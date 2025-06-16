https://crimea.ria.ru/20250616/chtoby-pomnili-geroi-arteka-raznykh-natsionalnostey-i-sudeb-1147200302.html

Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб

Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб - РИА Новости Крым, 16.06.2025

Чтобы помнили: герои "Артека" разных национальностей и судеб

Детские голоса нам морем, смех, заглушаемый шумом волн… Это "Артек" – страна счастливого детства, огромный детский лагерь, ставший символом страны. Но есть... РИА Новости Крым, 16.06.2025

2025-06-16T06:45

2025-06-16T06:45

2025-06-16T06:45

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Детские голоса нам морем, смех, заглушаемый шумом волн… Это "Артек" – страна счастливого детства, огромный детский лагерь, ставший символом страны. Но есть здесь уголок, где почти всегда тихо, потому что там каждый взрослый задумывается, где кончается детство, а каждый артековец поневоле сравнивает себя с девчонками и мальчишками, которые здесь отдыхали более 85 лет назад. Аллея героев. Белые бюсты, строгие лица, отголоски подвига – в каждом.Из лагеря – в партизаны и подпольщикиМария Стенина из Свердловска – отличница. Неделю длилось ее путешествие с родины к заветному морю. 21 июня 1941 года она и другие дети приехали в Крым. А завтра была война.За некоторыми пионерами почти сразу же приехали родители, а некоторых детей в спешном порядке через несколько дней эвакуировали домой. Состав, в котором ехала Мария, разбомбили, дети разбежались кто куда. 12-летняя Маша самостоятельно добралась до деревни, уже занятой немцами, а затем ее забрали к себе партизаны. Так Мария Стенина стала разведчицей: под видом ребенка и с другим именем, якобы играя, она считала солдат и вооружение вермахта, места их расположения. Обо всем докладывала партизанам. В 13 лет Маша имела "Медаль партизана III Степени", "Орден Славы III Степени" и… седые волосы.На одном из заданий Маша получила тяжелое ранение в живот. Лечилась долго, а после восстановления пошла учиться военному делу. Из-за парты – снова на фронт, снова в разведку. С военными частями Маша и Крым освобождала – в составе одной из морских десантных бригад. В ее составе получила самую "солдатскую медаль" – "За отвагу" – и тяжелое ранение в спину. Снова долго лечилась и вернулась в 1945 году в родной Свердловск, чтобы снова учиться – закончить среднюю школу: школьница с позвякивающими медалями на груди.Партизанке Маше Стениной повезло, она прожила долгую послевоенную жизнь. Но в фашистских застенках со своим отцом был запытан насмерть 12-летний феодосиец-подпольщик Витя Коробков, получивший посмертно медаль "За отвагу". Погиб в каменоломнях под Керчью крымчанин Володя Дубинин, чей невысокий рост и юношеское телосложение позволяло ему быть в Старокарантинных каменоломнях хорошим разведчиком. О подвиге погибшего 15-летним пионера стало известно после войны благодаря книге Льва Кассиля и Макса Поляновского "Улица младшего сына".Маша, Витя и Володя освобождали Крым. Здесь же, в Крыму, именем еще одной артековки Валентины Бархатовой названы улицы, а имя ее увековечено на мемориальных табличках. Уроженка небольшой деревушки далекого Урала, девушка в 20 лет погибла, освобождая Севастополь от немецко-фашистских захватчиков 9 мая 1944 года – ровно за год до Великой Победы.В "Артек" Валя попала благодаря отличной учебе и активной жизненной позиции. Активной и ответственной она оставалась до самой смерти: во время Великой Отечественной Бархатова несколько раз писала заявления в военкомат с просьбой послать ее на фронт."Пишу в танке. Над головой пролетают снаряды – это артиллерия наша бьет по фашистам. В воздухе полно авиации: штурмовики проносятся над землей, вьются "ястребки". Началась работа! Правда, противник огрызается, но мы Севастополь возьмем! Мама, прошу тебя, не беспокойся и не плачь. Это письмо придет домой, когда все уже кончится. Узнала, что "Артек" цел. Я работаю на том же танке. Видимо, завтра решит многое. А сейчас мы готовимся к наступлению. Целую вас крепко. Валентина", – это было последнее письмо радистки танковой бригады Вали домой на Урал.