кто на протяжении десятилетий вкладывал силы в развитие лагеря.Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925 года. Слова поздравлений звучат в этот день отовсюду. Лагерь уже поздравили председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Херсонской области Владимир Сальдо и многие другие.В "Артеке" строится будущее России, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил директора и сотрудников "Артека"Дружить, мечтать и побеждать: "Артек" принимает поздравленияВ "Артеке" достроили два новых корпуса на 1000 мест
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Владимир Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем
"Артек" был и остаётся одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы. Президент Владимир Путин поздравил "Артек" со 100-летним юбилеем.
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владимир путин (политик), россия, мдц "артек", 100-летие "артека", праздники и памятные даты, общество, новости крыма, видео
"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летием. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Кремля.
2025-06-16T18:24
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"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием

Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летиним юбилеем

18:24 16.06.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летием. Видеообращение опубликовано в Telegram-канале Кремля.
"Столетие Международного детского центра "Артек" – это значимое событие для всей России. Первый в отечественной истории лагерь для отдыха и оздоровления школьников, он был и остается одним из главных символов счастливого детства и крепкой дружбы", – сказал глава государства.
Путин подчеркнул, что "Артек" воспитывал поколения школьников, помогая им поверить в себя, раскрыть таланты, научиться ценить товарищество, совместное творчество и командный дух. Особую роль, по словам президента, сыграли встречи артековцев с выдающимися личностями – писателями, космонавтами, общественными деятелями, олимпийцами и военачальниками.
Президент отметил, что сегодня "Артек" не только сохраняет, но и приумножает свои традиции, оставаясь одним из крупнейших и наиболее уважаемых детских центров в мире. Современный лагерь стал площадкой для реализации масштабных проектов, в том числе – финала всероссийского конкурса "Большая перемена".
"Сохраняя свою неповторимую атмосферу, за последние годы этот детский лагерь буквально преобразился, стал современной, устремленной в будущее площадкой, где каждый может найти себе дело по душе, заняться спортом или искусством, освоить новые технологии, поучаствовать в туристических походах, экскурсиях, мастер-классах", – отметил Путин.
Глава государства выразил особую благодарность воспитателям, вожатым, педагогам, медикам и всем, кто на протяжении десятилетий вкладывал силы в развитие лагеря.

"Поздравляю все поколения артековцев со знаменательным юбилеем и желаю больших успехов во всех начинаниях. С Днем рождения легендарный, всегда юный, радостный и неповторимый "Артек", – заключил президент.

Международный детский центр "Артек" 16 июня отмечает столетний юбилей. Самый знаменитый лагерь России впервые гостеприимно распахнул свои двери 16 июня 1925 года. Слова поздравлений звучат в этот день отовсюду. Лагерь уже поздравили председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Херсонской области Владимир Сальдо и многие другие.
В "Артеке" строится будущее России, заявил ранее глава Крыма Сергей Аксенов в поздравительном сообщении по случаю юбилея Международного детского центра. Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что в истории "Артека", как в зеркале, отражается вся вековая история России.
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Владимир Путин (политик)РоссияМДЦ "Артек"100-летие "Артека"Праздники и памятные датыОбществоНовости Крыма
 
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