На земле, на море и в воздухе били проклятых фашистов советские люди. Гордость полуострова, артековец 1935 года, летчик-ас Амет-Хан Султан решил свою судьбу в "Артеке". Именно здесь он впервые в жизни увидел летящий над морем самолет и начал грезить о полетах. И не только мечтать, а воплощать свои мечты в жизнь – сперва в числе лучших из учеников он окончил Симферопольскую планерную школу, а затем Качинскую авиашколу. Ушел на фронт в первые дни войны.Всего на счету дважды Героя СССР Амет-Хана Султана значатся 603 боевых вылета, во время которых он сбил 30 самолетов самостоятельно и 19 в группе в 150 воздушных боях.Незолотая молодежьАртек – уникальное место. Тут в равных условиях оказывались сын лудильщика Амет Хан Султан и сын наркома СССР Михаила Фрунзе Тимур или наследник испанской революционерки Долорес Ибарури Рубен.Тимур рано потерял отца и с сестрой воспитывался в семье Климента Ворошилова. Он, как и Амет Хан, закончил Качинскую авиашколу. 19 января 1942 года при выполнении боевого задания сын наркома работал в воздухе в паре с командиром звена лейтенантом Иваном Шутовым. У них завязался неравный бой с самолетами люфтваффе, воздушная машина Шутова была подбита. Прикрывая поврежденный самолет товарища, Тимур Фрунзе израсходовал весь боекомплект и был сбит. Герой Советского Союза посмертно. В 1974 году о Тимуре Фрунзе был снят художественный фильм "В восемнадцать мальчишеских лет".Учеба в военном училище из-за незнания русского языка тяжело давалась сыну активной участницы республиканского движения в годы гражданской войны в Испании Долорес Ибарури. И вообще детство у него было нелегкое: сестры еще маленькими умерли от нищеты, мать периодически скиталась по тюрьмам, а его самого подстерегала опасность в любой момент быть уничтоженным европейскими нацистами.Отдушиной стал Советский Союз, куда Рубена, его сестру и мать тайком эвакуировали. Здесь Рубен с 14 лет начал работать на заводе на токарном станке. Но как только разгорелась война в Испании, молодой баск "пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". После падения Республиканского правительства Рубен всеми правдами и неправдами выбрался из концлагеря и через третьи страны снова приехал в СССР. Он тут же был принят в Красную армию и учился в военном училище, был упорным и усидчивым. С первого дня войны Рубен сражался за свою новую родину."Всего больше меня удручает то, что мне пришлось покинуть фронт, – написал он матери из госпиталя 8 июля 1941 года после ранения, – ибо у меня безумное желание уничтожить этих разбойников. Еще раз говорю тебе, мама, что считаю для себя счастьем и гордостью иметь возможность сражаться в рядах великой и непобедимой Красной Армии против жандарма человечества. Я уверен, что здесь он сломает себе зубы".После ранения у отважного баска была парализована рука, он мог бы остаться в тылу. Но он снова пошел на фронт добровольцем.24 августа 1942 года под Сталинградом во время немецкого наступления погиб командир батальона. Командование принял Рубен Ибарури. Под его военачальством бойцы не только шесть раз отразили натиск врага, но и ходили в контратаку. В одном из боев Ибарури был тяжело ранен, вывезен с фронта, прооперирован, но скончался по дороге в тыловой госпиталь.Сейчас тело Рубена Ибарури, обладателя двух орденов Красного Знамени и звания Героя Советского Союза посмертно, лежит в центре Волгограда – на Площади Павших борцов.Могла бы не ходить на фронт и звезда советского кино Гуля (Марионелла) Королева. С детства она, дочь одного из московских режиссеров, снималась в различных кинолентах. Но образ кинодивы ей не нравился – после окончания школы Гуля поступила в Институт гидромелиорации, студенткой вышла замуж. Уже шла война, когда Гуля в эвакуации родила сына. Оставив ребенка на попечение матери, молодая женщина ушла на фронт, упросив комдива Николая Бирюкова взять ее своим ординарцем. Затем она перешла в медико-санитарный полк.Рядовая Марионелла Королева с лета 1942 года участвовала в боях за Сталинград. Казус истории: однажды на пересыльном пункте Гуля встретила своего знакомого по "Артеку" Рубена Ибарури. Вспоминали ли они там, под пулями, свое счастливое лето?23 ноября 1942 года во время боя за высоту 56,8 Гуля Королева вынесла с поля боя 50 раненых бойцов, а когда был убит командир, подняла бойцов в атаку, первая ворвалась во вражеский окоп, несколькими бросками гранат уничтожила 15 немецких солдат и офицеров. Была смертельно ранена, но продолжала вести бой, пока не подоспело подкрепление.Гуля умирала долго и мучительно, но не жаловалась на боль. По воспоминаниям однополчан, перед смертью пела народные украинские песни. Посмертно была награждена орденом Красного Знамени.Сын Гули Александр по возвращении из эвакуации всю жизнь работал в Киеве анестезиологом. После так называемой "декоммунизации" новые украинские фашисты переименовали улицу имени Гули Королевой в украинской столице, сняли с дома, где она жила, мемориальную табличку.Они не забыты!Хорошо, что до поры украинского беспамятного памятникопада не дожил еще один артековец – единственный из всех, увековеченных на Аллее, который много лет спустя снова побывал в "Артеке".Алексей Диброва – один из детей самой длинной смены лагеря в деревеньке Белокуриха на Алтае. Туда 11 сентября 1942 года прибыли двести ребят из "Артека" и жили там вплоть до января 1945-го. До Алтая они, дети очередной смены, которые заехали в лагерь в первые дни войны, добирались долго: по мере приближения фронта их сначала эвакуировали в Подмосковье, потом – под Сталинград, и уже после всех скитаний – в Белокуриху. Детей не отправили по домам, потому что это было опасно: многие из районов, откуда они первоначально прибыли, были уже оккупированы фашистами.В Белокурихе старшие ребята стали помощниками вожатым, вместе боролись с тифом, обрабатывали поля, работали в госпиталях и на производствах. Заработанное отдавали в помощь фронту.Алексей Диброва, уроженец Полтавской области, был призван на фронт из алтайского "Артека" в 1943 году. Сначала он освобождал родную Украину, а после там же посвятил свою жизнь педагогике: сначала был учителем, а потом – директором школы.И смог еще раз посетить "Артек", гордо неся на груди медали "За отвагу", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.", орден Красной Звезды.Мы сегодня немного взволнованны:На свидание с детством пришлиВ этот сказочный край обетованный,За околицей крымской земли.Кто мог думать из нас, что так запростоПридем в гости спустя много лет?Что услышит "Артек" наши рапорты,Нашу звонкую песню-привет!Такие строки посвятил ветеран Артеку.Вряд ли сейчас в эстонском городе Пярну упоминают о другом артековце-герое, уроженце этих мест, Владимире Аасе – вслух говорить о том, что этот ветеран освобождал СССР, нельзя.Но зато мы здесь, в России, можем вспомнить артековцев-эстонцев, участников самой длинной смены в Белокурихе: Харри Лийдеманна (после – капитан дальнего плавания) , Кальо Полли (художник), Виктора Пальма (доктор химических наук), журналисток Этель Силларанд и Лане Теэсалу, партийного работника Карла Хеллата. А вот Хаис Лиив и Володя Аас стали военными.В "Артек" Владимир Аас попал в 14 лет за отличную учебу. По воспоминаниям артековцев, был очень хорошо физически развит, ловок, активно помогал вожатым. Правда, сначала по-русски говорил плохо.Пока Володя был в Белокурихе, откуда на фронт ушел в 1944 году, его мать Юлия Аас, работая на кухне концлагеря, спасала из-за колючей проволоки раненых советских ребятишек, вынося их из лагеря ночью в мешке. Двоих из них она под угрозой расстрела выходила у себя на чердаке.Владимир Аас в 1944-м освобождал родную Прибалтику не только от немецких захватчиком, но и от "зеленых братьев" – тех самых ребят, с которыми вместе гоняли по улицам портового Пярну, но с которыми оказались по разные стороны.После Победы Владимир Аас – военный комиссар Тарту. А затем с самого запада он через всю огромную страну уехал в Южно-Сахалинск – тоже военным комиссаром. И там, на самом востоке, встретил будущую супругу, создал семью.Примечательно, что именно в Тарту в 1882 году прошла одна из встреч артековцев самой длинной смены. Говорят, она была и самой представительной. Наверное, сейчас об этой встрече в Эстонии тоже нельзя вспоминать, как и эстонским детям ездить в "Артек".Героиня из КазахстанаК счастью, по-другому относятся к общим героям войны в другой стране бывшего СССР – Казахстане. Множество улиц, школ названы именем бывшей артековки, снайпера Алии Молдагуловой. Несколько памятников ей стоят в разных городах как России, так и ее родного Казахстана.Герой Советского Союза посмертно, она за свою недолгую боевую биографию уничтожила 78 фашистов. Маленькая, тоненькая, но с волевым характером – такой вспоминают красавицу Алию.Биография ее сложилась так, что войну Алия встретила в Ленинграде, какое-то время была в блокаде и пережила самую суровую зиму 1941-42 годов. Эвакуировалась на Большую землю. Там по окончании 7-го класса поступила в техникум. И почти сразу же после начала учебы подала заявление с тем, чтобы уйти бороться с фашистами. 21 декабря 1942 года студентка Молдагулова была отчислена из техникума "в связи с уходом на фронт".После окончания снайперских курсов, в июле 1943 года, Молдагулову направили на фронт, ей было всего 18 лет. И эта тонюсенькая маленькая казашка в ходе одного из боев Ленинградско-Новгородской операции в начале января 1944 года под сильным огнем противника в захлебнувшейся атаке повела солдат в бой: встала во весь рост и закричала "Братья, солдаты, за мной!"Еще вспоминают, что во время одной из атак Алия Молдагулова, несмотря на ранение в руку, наравне со всеми пошла врукопашную. И в этом же бою получила ранение, ставшее смертельным.Смелой казашке в России и Казахстане посвящены книги и стихи, песни и даже балет. А вот в могиле в Псковской области, на которой указано имя девушки, ее останков нет. Где тело Алии – пока неизвестно.Чтобы помнилиК 7 ноября 1941 года фашисты, оккупировавшие Крым, добрались до "Артека". Сожгли дотла деревянные корпуса, разрушили дворец Суук-Су, спилили редкие деревья в парке, расстреляли уникальные фарфоровые фигуры пионеров на "Аллее национальностей" – подарок Дулевской фабрики.Через четыре месяца после освобождения Ялты, летом 1944 года, "Артек" вновь открылся, сюда съехались на отдых 500 детей крымских партизан. Они разместились в том числе и в армейских палатках, подаренных лагерю супругой премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля Клементиной.Прошло много лет, и на над морем рядом с монументом бойцам Отдельной Приморской армии, освободившим Артек, установили бюсты бывших пионеров, ставших героями. Теперь ряд портретов героев из белого мрамора вместе с Монументом освободителям "Артека" образуют единый мемориальный комплекс.Первые 12 бюстов, созданные еще в советское время в рамках проекта строительства "Нового Артека" архитектором Анатолием Полянским, народным художником СССР Николаем Щербаковым и скульптором Салаватом Щербаковым, были установлены только в 2016 году. В бытность Крыма под юрисдикцией Украины герои Великой Отечественной были мало интересны киевским властям.С 2016 года аллея несколько раз пополнялась новыми скульптурными портретами работы академика РАН Алексея Брутасенкова.Но с рассекречиванием архивов этот ряд будет пополняться новыми памятниками: уже найдены еще 11 новых имен. А это значит, что 11 новых бюстов появятся на Аллее в ближайшее время – один из них уже открыли в пятницу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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